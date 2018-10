UD ALMERÍA Fran Fernández: «Hay que salir más activados a los partidos fuera de casa» 00:14 El gol del empate (Vídeo) / FOTO: AGENCIA LOF | VÍDEO: LALIGA 123 El técnico del Almería dijo que «hemos perdido dos puntos» y Ramis, del Albacete, que se sentía «contento y enfadado» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Lunes, 22 octubre 2018, 00:21

En esta ocasión, el reparto de puntos que hubo en el partido disputado entre el Albacete y la UD Almería no sirvió para aquello de 'todos contentos'. Ni Fran Fernández, entrenador del equipo almeriense, ni Luis Miguel Ramis, del conjunto albaceteño, estaban satisfechos. El primero de ellos manifestó en sala de prensa, después del envite dirimido en el albaceteño Carlos Belmonte, que «creo que perdimos dos puntos». Para el segundo, la valoración del extécnico de la UD Almería, ahora en el Albacete, fue la de sentirse «contento y enfadado a la vez».

Insatisfacción rojiblanca

Pese a que consiguió un punto fuera, no estaba satisfecho Fran Fernández. El técnico almeriense consideraba que se había desaprovechado una buena ocasión para haber ganado en campo del Albacete. «Creo que perdimos dos puntos. El partido se nos puso en una situación bastante favorable muy pronto con la expulsión de un jugador rival, pero nos costó muchísimo durante la primera parte. En la segunda mejoramos y no se porqué dimos la mejor versión cuando ellos nos hicieron el gol». En esa misma valoración, comentó que se le dieron muchas ventajas al rival. «No tenemos que dar lugar a eso. Dimos demasiadas facilidades a un rival que estuvo con un jugador menos durante bastante tiempo y nos quedó la sensación de que se intentó todo, pero que no salieron las cosas».

En su opinión, el desarrollo del encuentro no respondió del todo a lo previsto. «Esperábamos un partido con más espacios de los que realmente ha habido, tal vez por la expulsión. Pero no supimos jugar, sobre todo en la primera parte. En la segunda mejoramos algo y esa línea es la que tenemos que seguir».

Sobre el gol local, dijo que sabían de que el rival era peligroso en esas jugadas y que la UDA mereció algún gol más. «Sabíamos que tienen un jugador que es muy vertical en las transiciones y nos marcaron en una jugada fortuita. Reaccionamos bien y tuvimos alguna que otra ocasión clara».

Sobre la importancia del punto logrado en el Carlos Belmonte, cuarto como visitante, se reiteró en que le supo a poco. «Si queremos ser ambiciosos, no nos vale. Nos pusieron el partido muy favorable y teníamos que haberlo hecho bastante mejor. Nos costó mucho el inicio del partido, ellos nos llegaban bastante fácil y hay que salir mucho más activados a los partidos fuera de casa», declaró.

Por su parte, Luis Miguel Ramis, exentrenador de la UD Almería y ahora del Albacete, manifestó al final del encuentro que en cierto modo, pero no del todo, valoraba positivamente el punto sumado, sobre todo después de haber tenido que jugar casi todo el partido con un futbolista menos. «Sumar es bueno, siempre», dijo para añadir que «hemos tenido que ajustar muchas cosas y hemos funcionado bien. Con un jugador menos tuvimos clarividencia y valoro mucho el punto conseguido. Con un pelín de suerte hubiéramos conseguido más. Estoy contento y enfadado a la vez».