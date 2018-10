UD Almería El gol y más fortaleza y confianza, las carencias del Almería fuera de casa La Tribu analizó ayer la dualidad de la UDA entre los partidos de casa y los de fuera / IDEAL Los 'profes' de Radio Marca analizaron ayer lo que le falta al Almería para ser más competitivo cuando se aleja del Estadio de los Juegos Mediterráneos JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 31 octubre 2018, 00:06

La Tribu del Minuto 92 reunió ayer, entorno a los micros de Radio Marca, a los ex futbolistas Jesús Martínez y Juanjo Padilla; al concejal Indalecio Gutiérrez y al técnico Juan Pablo Jurado, junto a Víctor J. Hernández Bru.

El análisis del encuentro del pasado sábado y los elementos a reforzar fuera de casa centraron el debate en la mesa de la radio.

Sobre el encuentro de Granada, Jesús Martínez afirmaba que «en general creo que nos falta mucho mejorar fuera de casa. Nos deja muchas dudas de si hay que tocar alguna tecla para cambiar fuera de casa, donde veo al equipo con mucho miedo. Espero que en el próximo partido Fran toque esa tecla».

Por su parte, Indalecio Gutiérrez añadía que «la mala suerte hizo que nos metieran al final. Era un partido que se podía perder y eso no nos debe preocupar. Es una derrota fuera ante un rival potente, que se ha puesto líder. Eso no significa que no haya que mejorar fuera, para traernos resultados más positivos. Te vuelves con una sensación agridulce por el momento en que encajas el gol».

Mientras, Juan Pablo Jurado subrayaba que «fue un partido complicado, en el que no sacamos esa presión que solemos sacar en casa, esas líneas adelantadas. Se presionó, pero más atrás de lo habitual, algo por delante de mediocampo y eso supuso que el Granada tuviese casi siempre el balón en nuestro campo. Es una lástima que todo lo que se remó se terminara yendo. Se jugó con fuego hasta el final, aunque se intentó corregir con los cambios, pero creo que nos faltó algo de ambición».

Para Jesús Martínez, lo que le falta a este Almería es «principalmente un nueve, además de algo más de veteranía y cualquier cosa que suponga definición arriba. Yo veo a Álvaro más de segunda punta».

¿Qué falta?

Para Indalecio Gutiérrez, «el equipo no ha respondido mal hasta ahora. No creo que falte gol, pero sí algo más de fortaleza y responder mejor fuera de casa, como está haciendo en su campo».

Mientras, Juan Pablo Jurado apuntaba que «lo que le falta es creérselo, algo más de confianza, aunque eso normalmente te lo dan los resultados. Falta ir creyéndoselo poco a poco». Finalmente, para Juanjo Padilla, «seguramente falta un nueve con diferentes características a lo que hay en la plantilla».