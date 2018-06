Fran Fernández: «Nadie ha demostrado esta temporada ser imprescindible» Fran Fernández se muestra confiado en la salvación de la UDA. / MATARÍN El entrenador de la UDA dará hoy la lista de convocados en la que estarán «los que quieran y puedan ayudar al equipo» JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 1 junio 2018, 03:36

Fran Fernández, entrenador de la UDA, dará hoy su última lista de convocados de la temporada. En la que es seguro que no estará Marco Motta por sanción. Como tampoco los tres lesionados de larga duración (Fran Rodríguez, Mandi y Gaspar Panadero). El resto tienen todos opciones de entrar. Al menos, por cuestiones físicas. Otra cosa es que lo hagan. Porque ayer dejó el técnico almeriense muy claro que irán a Lugo «los que quieran y los que puedan ayudar al equipo». Una declaración, en su última rueda de prensa previa a un partido en el presente ejercicio, que se convierte en teoría hasta que esta mañana se lleve a la práctica y se pueda ver si las ausencias lo son por una mera decisión táctica o hay algo más.

Porque también dijo que «no todos están igual de implicados», para matizarlo a continuación al asegurar que «ocurre igual en todas las plantillas». Frases que ha podido decir tras estar seis semanas, en esta última etapa, al frente del primer equipo de la UDA. El periodo que se puso como objetivo para llegar con opciones de salvación al partido final y decisivo. El que se juega mañana, para el Almería, en el Anxo Carro de Lugo. Curiosamente, el recinto deportivo en el que se estrenó, el pasado curso, como entrenador principal rojiblanco, aunque solamente estuviera un choque más.

La cita en tierras gallegas no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Tampoco se podrá arreglar ningún fallo que se cometa en una jornada venidera. Lo que pase será lo que determine el futuro del club almeriense. Bien es cierto que el Almería depende de otros resultados para mantener su puesto en la Liga de Fútbol Profesional, pero en el seno del vestuario, tanto de jugadores como entrenadores), creen que «alguno de los rivales fallará». De ahí que insistan en que una victoria ante el equipo entrenado por el almeriense Francisco «debería ser suficiente para lograr el objetivo y salvarnos».

Lo dijo creyendo que los suyos mostrarán la mejor cara de la temporada. La que no han puesto en el terreno de juego a lo largo del curso. Ni de manera colectiva ni tampoco en la individual. Está convencido del 'cambio' por lo visto a lo largo de la semana. Viendo y seleccionando a los que considera que tendrán más opciones de obtener los tres puntos en juego. Sin decir nombres de los que no viajarán, sí que quiso dejar algunas cosas claras. Que nadie jugará por su nombre. Que nadie viajará porque tenga más calidad que otro. Lo harán los que entienda que se dejarán todo por el Almería.

Pozo

Pudo 'entrar al trapo', mostrando su carácter de entrenador, cuando le cuestionaron por haber quitado a Pozo en la segunda parte del pasado encuentro ante el Alcorcón. Lo mismo que no lo puso de inicio en el último desplazamiento a Córdoba. Sobre el malagueño, que cumple el final de su tercera temporada en la UDA, Fran Fernández no tuvo ni que sacar los números que lleva desde que viste la rojiblanca. Solamente mostrar la realidad de lo hecho y no lo que puede hacer en cada partido. «Todos esperamos más de Pozo. Debe marcar las diferencias en los partidos. Eso supone marcar o dar asistencias. Si no es así, tiene que correr como el resto. Hay que llevarlo por ese camino, pero no hay nadie imprescindible», destacó

«Nadie es imprescindible en el Almería, porque nadie ha demostrado que lo sea». Un resumen de lo que ha ocurrido en este ejercicio, teniendo al exjugador del Manchester City, como el más claro ejemplo. Aunque el preparador almeriense lo fía todo a que, por fin, puedan dar su mejor rendimiento colectivo e individual en Lugo. «Hay jugadores que aún no han dado el máximo rendimiento esta temporada, pero con que salga lo mejor en Lugo nos conformamos», señaló haciendo como suyo el sentir generalizado del entorno del club rojiblanco.

Una cita que verán en persona más de 300 seguidores de la UDA. Los que viajen en la expedición oficial, con las entradas adquiridas en la propia sede del club en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, como otros que viajarán por su cuenta para estar en un choque en el que se juega el futuro la entidad rojiblanca. Fran Fernández quiso agradecer a todos los que salgan esta noche hasta tierras gallegas «el esfuerzo». Porque si viajan «es porque creen. Si ellos creen, nosotros tenemos que creer». Una creencia para que el Almería no cierre en el Anxo Carro una etapa de 16 años en el fútbol profesional y pueda seguir escribiendo capítulos. La presencia de seguidores y el apoyo mostrado durante toda la semana le está sirviendo al técnico para concienciar mejor a sus pupilos sobre «que es posible».

Algo que parecía imposible tras acabar el partido ante el Alcorcón (0-0) y caer a los puestos de descenso con tan solo una jornada por disputar. Tras el «varapalo», los días han ido pasando y el grado de optimismo ha ido aumentando, «sabiendo la realidad». Así lo han transmitido los propios jugadores durante toda la semana. Tanto Ángel Trujillo como René han apelado a la dureza de un descenso para la carrera deportiva de un futbolista. Un aspecto que, en algunos casos, no han vivido otros compañeros. Bien porque no se han visto nunca en esta situación o porque son todavía bastante jóvenes.

Sea de la manera que sea, cuando Fran Fernández pueda dar la convocatoria esta mañana se podrá ver los que se quedan fuera de la última lista de convocados. La última que pueda dar el entrenador almeriense en esta etapa de seis encuentros. La que recibió para levantar la moral de un equipo que había entrado en barrena. Ahora queda un último esfuerzo y se hará, mañana, con los que vea más implicados.