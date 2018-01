UD ALMERÍA Forzar a Fran Rodríguez, que Navas asuma su primera titularidad o estrenar un lateral Fran Rodríguez confía en poder estar el sábado en el equipo titular. / J.A. Lucas Alcaraz baraja varias opciones para suplir al sancionado Marco Motta en el lateral derecho frente al Nàstic de Tarragona este próximo sábado JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 11 enero 2018, 01:25

La ausencia de Marco Motta (sancionado ayer con un partido tras la expulsión del pasado domingo frente al Lugo) obligará a que Lucas Alcaraz tenga que poner a un nuevo lateral derecho. El preparador granadino ha puesto siempre, desde su llegada, al italiano en el puesto de '2'. Ahora tiene, entre las pocas opciones que hay en el plantel, tres posibilidades para cubrir la ausencia del exJuventus. Un trío de candidaturas que tienen, cada una de forma diferente, bastante peligro a la hora de ser elegidas. O, más bien, riesgo por no saber lo que puede suceder a lo largo de los 90 minutos del choque. Un 'desconocimiento' producto del más que posible miedo por el hecho de que la opción seleccionada sea la errónea. Todas tienen sus pros y, sobre todo, sus contras. De ahí el posible dilema del preparador granadino de cara al primer partido de la segunda vuelta del campeonato liguero.

Es ante un rival directo al que se quiere dejar atrás y, además, ganar el duelo particular que supone ese punto extra de cara al final de la competición. El que puede dar que se esté un puesto arriba o abajo, tan importante como se ha demostrado en las últimas campañas para la parte baja de la Liga 1|2|3. Correr el menor riesgo posible, siempre en una balanza llena de inconvenientes y con poca seguridad de que la decisión tomada sea la que, al final, se muestre como la más correcta.

Fran Si se recupera, el granadino será el lateral derecho ante el Nàstic el próximo sábado. Navas El jugador del filial lleva entrenando varias semanas con la primera plantilla.

Fran Rodríguez

Alcaraz está pendiente de los médicos y de que le digan si Fran Rodríguez tiene el alta médica y puede estar a su disposición de cara al partido contra el Nàstic de Tarragona. El granadino lleva varias jornadas lesionado y está, de forma lógica, sin el punto de competitividad requerido para afrontar un partido de mucha importancia para ambos conjuntos. Si está bien o él mismo, como apuntó ayer, se encuentra en condiciones de aportar al equipo el mayor tiempo posible, el puesto será suyo. Como lo fue desde la tercera jornada hasta la destitución de Luis Miguel Ramis. Después siguió jugando, pero como extremo.

Ahora habría que ver si podrá responder a una exigencia de 90 minutos sin contar, todavía, con la punta de velocidad necesaria para tal demarcación. Un puesto de responsabilidad para completar una zaga que no es, precisamente, la que más veces ha jugado junta. Más bien, sería la primera vez que, a la vez, están Trujillo, Joaquín y Nano junto al exReal Zaragoza en una línea defensiva esta campaña.

El riesgo de caer de nuevo lesionado está en el ambiente. No por ser agoreros o pensar en lo malo. Los datos de jugadores que están o han estado en la sala médica en el presente ejercicio obligan a que se sea muy cauto a la hora de hacer jugar a un componente del vestuario que está en la fase final de su recuperación.

Varias semanas lesionado y con recaída, o una nueva lesión, ha sido demasiado habitual en esta campaña en el Almería. Nombres como Tino Costa, Pablo Caballero, Jorge Morcillo, Hicham o Verza han tenido que visitar al médico en más de una ocasión y han estado varias semanas de baja.

Navas

La segunda opción es la de dar la titularidad a Navas. El jugador del filial está entrenando con el primer equipo desde hace ya semanas. La baja de Fran Rodríguez y, en esta semana, la imposibilidad de contar con Marco Motta ha hecho que el lateral del 'B' tenga opciones de ser titular. Depende en grado superlativo de si Lucas Alcaraz quiere arriesgar con el granadino o se decide por poner a un jugador específico y que está completando una buena campaña con el plantel entrenado por Fran Fernández.

Sabe lo que es estar en las últimas convocatorias con el primer equipo. Los mecanismos de la primera plantilla, con Lucas Alcaraz al frente, no le son ya desconocidos. Debe poner en práctica, al menos así lo dice la teoría, lo que requiere un lateral derecho en la pizarra de Alcaraz. Sería, en caso de decidirse por Navas, no forzar la recuperación de Fran Rodríguez y tampoco poner en dicha demarcación a un jugador de la primera plantilla que no ocupa habitualmente ese puesto.

Reconvertir

En otras circunstancias podría ser la solución más aconsejable. No se fuerza a Fran Rodríguez ni se le da la responsabilidad a uno del filial. Pero el actual estado de la plantilla de la UDA hace que sea la más inviable. Mirando a la defensa, 'sanos' para la cita del sábado están Joaquín Fernández, Ángel Trujillo y Nano. Dos centrales y un lateral izquierdo. Ninguno tiene relevo. Owona, Morcillo y Pervis Estupiñán están lesionados. Además de la sanción de Marco Motta. Quiere decir que, en el banquillo, tampoco habrá ningún defensa del primer equipo esperando una oportunidad o preparado para alguna contingencia.

Por tanto, colocar como lateral derecho a un atacante no parece lo más probable. Porque una opción sería Javi Álamo. Aunque el extremo diestro sigue lesionado y, la verdad sea dicha, tampoco se espera mucho del canario mientras siga vistiendo la camiseta de la UDA. Llegó hace un año de Osasuna y sigue sin demostrar nada. Con él, u otro jugador, se podría hacer lo mismo que hace dos campañas se hizo con Iago Díaz. Pero ahora no hay un jugador de sus características. Al menos no con el alta médica en la mano.

Poner a Trujillo como lateral derecho, después de su mejor partido como central en mucho tiempo, sería 'desvestir a un Santo para vestir a otro'. Junto a Joaquín se debería poner Mandi o Verza como central y el lío sería mayor. El lío está ahora en la mente de Lucas Alcaraz.