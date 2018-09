UD Almería Fran Fernández: «Sabemos que no lo vamos a pasar bien» Fran Fernández tuvo que ver el partido ante el Málaga desde uno de los palcos por su expulsión ante el Tenerife. / AGENCIA LOF El entrenador de la UDA mira los fríos números que colocan al equipo en la parte baja y sigue creyendo en el crecimiento de la plantilla este ejercicio JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Miércoles, 5 septiembre 2018, 02:26

Fran Fernández, entrenador de la UDA, tuvo que ver desde un palco la derrota de su equipo ante el Málaga. Una nueva visión para ver la tercera evolución en la campaña de su plantel. Una plantilla completamente nueva y que, según el propio responsable del banquillo rojiblanco, está acusando la falta de inexperiencia en la categoría de un buen número de esos jugadores. Los que siguen sin ver el premio del triunfo ante un rival de la propia categoría. Ya son tres jornadas ligueras, a los que hay que sumar otro número idéntico en pretemporada. Seis choques en los que no han sido capaces de lograr ningún triunfo.

Números que pueden ser fríos, pero reales, y que pueden, a su vez, contrarrestar con las 'sensaciones' que los profesionales insisten en poner encima de la mesa para ver que hay opciones de crecimiento. Cara o cruz. Blanco o negro. Sin término medio. Como tampoco lo hay en el cambio de mentalidad en los despachos a la hora de confeccionar la plantilla, en relación a otros años. Por las circunstancias que sean. Pero todo distinto.

Sobre los números y las sensaciones habló Fran Fernández. Casi como poniéndolo en una balanza. Para que cada uno se suba al 'carro' que quiera. Eso sí, pidiendo que la calma se mantenga. Tanto en el club como en el entorno. «Cuando ves la clasificación, no viene reflejado si se tiene un equipo con poca experiencia. Viene los puntos que llevas. Y llevamos un punto de nueve. Queda muchísimos camino. Nosotros estamos tranquilos y espero que todo el mundo también esté tranquilo», dijo el almeriense.

Un punto

Un punto tras tres jornadas disputadas. Con dos partidos seguidos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y que no han permitido ninguna victoria. Tenerife y Málaga. Dos rivales poderosos y ante los que el entrenador de la UDA cree que merecieron más. «Hemos merecido más. Llevamos dos partidos consecutivos en los que estamos mereciendo más puntos de los que llevamos en el casillero. Es una pena. La categoría es muy igualada y los detalles no están cayendo a nuestro favor». Como fue, el lunes por la noche, «no cortar una transición y eso nos hizo no ganar más puntos».

Para él, han sido esos detalles que han impedido sumar más. Lo que le lleva a pensar que en el global, como si fuese un combate de boxeo a los puntos, deberían estar distanciados de los puestos de descenso. «Hay que estar muy contentos y orgullosos de lo que está dando esta plantilla. Hicimos lo máximo que se podía hacer. Jugamos contra un gran equipo. Que nadie lo olvide». Aunque ese 'máximo' le ha valido al Almería para anotar solamente un gol en tres jornadas.

Unos números que deben mejorar para cumplir con el objetivo marcado de no pasar apuros en la clasificación. Para que la diferencia tan comentada en relación a años anteriores sea real. Momento que utilizó Fran Fernández para dar una dosis de realidad. «Sabemos que no lo vamos a pasar bien», recordó. Porque en una competición tan igualada, los partidos lejos de casa se antojan muy complicados. «Habrá partidos contra rivales, sobre todo fuera de casa, ante los que necesitamos un poco más».

El primer ejemplo que el calendario les pone, el sábado en Pamplona. Un equipo, Osasuna, empatado a puntos con la UDA. Pero que todavía está, al vivir su segunda campaña tras el descenso, con un presupuesto alto. «Esta semana vamos a un campo difícil». Para lo que deben quitarse ya algunos complejos que están teniendo en fases de los partidos por ver el nombre del oponente o el escenario en el que juegan. Para que todos esos miedos desaparezcan, Fran Fernández lo tiene claro. Receta 'fácil y sencilla'. «Lo que tenemos que hacer es ganar el sábado y quitamos dudas». Ni más ni menos.

Sería dar un paso más para la autoconfianza. La que sí pueden tener por el trabajo diario, pero que no la pueden aumentar por lo vivido en el final de cada uno de los encuentros disputados. El técnico no pide nada extraordinario a los suyos. «Nosotros tenemos que hacer cada uno lo que pueda hacer». Así, según su opinión, irán hacia arriba. Por eso no se cansa de repetir que está «enormemente orgulloso del equipo por la cara que ha dado en los dos últimos partidos. Es el camino a seguir y el que nos hará grandes». Una grandeza de la que está convencido. «Nosotros estamos contentos con el camino que estamos haciendo. Con el día a día de la plantilla que se ha formado».

Con sus pros y sus contras. Lo segundo, la poca o nula experiencia de la gran mayoría de los fichajes que han llegado este verano. Lo que está siendo clave para no sumar más puntos. Al menos, en este inicio del campeonato liguero. «Estamos pagando un poco el peaje del inicio de la competición. También lo sabíamos». Su último 'lamento' que espera que desaparezca. Como ocurre con la bisoñez. «La juventud, en algunas situaciones, nos está pecando con puntos».