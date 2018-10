UD Almería Fran Fernández: «Juegue el que juegue en Granada estaré muy tranquilo» Fran Fernández sigue pendiente de saber si Juanjo Narváez y Esteban Saveljich pueden jugar mañana en Granada. / AGUILERA El entrenador de la UDA muestra su apuesta por la plantilla rojiblanca y espera que los 'nuevos' puedan dar un paso adelante JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 26 octubre 2018, 00:17

El Almería ha estado viviendo un aspecto que cada vez más, en el mundo del fútbol, es casi imposible. Ahora, como reconocen los propios profesionales, están viviendo algo «normal». No es nada de juego. Y sí por la condición física. Porque cuesta ver que un equipo pueda repetir la misma alineación durante cinco jornadas de forma consecutiva. Fran Fernández lo pudo hacer. Porque los resultados eran positivos y porque los condicionantes así lo permitían. Algo que, en las últimas citas, ha sido ya imposible. Por sanción o por diversas lesiones, el preparador rojiblanco ha tenido que realizar cambios en ese equipo titular que ya se podía saber hasta de memoria, pese a que casi la práctica totalidad de los jugadores son nuevos en el presente ejercicio en el seno del club almeriense.

Y lo que antes era motivo de tranquilidad y seguridad, al ver que ese once estaba respondiendo con puntos, ahora puede ser que se convierta en duda. Por tener que esperar la reacción del que entra nuevo y, sobre todo, por tener el 'miedo' de si caerá otro jugador más lesionado o si alguno llega a las cinco amonestaciones (Yan Eteki) y se debe perder algún partido por sanción. Todo de la mano en una plantilla.

En las dos últimas jornadas han caído por lesión Esteban Saveljich (Las Palmas), Juan Ibiza y Juanjo Narváez (Albacete). Tres titulares contra el cuadro insular. Un porcentaje alto, aunque tanto el primero como el tercero podrían estar mañana en Granada. Eso sí, tras estar varios días sin un trabajo con el grupo y recuperándose de sendas lesiones, por lo que no podrán estar al máximo. Jueguen ellos o lo tengan que hacer otros, ayer Fran Fernández quiso dar un mensaje de tranquilidad para su propio vestuario y para el entorno del club. «El jugador que entre luchará por hacerse un hueco en el once, juegue quien juegue estaré muy tranquilo», dijo el preparador sin querer dar nombres sobre los que podrían ocupar esas posiciones con bajas.

Fue a más, aunque por sus onces pudiera parecer que tiene claro los que son titulares y los que son suplentes. Siempre ha dicho que suele cambiar piezas de una jornada a otra, pese a que en esta campaña si lo ha hecho ha sido por obligación, disfrazada en un estilo de toma de decisiones. Por lo visto, si un jugador da un rendimiento en un partido, le vale para no perder su sitio, pase lo que pase en los entrenamientos durante la semana. «Tenemos total confianza en los jugadores que están disponibles», apuntó.

Exigencia

Lo que no quiere en ningún momento es que el Almería pierda sus señas de identidad porque falte un jugador determinado. Cuenta con una filosofía para esta plantilla y para esta temporada y espera que no suceda como en Córdoba y en Albacete. En el Nuevo Arcángel perdieron sin saber imponerse al colista de la competición. En el Carlos Belmonte no pudieron vencer a un equipo con uno menos desde el minuto ocho. Para Granada quiere que salgan directos hacia la victoria con sus armas. «Lo que está claro es nuestra propia exigencia, pero debemos de ser equilibrados. Lo que me hace estar tranquilo es que veo al equipo ambicioso. Vamos a Granada a intentar ganar el encuentro».

Sin desmerecer a un equipo como el granadino que, pese a que llegan después de perder en Alcorcón, han mostrado un nivel muy alto en este inicio de competición y ser un firme candidato al ascenso. «El Granada es un equipo de enorme calidad, Tiene una mezcla de juventud y experiencia interesante», continuó destacando al equipo en el que milita, siendo importante, el almeriense Antonio Puertas.

Para lograr el triunfo, Fran Fernández puso un ejemplo de lo que no deben repetir y otro de lo que sí deben hacer. Sin tener que ir muy lejos en lo vivido por parte del equipo rojiblanco. Para no hacer, lo de Albacete. Para hacer, lo de Las Palmas. «Para ganar cada partido necesitamos estar muy acertados. Quizás en Albacete no lo estuvimos, pero ante Las Palmas sí», recalcó.

Casi sin fijarse en lo que pueda plantear el rival. Insistiendo en que ellos deben marcar el ritmo de su propio juego. Si el balón lo tiene el Granada, como puede suceder en un alto porcentaje, que la presión sea muy efectiva. Si el esférico lo tiene el Almería, saber lo que hacer para que el peligro llegue al área granadinista. «Si en lo colectivo seguimos el camino que llevamos nos va a ir bien», recordó.

Y todo con una buena representación de la afición de la UDA en las gradas. Por lo que la presión debe ser mayor. «El movimiento de nuestra afición está extramotivando al equipo. Queremos darle una alegría» y que mitigue un poco la mala imagen dada en Córdoba y Albacete. Sin olvidar que un resultado positivo podría suponer un espaldarazo muy importante para el proyecto que lidera Fran Fernández desde el banquillo. «Es un partido importante para nosotros, viaja con nosotros mucha afición y eso significa mucho», sentenció.