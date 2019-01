UD Almería Fran Fernández: «Debemos ser ambiciosos y no solamente que lo seamos de palabra» Fran Fernández apuesta por ver una grada con una mayor presencia de aficionados. / AGENCIA LOF El técnico de la UDA motiva a sus jugadores describiendo la importancia del partido ante el Cádiz JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 18 enero 2019, 00:15

Solamente se trata de la primera jornada de la segunda vuelta. Pero en el Almería se toma como una 'revancha' de lo que ocurrió en el estreno liguero. No ya porque el rival sea el mismo. Lo es, sobre todo, para evaluar el crecimiento que ha tenido en todo este tiempo el plantel entrenado por Fran Fernández. Tras un estreno en el Ramón de Carranza muy negativo, tanto como que los propios profesionales han asegurado que ha sido el único partido en el que no han competido, el día a día de los rojiblancos ha sido de un constante crecimiento. El que ha llevado a los almerienses a una racha de ocho jornadas sin conocer la derrota y rozando los puestos de playoff de ascenso. Una quimera en las últimas campañas y una utopía en el inicio del presente ejercicio.

El técnico de la UDA quiso aprovechar la rueda de prensa de ayer para motivar a todo el entorno rojiblanco. También a sus propios jugadores. Para que sepan que no es un encuentro más. Que es el que puede marcar el camino del Almería. Una afirmación que la podrá repetir la semana que viene. Pero eso será si el marcador mañana ha sido positivo para el local. Porque el Estadio de los Juegos Mediterráneos se abrirá en dos ocasiones de forma consecutiva. Ante dos oponentes que están muy cerca, pero con ventaja sobre los unionistas.

De la teoría a la práctica

Fran Fernández sabe que todos los elogios que poco a poco se están llevando los suyos durante la primera vuelta deben ser, desde mañana, llevados a su máxima expresión para seguir en la parte alta. «Los hechos van a ser el sábado desde las 4 de la tarde. Si queremos ser ambiciosos, estar más cerca de los equipos de arriba que de los de abajo, pues el sábado hay que poner todo. Como siempre hacemos», dijo.

Podría parecer que considera que es una final la cita contra el Cádiz. Casi como una semifinal. Pero intentando, sabiendo la importancia del choque, reconociendo que no será definitivo. «Es la jornada 1 de la segunda vuelta. No creo que sea tan trascendente en cuanto a que vaya a ser definitivo para nada. Sí creo que jugamos ante un rival de los que está por delante. Si realmente queremos ser ambiciosos, no solamente hay que hacerlo con palabras. Tenemos que hacerlo con hechos». Mensaje repetido para que no se le olvide a nadie.

Su mensaje, como el que han venido repitiendo los jugadores desde que acabó el choque de la pasada jornada en Alcorcón, deja bien a las claras que en el vestuario de la UDA no piensan en otra cosa que en sumar los tres puntos contra el Cádiz. Puede que sea un pensamiento de cada semana, pero las palabras y las miradas indican que es un encuentro más. «Tenemos muchísimas ganas de jugar contra el Cádiz», declaró Fran Fernández.

Porque delante estará un equipo que también estaba en construcción en la primera cita liguera, pero que superó sin muchas dificultades en el choque al Almería. «Fuimos allí en la primera jornada y el equipo no estuvo del todo bien». Suponiendo el pistoletazo de salida de un proyecto que se fue generando confianza conforme pasaban los días y las semanas. «Hemos ido creciendo exponencialmente y nos encontramos en un buen momento. Quizás el mejor de la temporada en cuanto a juego».

Entendiendo la entidad del rival, Fran Fernández cree que los rojiblancos deben pensar ya en sí mismos. Para que el oponente sepa que tendrá que poner herramientas defensivas para parar a la UDA. «Creemos que nos tenemos que preocupar más de nosotros mismos. Conocer al rival siempre te puede dar información, sobre todo en la toma de decisiones que puede ser más rápido, pero vamos a intentar que el rival nos tenga más en cuenta a nosotros. Que el ritmo del partido lo tengamos desde el inicio. Que el dominio en el juego sea nuestro».

Cádiz de ida y vuelta

En su presencia ante los medios, el preparador rojiblanco elogió y desgranó al plantel de Álvaro Cervera. Destacando que, pese a los cambios de jugadores importantes, siguen con la misma filosofía desde que hace ya algunos años el actual técnico se sentó en el banquillo amarillo. «El Cádiz tiene unas características propias de las últimas temporadas. Está muy claro a lo que ellos juegan».

A los rojiblancos les ha venido bien en esta primera parte de la temporada los equipos que proponían un dominio con el balón. Todo lo contrario a lo que ofrece el Cádiz en su estilo de juego. Un planteamiento que se centra en un partido de ida y vuelta. «Es un rival que, para nosotros, por su forma de juego es muy complicado. Debemos estar muy atentos a la transición defensiva. Hacer muy buenas vigilancias cuando tengamos el balón. No conceder nada en balón parado, porque ellos son muy fuertes tanto con espacio como a balón parado». La teoría está clara. Falta la práctica.