UD Almería Fran: «Esperaba más empuje por nuestra parte y nos han superado» Fran Fernández pide calma a sus jugadores. / J. L. MATARÍN El entrenador de la UDA se muestra confiado en la salvación, pese a que ayer el equipo estuvo atenazado por los nervios J. FOLQUÉ ALMERÍA Lunes, 28 mayo 2018, 01:54

Mientras hay vida... así quiso plantarse ayer Fran Fernández ante la prensa tras el empate frente al Alcorcón que deja a la UDA dependiendo de otros resultados para mantener la categoría en el fútbol profesional. El entrenador rojiblanco quiso mostrar su lado más optimista de cara a la «última de las seis finales que teníamos cuando me hice cargo del equipo». Porque ayer, en la quinta, dejaron escapar una nueva oportunidad de haber certificado su presencia un curso más en la Liga 1|2|3. De la misma manera que quiso esbozar algo de esperanza para el futuro más cercano, el preparador rojiblanco también mostró su desencanto y frustración por el partido realizado ayer por los suyos ante el conjunto alfarero. Admitió que fueron «muy superiores» y que al Almería lo «atenazó» el estado de nervios. Por lo que pidió «disculpas a la afición».

Y eso que la cita comenzó con un cuadro local que atacó. «El equipo ha comenzado bien el partido. Hemos tenido ocasiones, incluso con un gol mal anulado (Juan Muñoz)». Pero «en la segunda parte, el exceso de nervios nos ha llevado a no estar equilibrados».

Inferiores

Lo apuntó y no tuvo reparos en saberse inferiores. «Hemos visto que el rival estaba dando un paso adelante y nosotros, en el caso de algunos futbolistas que están haciendo un esfuerzo tremendo por intentar ayudar, no hemos llegado». Lo que se tradujo en que «el Alcorcón ha sido muy superior física y tácticamente en la segunda parte. Nos han ganado el centro del campo». Algo que ya intuía Fran Fernández. «Sabíamos de la dificultad que había y lo avisé en rueda de prensa en la previa», señaló.

Lo dijo, pero no le hicieron caso en la práctica. Algo que lo frustró. «Esperaba un poco más de empuje por nuestra parte. Los nervios nos han atenazado y eso no puede ocurrir». Porque lo menos malo fue que solamente empataron y no perdieron. Errores hubo para no haber sumado nada. «Está claro que son situaciones por toma de decisiones erróneas. Producto de un exceso de nervios que provoca precipitación. De querer hacerlo lo mejor posible para llegar demasiado pronto al área rival. En la segunda parte teníamos tantas ganas de hacer ese gol, para permanecer en la categoría, que nos hemos precipitado mucho».

Finalizada ya la penúltima jornada, el Almería está en puestos de descenso. Los rivales directos del cuadro almeriense lograron sumar. Casi todos ganaron. Lo que deja un panorama negro para la UDA de cara a la cita final. «La peor de las noticias es que ya no dependemos de nosotros mismos». Pero quiso tirar de ironía por el calendario de los rivales directos. «Viendo los resultados de las últimas semanas, sabiendo que se enfrentan a rivales que no se juegan nada, no creo que sea una mala noticia para nosotros».

Para terminar con esperanza. «Creo que con 50 puntos nos salvaremos. Ganar en Lugo no será fácil. Pelearemos con nuestras armas para lograrlo», sentenció.