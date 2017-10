UD Almería Fidel Chaves quiere cortar por lo sano Fidel, que vuelve el domingo, desea acabar de una vez con la mala racha. / J. J. A. El onubense, que ve similitudes con la pasada temporada, confía en «sumar de tres en tres lo antes posible» | El extremo, que reaparecerá tras sus dos partidos de sanción, ve a Ramis entero y asegura que «somos nosotros los que tenemos que sacar esto y es momento de apretar más que nunca» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 31 octubre 2017, 00:47

Aunque sea obvio, no llega. Las victorias son la única medicina que puede sacar al Almería de la situación complicada por la que atraviesa. Son ya seis partidos sin ganar, con sólo un gol en este largo periodo que está cercenando las esperanzas de no sufrir, una temporada más, y de permitir la ilusión de una afición cada vez más preocupada por la situación del equipo.

Fidel Chaves, que podría reaparecer el próximo domingo frente a un Cádiz con idénticas sensaciones, considera necesario sumar «de tres en tres lo antes posible» para cortar por lo sano una situación que no es agradable y que resucita fantasmas del pasado. De hecho no escondió que él los ve. «Creo que sí que es cierto que se ven los fantasmas de la temporada pasada. Estamos inmersos en una dinámica negativa, somos conscientes. Llevamos seis partidos sin ganar y hay similitud en algunos aspectos, pero creo que las sensaciones son diferentes».

Lo que sí es verdad es que considera que lo de las rachas son cosas puntuales. De hecho acudió al Levante, del que dijo leer « un artículo que decía que estuvo cinco semanas sin ganar y ascendió prácticamente diez jornadas antes». Una forma de evitar dramatismo, aunque sí expuso que hay que «intentar que esa racha se corte lo antes posible para intentar disipar todas esas dudas que tienen la gente del exterior más que nosotros mismos dentro porque nosotros tenemos muchísima confianza en nosotros mismos».

Diagnóstico

Fidel explicó ayer que esta situación puede venir dada porque «quizás hayamos transmitido mucha ilusión desde primera hora y en estas jornadas estamos todos un poquito más fríos, pero como hablamos siempre creo que en una categoría tan larga en la que tantos equipos pasan malas rachas, lo que hay que intentar es cortar por lo sano lo antes posible, intentar ganar un partido porque cuanto más se alargue esa racha más nos acercaremos a los puestos de abajo. Estamos en una zona un poquito complicada».

Por eso hay prisa por que llegue el próximo partido. «Estamos con bastantes ganas de que llegue el partido del domingo porque las sensaciones no están siendo buenas en los últimos partidos e intentar revertirla lo antes posible».

Ve similitudes con ciertos momentos de la temporada pasada. El onubense apuntó al hecho de que entonces hubo «varias jornadas sin ganar, el equipo no tenía esa llegada o no transmitía buenas sensaciones, pero yo creo que para mí, desde dentro, son diferentes a lo de ahora. Yo creo que el equipo hubo momentos el año pasado en los que lo pasó mal. En este sabemos que todos los años son complicados, que casi todos los equipos, hasta el mismo Levante el año pasado». Sin embargo, mostró su confianza en salir para así «intentar disipar todas esas dudas que tiene la gente del exterior, más que nosotros mismos dentro, porque nosotros tenemos muchísima confianza en nosotros mismos».

Lo mismo con una victoria no basta, sino que el hecho de sumar un par de victorias seguidas podría subsanar el problema. «Temporada tras temporada en Segunda División, siempre venimos hablando de esas dos victorias consecutivas y eso es lo que te hace respirar o estar abajo. El año pasado creo que lo conseguimos hacer una o dos veces solamente. Espero que este año pueda hacerse en más ocasiones y, en una categoría tan igualada, cuando te metes en una dinámica negativa intentar sumar de tres en tres lo antes posible». Es la única forma de respirar tranquilo. «Si lo haces consecutivamente nos dará ese respiro para intentar afrontar las siguientes jornadas con más ilusión, intentar tirar hacia ahí arriba y que ilusionemos como veníamos haciendo en jornadas anteriores a la afición».

Aprovechar la racha

Lo cierto es que el domingo se ven dos equipos con sensaciones parecidas. El Almería lleva seis jornadas sin ganar y el Cádiz encadena ocho. «Es un partido muy importante para ellos. Venimos hablando de dinámicas. Ellos vienen también de una temporada muy buena en la que estuvieron a punto de ascender a Primera División y mira cómo están esta temporada. La ha empezado un poco dubitativos, la empezaron bien, pero les está costando sacar los partidos y estamos ahí metidos en una dinámica negativa, en la cual el partido cobra una importancia».

El rojiblanco hace cuentas. «Si ganamos creo que abriremos un poquito de brecha, le pasaríamos en la clasificación, pero sabemos que va a ser muy difícil, sabemos que el Cádiz es un equipo que compite bien, que tiene jugadores muy importantes en la categoría arriba y que también, como nosotros, querrán cortar esa racha».

Aventuraba un partido muy equilibrado por esa situación de necesidad de ambos equipos. «De mucho respeto, pero no pasarse tampoco, mira mi situación o la de algunos compañeros en jornadas anteriores, a lo mejor nos están perjudicando un poquito con el tema de tarjetas o de sanciones, pero sí que es cierto que será un partido en el que tanto nosotros los respetamos a ellos como ellos a nosotros. Será un partido igualado en el que el equipo va a estar preparado para competir y sacar los tres puntos».

Importante será estar bien de mente para empezar a desequilibrar el partido a favor. «Nosotros hemos hablado hoy -por ayer-, el míster nos ha explicado tanto los errores como las cosas que se hicieron bien el otro día y preparar el partido con muchísimas ganas. Evidentemente cuando se pasa por una racha como esta tan negativa, el equipo intenta estar unido, estar fuerte, hemos hablado de ello».

Lo cierto es que, en ese sentido, explicó cómo es el grupo. «Somos un grupo en el que tenemos que estar ahí, que no salga nada, que nadie salga de ese círculo cerrado que tenemos en el vestuario y a apretar como jabatos esta semana para intentar conseguir cambiar esa dinámica, sobre todo, porque las sensaciones no vienen siendo buenas».

La entereza de Ramis

También el técnico juega un papel fundamental. No lo ve como una persona bloqueada. Al contrario, le ve «muy entero. Es una persona bastante positiva que transmite una entereza bestial porque no sólo hoy -por ayer-, sino ya el año pasado también hubo momentos durante la temporada con Ramis, que sobre todo en la penúltima jornada en campo del Getafe fue una derrota dolorosa y que nos jugábamos la vida en la última, mostró una entereza que a mí principalmente me sorprendió y creo que está mostrando esa entereza».

Así, el extremo rojiblanco explicó las palabras del entrenador tarraconense en el vestuario. «Ha dicho que confía más que nunca en nosotros, lo mismo que ha transmitido fuera lo ha dicho ahí. Que somos nosotros los que tenemos que sacar esto y es momento de apretar más que nunca».

En ese aspecto, los jugadores más veteranos deben echar un paso al frente. En las últimas jornadas, parece que no sucede y la referencia habla de un jugador del filial, como Gaspar Panadero, tirando del carro. «Venimos hablando durante varias jornadas que a lo mejor hay jugadores que no estamos a nuestro mejor nivel, que ha pasado en jornadas anteriores. También José Pozo es uno de los más jóvenes y en muchas jornadas ha sido el futbolista más determinante de los de arriba. No tiene nada que ver que sea o no del filial, pero sí que es momento que la gente importante dé un paso al frente», argumentó el rojiblanco.