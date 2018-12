UD ALMERÍA Fran Fernández pide tranquilidad y «respeto» para el Almería El técnico, reivindicativo, ha asegurado que es difícil sobreponerse a la injusticia de las críticas, pero «no van a lograr desestabilizarnos» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 14 diciembre 2018, 19:28

El Fran Fernández más reivindicativo ha hecho acto de presencia hoy en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos para hablar, en teoría, del partido que debe disputar el domingo, desde las ocho de la tarde, frente al CD Lugo y ante el que conseguir la victoria reportará además tres puntos que pueden situar a los rojiblancos más cerca de su objetivo. Sin embargo, habló poco del rival, más bien nada, para centrarse en un alegato con un destinatario un tanto 'indeterminado', pues el zapillense no dio nombres.

Su discurso lo ha contextualizado «en una semana que tendría que preocuparnos sobre todo eso -el partido frente al Lugo-, porque tenemos un partido muy difícil contra rival directo, venimos de un buen resultado, una semana que esperábamos que fuese tranquila para prepararlo lo mejor posible porque el partido lo merece, despedirnos de nuestra afición que es lo que queremos de la mejor forma posible».

Luego ha sido directo en cuanto al discurso, aunque falto de una dirección a la que lanzar su acusación. «Se está siendo muy injusto con esta plantilla, ya lo dije una vez, lo vuelvo a decir», todo en referencia a algunas informaciones que, según él, «no deben de salir porque no son del todo ciertas. Creo que esta plantilla merece, por el esfuerzo que hace diariamente, muchísimo más apoyo del que está recibiendo».

El zapillense se ha alargado en su exposición, para aleccionar. «Tenemos que ir todos en la misma dirección», ha dicho, no dejando en el olvido que este «es un año muy bueno deportivamente, después de haber pasado cinco años muy difíciles para todos». En ese sentido, ha señalado que es «un proyecto nuevo, desde junio, muchísimas horas dedicadas, muchísimo trabajo detrás. Lo más difícil de un proyecto nuevo son los resultados, se están consiguiendo resultados para afianzar ese proyecto de futuro y si queremos crecer tenemos que ir un poco más de la mano. No puede ser que estos futbolistas que están haciendo el esfuerzo y un gran trabajo se les esté dando palos continuamente, no es comprensible, y es muy difícil de gestionar».

De todas formas, ha sido tajante a la hora de asegurar que quienes lo intenten no lo van a conseguir. «Lo estamos haciendo lo mejor posible, el grupo es una piña, no van a lograr desestabilizarnos, pero es muy difícil. Almería es una provincia a la que le cuesta mucho esfuerzo conseguir cosas y nos va a costar muchísimo esfuerzo salir de donde estamos. Creo que estamos consiguiendo salir y cada vez que salimos un palo. Creo que hay que estar un poco más unidos todos. Cada uno que haga su trabajo como considera oportuno, pero creo que la prensa rosa es una cosa y esto es el deporte y hay que valorar muchísimo más a esta plantilla».

De la misma ha señalado que «con un presupuesto muy inferior al de temporadas anteriores, están consiguiendo conectar de nuevo con la afición, lo sentimos así, y no sé lo que se intenta, pero no lo van a conseguir». Por eso, ha expresado convencido que «este partido nos debe servir para seguir reivindicándonos, seguir trabajando como lo estamos haciendo, conseguir que siga esa unión con la afición, a la que lo único que le importa es que el equipo gane y consiga buenos resultados. Vamos por el camino correcto y todos queremos ser ambiciosos y lo somos, pero hay que ir paso a paso. Para que todo salga bien necesitamos que todos vayamos en la misma dirección, si no va a ser muy difícil».