UD Almería Otro favorito que arranca con dudas Rayo Vallecano ante el Real Valladolid en un partido de la Segunda División de fútbol. / RAMÓN GÓMEZ Con la única idea del ascenso directo, la fragilidad defensiva empieza a inquietar al entorno del Rayo Vallecano que, pese a todo, tiene una de las mejores plantillas de la Liga JAVIER GÓMEZ GRANADOS ALMERÍA Jueves, 12 octubre 2017, 01:07

El Rayo Vallecano vuelve a estar incluido, una temporada más, en el grupo de grandes favoritos para el ascenso a Primera División. Después del relativo fracaso de la pasada campaña el club ha llevado a cabo una revolución, con hasta once bajas. Sin embargo, hasta la fecha, los resultados no están siendo buenos y existe cierta tensión en el entorno rayista, pese a llevar disputadas sólo siete jornadas y perder sólo dos puntos respecto de los puestos de promoción. Pero es que el Rayo busca, sin tapujos, el ascenso directo y verse actualmente en la decimocuarta posición, pese a ser tan temprano, no gusta nada.

Los madrileños están teniendo serios problemas en defensa, con diez goles encajados y una diferencia de menos uno al haber anotado nueve. Tal vez por ello está habiendo muchas rotaciones en defensa, aunque tanto Dorado como Álex Moreno lo juegan todo. Sin embargo, para los otros dos puestos, Galán, Amaya, Baiano y Velázquez se reparten los minutos sin que, de momento, ninguno se imponga sobre los demás.

Así las cosas, el central Dorado y el lateral derecho Álex Moreno están manteniendo en pie un sistema defensivo que es el auténtico quebradero de cabeza y el punto de débil de este serio aspirante al ascenso.

Pese a esa fragilidad defensiva, el técnico Míchel, confía ciegamente en su portero titular, el barcelonés Alberto, que ha disputado todos los minutos de la competición y de ningún modo está en tela de juicio. Y es que, pese a los goles encajados, es un guardameta experto, con muchos recursos y con una línea regular que ofrece mucha seguridad.

Sistema 4-1-4-1

En los costados, la velocidad y verticalidad de futbolistas como Embarba y Aguirre dotan de un carácter marcadamente ofensivo las bandas, con una calidad indiscutiblemente a la media de la categoría. Son llegadores muy peligrosos, acostumbrados a marcar goles y a asistir al delantero. De hecho, su vocación es más ofensiva que de distribución por lo que, pese a quedar anclados en el centro del campo en el dibujo inicial, su posición habitual siempre es cerca de la portería rival.

Y en la delantera, más madera. El argentino Trejo es, hasta el momento, el que mejor ha arrancado el campeonato. Es el hombre de área que más minutos acumula y que más tantos suma (cuatro en total) Pero el arsenal ofensivo tiene en la recámara futbolistas de alto nivel como Manucho, Javi Guerra o Raúl de Tomás que, en cuanto empiecen a ofrecer lo que de ellos se espera, van a convertir al Rayo en un rival temible.