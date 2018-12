UD Almería El gordo o la pedrea La velocidad. José Corpas, una flecha, será importante para hacer daño al Elche. / J.J.A. El Almería cierra 2018 en Elche dispuesto a ganar o no perder para hacer bueno el empate ante el CD Lugo JUANJO AGUILERA Sábado, 22 diciembre 2018, 00:21

La lotería de Navidad se celebra desde 1812 y desde entonces la aspiración de los que juegan es ser poseedores del mayor premio que se entrega, las ocho mil pesetas por billete de entonces o los cuatro millones de euros en 'bruto' de ahora. El Almería juega con la intención de buscar el premio gordo en Elche. El jueves dijo Fran Fernández que la victoria es por un reto. Este equipo tiene uno cada semana. El que se le presenta esta noche, en el Martínez Valero, quiere romper las despedidas de los últimos tres años, en los que nunca consiguió ganar. Pero más que eso, la intención es la de hacer crecer la distancia con respecto a las plazas de descenso y aminorarla en lo que se refiere a los 50 puntos más o menos que se necesitarán para lograr la permanencia.

Los rojiblancos, que viajan hoy mismo, lo hacen recuperando a Andoni López y Aguza

El Elche no persigue otra cosa. Necesita ganar para borrar sinsabores, más allá de que la pasada jornada consiguió lo que tanto tiempo llevaba esperando: vencer a domicilio, algo que no se estila mucho en la categoría -solo se han dado el 28% de triunfos, 42 de 198-. Pero necesita sumar en casa porque sus 13 puntos como local se antojan poco cuando la suma desde lejos de casa es complicada aumentarla, también para el Almería. Ambos equipos, más allá del escenario, precisan de la victoria. En el caso de los rojiblancos porque el triunfo en casa se ha enquistado y son ya tres partidos consecutivos empatados y lo de la media inglesa da igual dónde se consiga, los puntos que lleguen de un triunfo valen lo mismo en el Martínez Valero como en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, tres por triunfo. Sí es cierto que reportarían un 'respiro' de alivio para pasar unas felices vacaciones navideñas. Es ganar o, por lo menos, no perder, aunque la diferencia entre una cosa y otra es como que te toque el 'gordo' o la 'pedrea'.

Con todo

El Almería va con todo. Los que viajan hoy mismo a Elche son los que surgen tras mover el 'cedazo' para hacer una criba en la algunos de los que se quedan podrían haber entrado perfectamente. La semana ha dejado buenas noticias como la recuperación de Andoni López. El barakaldés lleva dos semanas sin entrar en la lista por unas molestias en el cuádriceps de la pierna izquierda. De todas formas, la posición de lateral zurdo no el problema. Iván Martos ha cumplido con creces en sus dos comparecencias con el primer equipo y Nano está en la recámara por si fuese necesaria su participación. Lo más normal es que sea el jugador del filial el que mantenga la posición como lateral zurdo.

En el Elche, Pacheta valora jugar con cuatro defensas, pero con dudas de ahí en adelante

La sesión de ayer, a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, sirvió para, al margen de ensayar acciones de estrategia, clave también para ganar y no desaprovechar esa fórmula -ante el Lugo se lanzaron 13 sin sacar como resultado solo un balón al larguero-, aclarar posibles dudas y alimentar la decisión más justa por parte de Fran Fernández de cara al partido de esta noche en el Martínez Valero.

Donde habrá obligada variación es en el centro del campo. La ausencia de Yan Eteki, que vio la quinta amarilla del segundo ciclo en el partido de la pasada semana frente al CD Lugo le abre las puertas de nuevo al bonaerense Joaquín Arzura, que ha sido titular cuando el camerunés no pudo estar bien por sanción o por sus compromisos internacionales con la sub-23 de Camerún, ante Sporting de Gijón, Dépor y Nàstic de Tarragona.

Cosas fijas

En los demás espacios no hay problemas de efectivos para Fran Fernández. Está claro que René Román estará bajo palos, con una línea de cuatro formada por José Romera, en la banda derecha, y puede que Iván Martos, por la izquierda, para dar continuidad al trabajo realizado en los dos anteriores partidos, no forzando a Andoni López. El centro de la zaga es cosa de Lucien Owona y de Esteban Saveljich. Con César de la Hoz formando pareja con Joaquín Arzura, la segunda línea tiene hombres fijos en los nombres de José Corpas y Luis Rioja, por los costados, con Juan Carlos Real en la mediapunta para seguir dando lecciones y mantener su 'matrimonio' con el gol -marcó en el Carlos Tartiere y al CD Lugo-. Arriba, realizando su excelente trabajo de pelea, como primer atacante y primer defensor, el ilicitano Álvaro Giménez, que vuelve al que fue su club entre las temporadas 2013/14 y 2015/16.

El equipo indálico quiere volver a mostrar la solidez de la que hizo gala en su anterior desplazamiento, a Oviedo, donde logró la segunda victoria a domicilio de la temporada, después de un partido inteligente de los de Fran Fernández, hoy con la intención de mejorar sus prestaciones cara al gol. La semana pasada consiguió un 50% de efectividad entre lo disparado y lo dirigido entre los tres palos, pero poca rentabilidad de cara al gol. Algo que precisa recuperar hoy. De hecho, a domicilio se quedó sin marcar en cuatro partidos y solo en uno dejó a puerta a cero, esencial para aspirar a la victoria.

La máxima expresión del gol

Enfrente un rival con muchos problemas, pero con gran rentabilidad de cara al gol. Le han bastado siete para sumar trece puntos en el Martínez Valero. De todas formas, preocupa su actual estado de forma como local, con tres jornadas consecutivas sin ver puerta, aunque sumara dos puntos y solo una derrota -perdió 0-1 frente al Albacete-. De hecho, en su campo no vio puerta en cinco de los nueve partidos disputados, pero del mismo modo hay que advertir de que en cinco ocasiones mantuvo el 'candado' echado.

Es un equipo que aprovecha el gol, aunque le gustaría encontrarlo con más facilidad, tiene muchas vías para hacer agua y el carácter de equipo guerrero al que responden los de Pacheta les hace ser un rival complicado y capaz de todo. Además, capaz de controlar dos sistemas de juego diferentes, hoy puede sorprender, incluso con la posible entrada de Josan Ferrández en el once.

El técnico franjiverde tendrá las bajas de los lesionados Tekio, al que no se le va a forzar y se esperará a después de vacaciones para que vuelve después del esguince de tobillo que sufrió en Córdoba; y de Borja, que este miércoles pasó por el quirófano para solucionar sus problemas en el menisco y la rodilla.

Pacheta sí parece tener claro que Francis será el portero y que la defensa estará compuesta por Alexander, Gonzalo Verdú, Neyder Lozano y Juan Cruz. Pero de medio campo hacia adelante hay varias dudas. El burgalés podría optar por dar continuidad al doble pivote que estuvo ante el Rayo Majadahonda, con Xavi Torres y Manuel Sánchez, aunque Gonzalo Villar o Javi Flores podrían jugar para tener un jugador de construcción. Otras dudas están en si el exrojiblanco Iván Sánchez forma con Josan en las bandas o si Nino lo hace en la mediapunta y un delantero y si la referencia ofensiva será Benja o será Sory Kaba, que marcó en el Cerro del Espino.