Segunda División A | UD Almería Fran Fernández: «El equipo debe de ser mucho más profundo» El nuevo entrenador rojiblanco, que lo será hasta la llegada del técnico definitivo, ha tachado la situación como «compleja», consciente de «la dificultad que tenemos», pero también dice estar «con confianza» JORDI FOLQUÉ Miércoles, 15 noviembre 2017, 16:06

Fran Fernández, entrenador de la UD Almería de forma interina, ha apuntado que habrá cambios en el equipo, aunque no muchos, de cara al partido del viernes frente al Real Zaragoza. «El equipo debe de ser mucho más profundo, ser muchísimo más vertical en transiciones y hay aspectos del juego, como el balón parado, que hay que aprovecharlos mucho mejor».

El nuevo entrenador rojiblanco, que lo será hasta la llegada del técnico definitivo, ha tachado la situación como «compleja», consciente de «la dificultad que tenemos», pero también dice estar «con confianza», con la intención de «ser lo más positivos posibles dentro de la situación que sabemos que tenemos y tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, por dar un cambio de imagen ya y lo que sí estamos seguros es de que lo podemos hacer».

En su análisis con respecto al partido del viernes, aún destacado la entidad del rival, no ha dudado en asegurar que le viene bien a lo que él quiere. «Realmente es un rival bastante complicado, con una plantilla que está confeccionada para el ascenso, pero ahora mismo con la situación que tenemos, tenemos que preocuparnos por nosotros mismos».

Su objetivo es el de «fijar la atención en mejorar nosotros, qué equipo podemos sacar, cuál puede ser lo más competitivo posible y el rival tampoco nos preocupa mucho. Sí es cierto que nos viene bien que sea este rival, en este momento. El perfil de equipo que viene lo prefiero que venga porque nosotros, cómo vamos a enforcar el partido, nos viene perfecto».

Sí es verdad que no dio pistas sobre cómo afrontar el partido. «No voy a decir cómo, pero nos viene bien. Creo que el equipo está preparado para ganarle al Zaragoza».

Ha destacado que no habrá demasiados cambios. «Creo que no está el equipo para hacerlos. Alguno puede haberlo, pero tenemos muy poco tiempo, la semana es muy corta, tenemos el partido ya en 48 horas y no nos da tiempo a hacer demasiado. Con nuestro carácter también de provisional no creemos que sea oportuno hacer demasiados cambios».

Su intención es la de «darle un poco de continuidad, con pequeños matices que son los que a mí me gustan como entrenador y en los que estamos incidiendo y ya veréis el viernes como el equipo va a cambiar. No en cuanto a jugadores o modelo de juego, pero sí en otros aspectos que son mucho más importantes».

Será su segunda ocasión como técnico del primer equipo. «Realmente, la situación es muy parecida. La única gran diferencia, que es muy importante, es que antes llegué en el mes de marzo y ahora estamos en diciembre. Tenemos tiempo suficiente como para darle la vuelta a esto», destacando como buena «que los jugadores han hecho autocrítica, saben perfectamente que tienen que tener un cambio de actitud radical ya y lo que sí me he encontrado es un grupo que quiere hacerlo y entonces eso es positivo».