Fran Fernández: «Si el rival nos gana en intensidad, pasa lo que pasa» 00:21 Un pensativo Fran Fernández en el banquillo de Córdoba. En el vídeo, el gol del partido / AGENCIA LOF El técnico de la UDA lamentó que fueran inferiores al Córdoba en lo que les había llevado a tres triunfos seguidos J. FOLQUÉ ALMERÍA. Domingo, 7 octubre 2018, 03:25

Fue decir Fran Fernández que el Almería jugaba su primer partido como favorito, mirando la clasificación y las rachas de ambos conjuntos, y caer derrotados tras cuatro victorias seguidas (contando la Copa del Rey), ante un conjunto que no sabía lo que era vencer en el campeonato liguero. Precisamente, como reconoció el propio entrenador al final del choque, dando la imagen contraria a lo que había sido su seña de identidad en esta buena racha. «Si el rival nos gana en intensidad, pasa lo que pasa y es que perdemos». Como así sucedió.

Los rojiblancos habían mostrado esa intensidad en los encuentros que había logrado el triunfo. Lo que les faltó ayer. Eso y algo más de fútbol. También lo tenía muy claro el preparador del Almería. No fue el equipo, ni en defensa ni en ataque, que se había visto en el mes de septiembre, desde la cita copera en Málaga. Algo más de positivo en el primer periodo, pero bajando el nivel y el ritmo en el segundo tiempo.

Fran Fernández insistió una y otra vez, en sus palabras a UDA Radio, que al equipo le faltó su seña de identidad. «Debemos ser más intensos en las marcas. Como bajemos la intensidad nos irá mal». Poniendo como ejemplo los minutos previos al gol del Córdoba. No se centró en la jugada que acabó en el tanto de Piovaccari. Y sí en lo que se desarrolló en ese tramo del encuentro. «Nos estaban tocando bastante cerca del área y fue en esa jugada como podía haber sido en cualquier otra», manifestó el técnico.

Tanto en defensa como en ataque, el Almería estuvo en un escalón inferior a lo mostrado por el Córdoba. Algo que se notó «en las segundas jugadas. Eso es lo que nos ha faltado». Más o menos, lo que ocurrió en la acción del tanto de los blanquiverdes y en otras en las que el rival siempre llegaba una décima antes que los jugadores de la UDA.

Dominio sin resultado

Con el balón en su poder tampoco fueron bien las cosas. Casi que Carlos Abad (guardameta local) no tuvo que realizar ninguna parada de mérito. El juego del Almería no fue con la velocidad de los últimos choques. «Teníamos bastante posesión, pero nuestro juego era muy lento y esto no nos va bien a nosotros», recalcó.

Como se pudo comprobar en el dominio ejercido «en algunas fases del partido». Pero sin tener las ideas nada claras. De ahí que buscara un mayor control del centro del campo con la entrada de Aguza por un desacertado Luis Rioja en banda. «Teníamos opciones claras del último pase y no del centro. Aunque ocasiones claras no hemos tenido en todo el encuentro», declaró Fran Fernández que quiso poner los pies en el suelo, como también ha venido haciendo en plena racha de victorias rojiblancas. «El camino a seguir ya lo saben los jugadores. Es el que hemos hecho en este tiempo. Estamos en la jornada 8 y hay que seguir de esa manera, como lo veníamos haciendo».

Solamente así, según el entrenador, volverán los triunfos y ser competitivos ante rivales como Las Palmas, el próximo que les viene.