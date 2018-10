UD Almería Fernández-Pacheco ofrece pistas sobre la ubicación del nuevo campo de fútbol El duelo entre el Córdoba y el Almería centró buena parte de la Tribu del Minuto 92 de Radio Marca Almería. / IDEAL La Vega de Acá y el norte de la avenida del Mediterráneo son las dos zonas que se están barajando por la disponibilidad de terreno JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 10 octubre 2018, 00:03

La tertulia 'La Tribu del Minuto 92', de Radio Marca Almería, analizó el último encuentro disputado por la Unión Deportiva Almería, bajo la dirección de Víctor J. Hernández Bru y contando con la participación de sus 'profes', Manolo Soler, Francisco Martínez y Juan Pablo Jurado.

Una tertulia en la que participó el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, días después de anunciar el proyecto para la construcción de un nuevo campo de fútbol en la capital almeriense. El primer edil señaló ante los micrófonos de Radio Marca Almería que «hace mucho tiempo que no se impulsa una nueva instalación y cada vez crece más el número de personas que practican deporte y, en concreto, el fútbol, por lo que hemos planteado esa partida específica para una instalación al estilo de la Los Ángeles o La Cañada».

Fernández Pacheco reconoció que aún no sabe cuál será la ubicación de esta nueva ciudad deportiva, ya que «hace falta un terreno muy grande, nos gustaría que fuera una dotación de enjundia con un campo de fútbol 11, otro de fútbol 7 y pistas anexas. En la zona de La Vega hay posibilidades y también un poco más arriba de la avenida del Mediterráneo». Ya entrados en tertulia, Manolo Soler, técnico del juvenil de Los Molinos, señaló sobre la Unión Deportiva Almería que «en Córdoba se podía perder y lo que más me sorprende es que estando el equipo por encima de su nivel no se pudo sumar en El Arcángel y estoy leyendo en ciertos sectores que Fran no ha sido valiente o que tenía que haber arriesgado más». Juan Pablo Jurado, por su parte, indicó que «creo que el Almería no lo hizo mal, tuvo sus ocasiones y el peso del partido, pero el Córdoba estaba desesperado, iba con mucha necesidad y eso es lo que se vio. Lo más justo hubiera sido un empate y sólo queda volver a la buena dinámica».

Paco Martínez afirmó que «ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. La plantilla es lo que hay, necesita un centrocampista que tenga más llegada que Eteki y De la Hoz, también un delantero centro que domine a los centrales, porque hay llegada pero poco gol».

El técnico nijareño lamentó que «el Córdoba se jugaba la vida y José Ramón Sandoval supo como manejar sus fichas, las que tenía, para poder llevarse el partido. El Almería falló ocasiones y su presión no fue contundente como la que vimos en anteriores partidos».