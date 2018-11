Fran Fernández: «Sacaron toda su 'artillería' porque se lo pusimos difícil» Fran Fernández pide tranquilidad a Chema. / AGENCIA LOF El técnico del Almería dijo que «la eliminatoria esta abierta» y Javier Calleja, del Villarreal, que la UD «tuvo la fe de creer» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Viernes, 2 noviembre 2018, 01:38

También hubo empate en la opinión de los entrenadores. No por el marcador final, sino en sus comentarios sobre sus respectivos equipos. Para Fran Fernández, entrenador de la UD Almería, la satisfacción por el espíritu y la lucha de los suyos y para su colega Javier Calleja, del equipo groguet, el enfado por los graves errores cometidos sobre todo en el tramo final del partido. El caso es que el 3-3 final, y en ello también hubo empate a coincidencia en ambos técnicos, deja la eliminatoria abierta para el encuentro de vuelta a jugar en el Estadio La Cerámica.

Con altibajos y reacción

Fran Fernández inició la rueda de prensa elogiando la actitud del equipo rojiblanco. «Estoy muy orgulloso de esta plantilla una vez más. Aunque es cierto que en algunas fases no estuvimos todo lo brillante que uno quisiera. Pero al final quedó reflejado que este equipo tiene alma y espíritu, luchando hasta el último segundo». En el marcador quedó un empate, que no quiso valorar. «No se si es justo o no. Es cierto que nos enfrentamos a un rival que se vio obligado a sacar toda su 'artillería' porque se lo pusimos muy difícil. Fueron superiores en bastantes fases. Bajamos el listón con el 1-1 y ellos lo aprovecharon. Cuando apretamos, llegamos hasta el resultado final. El objetivo era disfrutar el partido, como la afición, y creo que lo conseguimos», declaró.

Sobre el Villarreal, resaltó que los suyos se lo pusieron difícil. «Los futbolistas que salieron al inicio, como los que lo hicieron después, son de un nivel contrastado. Se vieron obligados a que jugaran todos y eso es un síntoma más de que se lo ponemos muy difícil a los rivales».

En relación a la vuelta, dejó claro que la eliminatoria está abierta. «Por supuesto que sí. Se vio desde el principio que íbamos a por el partido y allí vamos a hacer lo mismo. Queremos ser un equipo ambicioso y tenemos que demostrarlo».

Referente a la afición, dijo sentirse agradecido. «Sabemos que tenemos que enganchar a la gente y para eso tenemos que hacer un esfuerzo extra. El ambiente en la primera parte fue un poco frío y después notamos cuando este Estadio aprieta y nos lleva en volandas. Nos gustaría que fuese en más momentos durante los partidos».

Preguntado por Sekou, que marcó dos goles, comentó que espera mucho más de él. «Yo le pido más. Creo que puede hacer muchísimo más, tiene buenas condiciones, pero debe ser más constante en los partidos y en los entrenamientos y estar mucho más centrado. De momento no lo está haciendo y tiene que hacerlo», concluyó.

Por su parte Javier Calleja no estaba nada contento con su equipo y catalogó de justo el resultado final. «Estuvimos bien con el balón y mal sin él. Parece mentira cometer los errores que cometimos al final. El resultado es justo. Pudimos dejar sentenciada la eliminatoria y se queda abierta. El Almería tuvo mucho mérito porque hizo un desgaste tremendo. Le vi siempre con fe de creer en conseguir algo y así fue», sentenció.