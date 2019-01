UD Almería Fran Fernández y el 'bendito problema' de la UD Almería Fran Fernández mira el reloj, tal vez porque es hora de cortar la racha de empates en casa. / J. J. A. El técnico rojiblanco valora positivamente el nivel de los entrenamientos de comienzo de año | Asegura que para el duelo frente al Mallorca «vamos a tener que dejar siete jugadores sin convocar que están mereciendo no solo ir convocados sino jugar por trabajo, por esfuerzo y calidad» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 5 enero 2019, 01:14

Realmente es un dilema, pero es el mejor de los problemas con los que tiene que enfrentarse el técnico de cualquier equipo, sea de fútbol o de petanca. Lo cierto es que Fran Fernández, técnico de la UD Almería, se encuentra, para el primer partido de 2019, con el problema de tener efectivos en los que elegir. Cuando hace unas semanas debió tirar de jugadores del filial para completar convocatorias, ahora deberá dejar fuera a siete u ocho jugadores de la primera plantilla -si Iván Martos entra entre los convocados, que parece que sí- para hacer la lista con vistas al partido de mañana frente al RCD Mallorca. Todo por el nivel que vienen dando sus jugadores en este inicio de año.

Así, el técnico rojiblanco explicó ayer, cuando se sentó en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos para hablar sobre el partido de mañana, que elegir «es muy difícil. No podéis imaginar lo difícil que es para mí cuando volvemos de Navidad y no es que sigamos entrenando de la misma manera, sino que entrenamos mejor, un paso por encima. Hemos notado que estas sesiones de la semana han sido muy buenas, así que es muy difícil».

Todos a gran nivel

El zapillense habló de las virtudes que exponen sus jugadores en cada jornada de entrenamiento de la plantilla rojiblanca. «La gente que está jugando habitualmente lo está haciendo muy bien y es una pena que los que no están entrando lo tienen bastante difícil, pero alguno puede entrar y la verdad es que, excepto Iván Martos que aprovechó su oportunidad, eso es lo que queremos, que la gente que no está jugando, que no esté disponiendo de muchos minutos, esté preparada para cuando tenga la oportunidad que la aproveche y que siga en el once».

Es un bendito problema. «Es un problema que cuando se va acercando el partido crece un poco, porque tened en cuenta que esta semana vamos a tener que dejar siete jugadores sin convocar, siete jugadores que están mereciendo no solo ir convocados, sino jugar por su trabajo, por su esfuerzo y por su calidad. Así que es bastante complejo para mí, pero mejor este problema».

Todo con vistas a una cita que se presenta ilusionante. «Empieza el año nuevo con muchísima ilusión. Nos queda más de una vuelta por delante para mejorar lo que venimos haciendo hasta el momento. Tiene que ser nuestro objetivo intentar ser mejores cada día, mejorar lo que hemos realizado hasta el momento y creo que la línea en la que estamos trabajando vamos por buen camino. Sabemos de la dificultad como siempre del rival, que está haciendo una grandísima temporada. Ellos muy cerquita de los puestos de arriba, y será muy difícil, pero convencidos de que podemos hacer un buen partido y ganar por fin después de tres partidos sin lograrlo ante nuestra afición».

Muy difícil hacerle ocasiones

Precisamente, del rival expuso algunas de sus bondades. «El Mallorca es un equipo que creo que está muy bien confeccionado, buena plantilla, bastante pareja». Apuntando, con más énfasis si cabe, el dato de que «es muy difícil hacerle ocasiones de gol, está muy bien trabajado en defensa, mantiene sus líneas juntas, un equipo que es capaz de ser muy agresivo con las líneas muy adelantadas, incluso a la hora de defender resultados, lo que le ha propiciado lograr varios empates fuera y poder puntuar».

Destacó sobremanera el hecho de que el cuadro bermellón ha conquistado ya 30 puntos en lo que va de campeonato, que le sitúan cerca del playoff. «A estas alturas, hay poco que decir. Debemos tener mucho cuidado a nivel colectivo, pero también en sus individualidades, en cuanto a Lago Junior y al resto de futbolistas que tiene en fase ofensiva y que pueden cambiar cualquier dinámica de partido».

Para la misma, desde la grada se puede aportar y mucho, a pesar de ser Día de Reyes. «El club ha puesto los medios necesarios para que puedan acudir el máximo de niños posibles y como siempre muy contentos con la afición, la que viene al estadio, la que se desplaza. Queremos que haya más número. Creo que esto es de todos y cuando el estadio ha tenido una afluencia mayor hemos sido mejores. La prueba de los resultados está ahí, así que esperemos que el domingo haya una buena entrada y nos ayuden a conseguir el objetivo».

Cosas que arreglar

No cabe duda que la consecución del triunfo estará más cerca si se mejora el acierto cara a la portería contraria, porque la sensación que arroja el fútbol de los rojiblancos es para llevar más premio en la 'mochila'. «Para mí, antes del parón estábamos en el mejor momento de la temporada en cuanto a juego, creo que éramos más dominadores de las situaciones de partido, de cada fase del juego, y eso no se ha podido llevar a cabo en cuanto a ganar partidos, a un puntaje mayor, pero sí que en cuanto a sensaciones estamos en buen momento».

Su ilusión, después del parón navideño, es la de mantener esa actitud y ese rendimiento. «Esperemos que después de este parón volvamos a esa senda de buen juego, de controlar los partidos, de estar más cerca de ganar los partidos que de perderlos y queremos y tenemos el reto de conseguir una victoria. Es el último partido en casa contra un buen equipo, pero que creo que hemos hecho una primera vuelta en casa muy buena».

Si se gana podrá verse el mes de enero de otro modo. «Nosotros tenemos el objetivo principal de mantener la categoría, pero queremos ser ambiciosos. Vamos a ver cómo acaba esta primera vuelta, vamos a ver si somos capaces de estar un poquito más arriba o no. Ya veremos». Precisamente, lo que ocurra puede avivar el mercado, pero de eso «Corona dijo todo lo que tenía que decir. Yo ahí tengo poco que comentar al respecto, todo equipo es mejorable, pero no tenemos necesidades grandes de mercado. Ellos estarán trabajando y estamos en constante coordinación con la dirección deportiva para saber qué es lo mejor para nosotros».