UD Almería Fran Fernández se muestra ilusionado y pide no mirar los resultados de la pretemporada La UDA se tuvo que ir a entrenar hasta las instalaciones de la UAL por el mal estado de los campos del Mediterráneo. / AGUILERA El entrenador manda un mensaje de optimismo antes de afrontar los últimos días previos al inicio del campeonato liguero JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Lunes, 13 agosto 2018, 08:48

La primera plantilla de la UDA volverá esta mañana a los entrenamientos para iniciar las sesiones de los días previos al comienzo del campeonato liguero. Ya sin posibilidad de que haya ensayo alguno ante otros rivales para ir puliendo lo que se ha venido haciendo en la pretemporada. Ya queda la pizarra de Fran Fernández, los vídeos propios y del primer oponente y lo que vaya viendo el cuerpo técnico en las cuatro sesiones que se desarrollarán desde hoy y hasta el jueves, día en el que emprenderán el viaje hasta Cádiz. Será el momento en el que tenga que facilitar la primera convocatoria del ejercicio. Determinar los que se quedan fuera y los 18 que se desplazan para entrar en el acta de la cita en el Ramón de Carranza.

Días en los que, en teoría, debe llegar algún elemento más para esta plantilla. Un lateral izquierdo y un pivote son «fundamentales», tal y como reconoció la pasada semana el presidente de la entidad. Pero todavía no están. Así que Fran Fernández debe seguir preparando el partido de estreno con lo que tiene y ha tenido hasta la fecha. Porque sus peticiones de fichajes son más que las dos mencionadas. También desea la llegada de un extremo y un delantero centro. Para lo que tendría que producirse alguna salida. Si llega alguna de las peticiones, el responsable técnico tendrá que decidir si, sin amistoso para poder probarlo, entra ya entre los elegidos o prefiere que tenga algún entrenamiento más. Eso siempre que se fiche a un elemento nuevo. Todo dicho en singular, pero que podría ser, como esperaba el máximo mandatario y, sobre todo, el entrenador, en plural.

EN DATOS 40 Han sido los entrenamientos que ha desarrollado en la primera plantilla de la UDA. 8 Número de partidos amistosos con tres victorias, tres derrotas y dos empates.

Mensaje de Fran Fernández

Mientras que eso sucede, el preparador almeriense ha dado las cifras de lo que ha sido su pretemporada. A grandes rasgos, la realizada por su equipo desde que en los primeros días de julio volvían y puso una hoja de ruta que se ha ido cumpliendo prácticamente en todo lo que había previsto. Al menos, en cuanto a dígitos. Datos, que le sirven, para dar un mensaje de ilusión sobre lo que puede ocurrir en esta campaña que tendrá a la UDA como el equipo, junto al Cádiz, que protagonice el primer partido del ejercicio. «Acabamos el período preparatorio (pretemporada) después de 40 sesiones de entrenamiento, 8 partidos, 2 concentraciones de 13 días, horas y horas de trabajo, reuniones, teléfono, pruebas...», fue la primera parte del mensaje que mandó sus redes sociales.

Una doble concentración que vino provocada, la primera, por no tener disponible ninguno de los dos campos del recinto del Estadio de los Juegos Mediterráneos ni el de la Vega de Acá. Incluso se tuvieron que ejercitar en el campo de la UAL. De ahí que se marcharan a San Pedro del Pinatar y jugaran ante el MK Dons inglés. La segunda, en la localidad malagueña de Benahavís, sí que estaba prevista. Allí fue la mayor parte de carga de trabajo. Tanto en los entrenamientos como de partidos. Y se produjeron las dudas por no ganar ninguno de los tres amistosos, pero no para el entrenador. Al menos, no por lo dicho de manera pública. Ahí ya no estuvo Samu de los Reyes. La peor de las noticias de esta pretemporada por haberse lesionado y no poder contar con el lateral izquierdo sevillano hasta 2019.

En su mensaje, Fran continuó hablando de las incorporaciones y de los que desde el filial han ido completando los entrenamientos y partidos. Reflejando que está a la espera de que lleguen más refuerzos y que, entre todos, puedan ir puliendo lo que él desea. «Estamos construyendo un proyecto nuevo con 12 incorporaciones, de momento, y 10 jugadores del filial con los que hemos contado en esta etapa», señaló. Un hecho, el de contar con una decena de jugadores que tienen ficha con el equipo de Esteban Navarro, que ha provocado que el 'B' no haya podido trabajar con sus 'elementos', mientras que en el primer equipo han sido utilizados como 'parches'. Algunos para intentar ganarse la confianza y saber que pueden estar subiendo al primer equipo. Sergio Pérez, por ejemplo, ha tenido minutos de calidad. Mientras que otros, como Antonio Navas, ha estado para cubrir la ausencia que hubiera en cada momento. Pese a ser un lateral derecho, el almeriense ha tenido participación, en amistosos, en su sitio natural, pero también como interior diestro, central y lateral izquierdo. Siempre al servicio del equipo y de su entrenador.

Reflexión final

Para hacer una reflexión final en la que quería que nadie se fijara ni en las goleadas a equipos de Segunda B y Tercera (CD El Ejido, Melilla y Águilas), ni tampoco que el Almería no haya sido capaz de vencer a ningún equipo de similar (Tenerife, Málaga y Elche) o de superior categoría (Real Valladolid). Porque todo no han dejado de ser pruebas y lo que llega desde el viernes es distinto. Se ha querido ir fijando más en lo que le transmitían a nivel individual y colectivo en cada entrenamiento o amistoso que lo que indicara el resultado final de los ocho partidos celebrados. «Ningún resultado positivo ni negativo de los logrados nos vale a partir de ahora, pero sí todo el trabajo realizado y las sensaciones de estar en el camino correcto», manifestó Fran Fernández.

Así que, a su juicio, también como un mensaje de esperanza, Fran Fernández considera que su plantel encara bien el comienzo de la Liga 1|2|3. «Llegamos al inicio de la competición preparados y con la máxima ilusión. #VamosUDA #AlmeriaNuncaSeRinde», fueron sus palabras escritas para mostrar su opinión a menos de una semana para que el telón se eleve.