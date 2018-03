UD Almería Gaspar «es un jugador importante, muy regular, muy prometedor» Verza con el recuperador. / J. J. A. El entrenador rojiblanco apunta que el extremo manchego «aporta muchas cosas, tanto en una banda como en la otra y su dinamismo es para nosotros muy importante» J. J. A. ALMERÍA Sábado, 17 marzo 2018, 01:47

Para el envite de mañana en Valladolid, seguirá habiendo bajas en las filas rojiblancas. Lucas Alcaraz no podrá disponer de jugadores como José Antonio Verza o Tino Costa, que ya han pasado de ser lesionados de larga duración a jugadores utilizables en puede que son fechas 'visibles' en la presente temporada, como mayor distancia. Verza, por ejemplo, podría estar la semana próxima. Sin embargo, ayer fue descartado. «Verza es que, estuviera Sulayman o no estuviera, no ha entrenado con el grupo y es baja. Cuando sea alta nos podremos plantear si realmente puede ser convocado para un partido o no. Ahora mismo es baja. No es cuestión de precaución, es cuestión de que es baja», expuso el técnico de la UDA.

Este no habló de tiempo con respecto a Costa porque no lo sabe, pero sí que cree que «puede empezar a entrenar cosas la semana que viene y a partir de ahí lleva mucho tiempo sin entrenar con el grupo y tendrá que tener un proceso para conseguir la forma deportiva una vez que pase la lesión».

La sonrisa de Gaspar

Sin embargo, para mañana sí que es noticia la utilización de quien es uno de los jugadores con más presencia en el equipo y deseado, por otra parte, como es el caso de Pascual Panadero. El de Tarazona «es un jugador para nosotros importante, muy regular, muy prometedor y nos aporta muchas cosas, tanto en una banda como en la otra y su dinamismo es para nosotros muy importante», reconoció el entrenador de la UD Almería.

Lucas Alcaraz no dudó en expresar que Gaspar es «un jugador que sí lo está jugando prácticamente todo. Tuvo unos problemas en Navidad con el tema del pubis y luego se recuperó bien. Un jugador, cuando tiene veinte años, muchos partidos seguidos tiene que el organismo dice aquí estoy yo, como pasó con el pubis, pero está felizmente superado y ahora está a muy buen nivel».