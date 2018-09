UD ALMERÍA Fran Fernández quiere triunfos para «ganar confianza para jugar» El rojiblanco pretende que el equipo no tenga solo «muchísima actitud, que lo deje todo en el campo; con eso no nos va a valer en muchísimos partidos» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 21 septiembre 2018, 18:07

«Una de las situaciones que siempre se da es querer jugar muy bien sin tener puntos, eso significa no tener confianza», así de tajante se ha mostrado hoy el entrenador de la UD Almería, Fran Fernández, en su comparecencia para hablar sobre el partido que el domingo disputará su equipo en Los Pajaritos ante un rival «diferente», como también lo es su equipo, al de la temporada pasada. El entrenador de la UD Almería ha avisado de que «todo equipo necesita confianza para jugar, sentirse un poco más atrevido, más valiente con balón. Ahora estamos en ese punto, que queremos primero conseguir unos serie de puntos, ganar en confianza a nivel individual y colectivo y a partir de ahí el equipo tiene que mejorar».

El entrenador unionista ha visto bien los comentarios que se hacen sobre la actitud y la guerra que da el equipo, pero ha considerado que esos es insuficiente para el propósito que tiene el equipo, el de ganar partidos. «Se habla que es un equipo con muchísima actitud, que lo deja todo en el campo, muy intenso, sí, pero con eso no nos va a valer en muchísimos partidos de esta competición. Debemos de mejorar y, por ejemplo, en ataque este equipo tiene bastante margen de mejora y eso es lo que estamos trabajando».

La intención es ponerlo en práctica en Los Pajaritos, donde la UD Almería no ha ganado nunca en diez temporadas y a todo lo que llevó fue a empatar cuatro partidos. Sí es cierto que, hablando de la presente temporada, esta UDA ha crecido con respecto, por ejemplo, al primer partido oficial, celebrado en Cádiz. «Cada partido te lleva a esos detalles, a ciertas circunstancias que no sabemos cómo se va a dar. Yo veo al equipo cada vez más preparado y ahí están no solo los resultados, sino que creo que en Pamplona también hicimos un buen partido, pero tenemos que crecer más, tenemos que seguir dando pasos hacía delante, tenemos que seguir mejorando, tener los pies en el suelo, ser humildes, no pensar que vamos a ir a Soria y vamos a ganar sí o sí», ha recordado, apuntando además que para ese partido en Soria su equipo va «a tener que trabajar muchísimo», una máxima que también quiere para los rivales. «Queremos lo contrario, que el equipo que nos gane que sufra también y que le cueste ganarnos, ser un equipo muy competitivo en todos los aspectos del juego».

Será ante un rival, el CD Numancia, que ha cambiado con la llegada de López Garai. «Cada equipo es diferente, el Numancia este año no es el mismo de la temporada anterior, que jugó playoff y que tenía un juego totalmente diferente. Todo cambia. Nosotros tampoco somos el mismo equipo que en temporadas anteriores, para lo bueno y para lo malo». Del mismo modo ha asegurado que «cada partido es diferente, está claro que aquel campo es un contexto difícil, no sé si se ha ganado alguna vez allí, será por su dificultad, pero no tenemos que centrarnos en lo anterior sino en lo que viene y yo confío en este equipo».

En ese sentido, el zapillense no ha dudado en señalar que «seguimos dando pasos hacia delante, estamos ahora en una dinámica más positiva y tenemos que continuarla. Es un campo un poquito más pequeño que requiere otro tipo de juego, pero esos matices ya se los damos a la plantilla».

Esta no verá demasiados cambios en Los Pajaritos con respecto a la pasada semana. «Se ha dado mucho en las primeras jornadas que los equipos que mantenían bloques del año anterior han repetido mucho onces en las primeras jornadas. Nosotros no lo hemos podido hacer por una circunstancias u otras, pero todo entrenador quiere un tipo de once. A mí me gusta hacer cambios, no me gusta que el jugador se sienta cómodo, pero es verdad que ahora necesitamos un poco de estabilidad y muchos cambios no se van a producir para este partido».