UD Almería Fran Fernández pide que el cartel de favorito ante el Córdoba se demuestre en el campo Fran Fernández ha logrado tres triunfos en el campeonato liguero de forma consecutiva, algo que no ocurría desde 2014 en la UDA. / AGUILERA La buena racha rojiblanca se mide mañana a la de un cuadro califal que no ha ganado en el campeonato liguero JORDI FOLQUÉ ALMERÍA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:51

La UDA se mide mañana al colista de la Liga 1|2|3. Clasificatoriamente hablando, el mejor rival posible de todos los 21 equipos a los que se debe medir el conjunto de Fran Fernández en el presente ejercicio liguero. Pero en esta competición, tan igualada, es habitual que el último le pueda ganar al primero. O que un equipo que no ha logrado ninguna victoria se imponga a otro que no sabe lo que es perder. Como, por ejemplo, el primer triunfo del Almería llegó en la quinta jornada al imponerse a un Real Zaragoza que llegaba al Estadio de los Juegos Mediterráneos sin conocer la derrota y cayó ante los de Fran Fernández, con un punto de los doce primeros disputados.

Para que esto último no se repita, con los almerienses siendo los derrotados en el Nuevo Arcángel, el entrenador rojiblanco pidió ayer públicamente a los suyos que no miren la clasificación y afronten el choque como cualquiera de los cuatro últimos que han disputado y que han acabado con victoria propia. Que no pierdan ni un ápice de la motivación y el ideario que han tenido en este mes para demostrar y demostrarse que pueden ganar en cualquier campo y no dar opciones al colista. Para que la distancia, en puntos, entre ambos conjuntos sea de 10 al final del encuentro. Cualquier otra cosa sería no cumplir con su papel de favorito. «Es la primera vez que afrontamos así un partido esta temporada», apuntó el preparador.

Favoritos y personalidad

El técnico recalcó en varias ocasiones, en su comparecencia de prensa, el hecho de que la UDA debía afrontar el choque de mañana con el cartel de favorito. Quiere ver si son capaces de poder llevar el peso del encuentro. «Es el primer partido en el que se da como por hecho que hay que ganarlo sí o sí. Algo que no debe ser, porque la categoría es muy igualada. Vamos a ver la personalidad que tenemos en ese contexto», dijo Fran Fernández.

Para asumir esa personalidad de la que sí han hecho gala en las dos anteriores citas ligueras (sin encajar ningún gol), la idea que quiere trasladarle a sus jugadores es que sigan pensando en ellos y no miren la clasificación para seguir creciendo. «Nos tenemos que centrar en nuestro equipo y en nuestra mejora. Creo que vamos bien y dando pasos adelante. Tenemos que dar un paso más esta semana».

Lo de no mirar la tabla lo pone para evitar el 'miedo' y la 'autosuficiencia'. «Mirar la clasificación ahora, tan pronto, no nos beneficia a ninguno de los dos equipos». Porque cree que el Córdoba tiene potencial para salir de la parte más baja y repetir lo realizado el pasado curso. «La Liga está empezando y sabemos del potencial que tienen los futbolistas que tiene el Córdoba. Nos lo pondrán muy difícil. Centrados en nuestro trabajo y poniendo el foco en lo que tenemos que hacer y en nuestro plan de partido», insistió una y otra vez en pensar en ellos mismos y no en un rival que sabe que saldrá a por los tres puntos.

Siguen sin ganar, con tres empates y cuatro derrotas. José Ramón Sandoval, entrenador del Córdoba, dijo que había sentido vergüenza de su equipo tras caer en Granada el pasado fin de semana. Está siendo, por tanto, una semana difícil en el club califal. Por todo ello, «con la necesidad que tienen, van a salir a morder. Nosotros tenemos que igualar, como mínimo, esa intensidad. De otra manera no tendremos opciones de ganar el partido», destacó.

Pese a lo dicho, Fran Fernández se puso en la piel cordobesista para poner la calma y no considerar el encuentro de la octava jornada como definitivo. «Sabemos de las necesidades del rival. Están en un momento muy difícil, pero a un partido de salir del descenso. Ni es su última bala ni es una final. Ya vimos que el año pasado, en una situación mucho más difícil, lograron remontar», recordando lo ocurrido hace unos meses. Precisamente, cuando la UDA cayó en el Nuevo Arcángel. En un choque en el que los rojiblancos pudieron haber dado la puntilla a los blanquiverdes y lo que le dieron fue una vida que aprovecharon para mantener la categoría. Fran no ve que haya similitud entre ambos compromisos. «Creo que es muy diferente a la temporada anterior, porque fue muy al final. Ellos también venían de una dinámica muy positiva. Es lo que va a cambiar».

Crecimiento

El Almería está ahora en la mejor racha de los últimos cuatro años. Nunca en este tiempo habían logrado sumar tres triunfos seguidos en Liga. Ni en un año en Primera ni en tres temporadas en Segunda. Se podría pensar, con los datos en la mano, que los rojiblancos se encuentran en la parte más alta de su particular ola. El técnico cree que no es así, porque ni tan siquiera le gustó la victoria ante el Reus para darle un '10'. «Ante el Reus no fue un partido perfecto. Hubo bastantes cosas que tenemos que seguir mejorando esta semana».

Exigencia máxima para seguir en el camino que se ha marcado. «La mejor versión de este equipo le queda mucho todavía por llegar». Para lograrlo, continuar con la hoja de ruta marcada. «Estamos en el buen camino y si seguimos en este camino lo vamos a conseguir. Pero esto va de resultados y rivales. No depende de uno. Lo que dependa de nosotros estará ahí».