Fran Fernández persigue para el Almería el reto de ganar el tercero El entrenador rojiblanco aspira a lograr la tercera victoria consecutiva para «seguir por la misma línea por la que estamos trabajando y ser ambiciosos» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 28 septiembre 2018

Fran Fernández tiene claro que a la tranquilidad se llega a través de los puntos, sobre todo en una categoría tan igualada, con sus matices y con sus retos. Uno de ellos es enlazar la tercera semana consecutiva ganando en Liga. «Es lo que intentamos, trabajar con la plantilla mediante retos. El reto de ganar tres en Liga, que no se hace desde que el equipo estaba en Primera División, es un reto bastante importante y bonito. Hay otro tipo de retos como adelantar a un equipo en la clasificación. Nosotros tenemos que seguir por la misma línea por la que estamos trabajando y ser ambiciosos», ha expuesto el entrenador rojiblanco en la comparecencia para hablar del partido frente al Reus.

Posiblemente esa búsqueda la haga con los mismos once que empezaron los dos anteriores encuentros ganados por el equipo frente al Real Zaragoza, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y al Numancia, en Los Pajaritos, pero nunca como respuesta a un once tipo. Es contrario a 'condenar' a los que inician los partidos a ese 'cartel' porque lo mismo estos que los que los 'matan' -los partidos- hacen una labor igual de encomiable. «Ya he explicado alguna vez que no me gustan los onces tipo, no creo en ellos. Creo que la plantilla debe mantenerse activa, que todo el mundo tenga su oportunidad, su momento, todos lo van a tener». Sí que ha hablado de otro objetivo que va detrás de la repetición. «Sí es cierto que también necesitamos cierta estabilidad en este inicio al tener tanta gente joven, nueva. Vamos a ir mezclando un poco eso, la estabilidad que estamos consiguiendo. Hemos repetido dos onces, todavía no sé qué vamos a hacer esta semana porque gente que no está entrando, ahora está muy bien y están cogiendo su nivel, y son jugadores muy importantes. Hay que valorar mañana qué es lo que vamos a hacer. Grandes cambios no va a haber, pero alguno sí».

Todo con el fin de parar a un equipo que le gusta su estilo. «El domingo nos visita uno de los mejores equipos fuera de casa, que ha logrado tres victorias de cuatro partidos oficiales en lo que va de competición. Esperamos un buen equipo, que lleva un punto más que nosotros, que está por delante nuestra en la clasificación y además de esos datos objetivos puedo decir que me gusta su propuesta, que juega bien al fútbol, que defiende con balón, creo que es el segundo que más posesión de balón tiene de la Liga, con bastante llegada, buenos futbolistas. Un partido muy difícil».

En este aspecto, el rojiblanco ha seguido puntualizando las virtudes del rival. «Creo que como equipo es muy buen equipo, tiene muy claro a lo que juega, que tiene muy claro que tiene que competir al máximo, es equipo muy correoso, que presiona bastante bien, es un buen equipo. Me gusta mucho el Reus, desde fuera. Espero que el domingo me guste un poquito menos».