Fran dice que «el Sporting es un gran equipo», y el Almería también El técnico rojiblanco nota que «los rivales también se preocupan por nuestro juego» ALMERÍA Viernes, 2 noviembre 2018

El Almería ha perdido o empatado partidos por no creer en la victoria. Ese paso al frente parece haberlo dado ya. Ayer, en Copa -una competición diferente a la Liga, como es obvio, pero complementaria-, el equipo no se fue de vacío y consiguió dejar la eliminatoria abierta por creer que era posible. Hoy, Fran Fernández dejó claro que el equipo empieza a 'creérselo', a ser consciente de su capacidad. Por eso, el técnico no escondió la calidad del rival al que se enfrentará pasado mañana, pero también de que está seguro que los rivales -el Villarreal el jueves y el propio Sporting mañana- saben de las dificultades que entraña, hoy por hoy, enfrentarse a la UD Almería.

De hecho, expuso que el Almería solo tiene un rival enfrente, que no es ni el 'submarino amarillo' ni el equipo del 'Pipo' Baraja, que también, sino que su «rival directo somos nosotros mismos», que no hay más objetivo que «intentar que se queden los tres puntos el domingo en casa». Y ensalzó la capacidad de los suyos, a consecuencia de los hechos. «Estamos viendo que el equipo, cuando compite al máximo nivel, le puede ganar a cualquiera y vamos a seguir en esa línea, vamos a intentar ir partido a partido, a intentar ganar el siguiente partido, ante el Sporting de Gijón», un rival del que resaltó que «es una gran plantilla, un gran equipo, pero nosotros también lo somos y notamos que los rivales también se preocupan por nuestro juego, por nuestros futbolistas. Eso es que estamos haciendo las cosas bien y ese es el camino».

Cambio de chip

El técnico de la UD Almería habló hoy sobre el partido que disputará frente a un rival de 'su' Liga, aunque con un objetivo bien distinto. La cita requiere «ese cambio de chip. Es una competición nueva y lo realmente importante es que estemos centrados, sepamos de la dificultad que vamos a tener. Nos enfrentamos a uno de esos rivales poderosos de la competición, con una plantilla para intentar el ascenso. Sabemos de la dificultad que vamos a tener, pero confiando en nuestro equipo».

Al duelo se llega tras lo hecho en Copa, que sin lugar a dudas «es un refuerzo», aunque el entrenador zapillense no cree que tenga incidencia porque «va a ser un partido totalmente diferente, además nos enfrentamos a un rival que juega muy distinto a los que estamos teniendo en las últimas jornadas. Tenemos que cambiar el chip en todos los conceptos».

Las alabanzas al rival contrastan con la dinámica poco positiva del Sporting, que no ha ganado en Liga en las últimas cuatro jornadas. «Imagina el buen rival que tenemos enfrente que lleva los mismos puntos que nosotros, casi los mismos puntos en las últimas cinco jornadas y parece que todo es un caos cuando están a un partido de jugar playoff». Por eso puso especial incidencia en advertir de que «nos enfrentamos a rival grande, de los que gusta competir con ellos. No entendemos de dinámicas. Es cierto que en las últimas jornadas le ha costado encontrar portería contraria y ayer la encontraron contra un Primera División. Son también competiciones diferentes igual que nuestro partido».

Al entrenador de la UD Almería no le gusta la autocomplacencia. Es el primer paso hacia la derrota y exige un nivel uniforme siempre. «El equipo quiere, es ambicioso, tiene alma, como hemos dicho más de una vez, y eso para mí es lo más importante, también cuando se realizan cambios el que entra desde el banquillo lo hace con una actitud buenísima, ayuda. Estamos bastante contentos».

Sin embargo le dio valor al hecho de que «hay que buscar un poco más de continuidad en ello y nos irá bien. Si vamos por ese camino nos irá bien. En el momento que bajamos el listón un poco, como ayer -por el jueves- en unos minutos, no nos va a ir bien. Siempre con el listón alto».