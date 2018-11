Fran Fernández: «Ha sido una victoria merecida y de las que valen doble» Rubén Baraja sonríe ante el saludo de Fran Fernández. / AGENCIA LOF Para el técnico del Almería fue «la que más nos costó conseguir en casa» y el del Sporting se marchó muy enfadado con el árbitro J. G. GUTIÉRREZ ALMERÍA. Lunes, 5 noviembre 2018, 02:33

Un partido muy complicado, en el que más trabajo tuvo que hacer su equipo en casa y que fue una victoria de gran importancia. Fue una de las valoraciones expuestas por Fran Fernández, entrenador de la UD Almería, al término del encuentro. «Ha sido una victoria muy meritoria ante un rival que defendió muy bien y nos puso muchísimas dificultades». Rubén Baraja, técnico del Sporting, se marchó descontento con el arbitraje. «Por lo que vi en el partido, es muy duro irnos sin puntos. Una acción puntual hizo que el Almería se metiera en el partido. Fue un penalti que no se si fue o no. Nos anulan un gol y pasamos del 1-2 al 2-1. Pienso que el árbitro no querrá equivocarse. Perdimos por situaciones puntuales».

Reflejo del día a día

Fran Fernández destacó en sus declaraciones post-partido la gran importancia de los tres puntos conseguidos ante el Sporting y al buen trabajo de sus jugadores. «Ha sido una victoria de las que valen doble, ya que nos lo pusieron difícil. También reflejar que este equipo, del que se decía que no le iba a ganar a nadie de la categoría, que le faltaba experiencia y que no era capaz de saber jugar con los minutos, ha demostrado que es capaz».

Victoria con remontada que llegó, según el técnico rojiblanco, tras dos reveses como visitante. «Ha sido muy meritoria, ya que veníamos de dos partidos consecutivos fuera de casa en los que no conseguimos ganar. El equipo empezó muy bien en los primeros minutos, aunque en la primera llegada del rival nos hizo gol. Con todo lo que conlleva eso, remontar un resultado y ganar a un rival que defiende muy bien, yo creo que es motivo doblemente satisfactorio para todos», manifestó.

En juego había tres puntos para no perder de vista la zona de playoff o para hacer lo mismo, de reojo, a los puestos de descenso, lo que dejaba entrever en la previa las dificultades que entrañaba el envite. «Sabíamos que el partido iba a ser trabado como así fue. Nos costó mucho hacer ocasiones claras. Creo que fue el partido en casa que más trabajo nos costó hacer ocasiones».

Sobre los intentos para ganar del equipo guaje dijo que se le supo replicar bien. «Nos puso muchas dificultades. Nos dejaba tener la posesión para robarnos el balón y hacernos daños en transiciones y en eso estuvimos casi perfectos».

Tras doce jornadas la UD Almería está, con 17 puntos, en zona cómoda, lo que le satisfacía aunque dejaba entrever que queda mucho camino «Es el reflejo del día a día, desde el primer momento que comenzamos a trabajar. Pero queda muchísimo. Ahora estamos muy bien, pero en tres semanas o cuatro esto cambia radicalmente. Así que hay que seguir con los pies en el suelo, con humildad y seguir siendo exigentes».

Sobre el enfado de Rubén Baraja con el árbitro, mostró su extrañeza. «Para mí el penalti fue claro, si se refirió a ello. Tuvimos más posesión, más llegadas y remates. Dominamos el partido en casi todo momento y fuimos merecedores de la victoria», argumentó.