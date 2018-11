UD Almería «El Extremadura es un rival directo» Fran Fernández confía en recuperar la senda de la victoria. / AGUILERA Fran Fernández, entrenador de la UDA, considera el partido de mañana como de «vital importancia»El técnico rojiblanco quiere que su equipo sea el protagonista ante el «máximo goleador a domicilio» y que llega tras dos victorias seguidas que lo han sacado de los puestos de descenso ALMERÍA. Viernes, 30 noviembre 2018, 01:13

Hace tres jornadas la distancia entre los dos rivales que se medirán este sábado (20.00 horas) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos era de casi una decena de puntos. La UDA rozaba los puestos de play off y el Extremadura estaba inmerso en los de descenso, tanto como que determinaron el cambio en el banquillo en los de Almendralejo. Una modificación que les ha venido muy bien. Los números están ahí. Como lo demuestran las dos últimas victorias cosechadas por los azulgrana en el campeonato liguero y que les ha permitido salid de la zona de quema. Un espacio de tiempo en el que el Almería ha sumado únicamente dos puntos y lleva un trío de partidos sin conocer el triunfo.

Dos rachas contrapuestas las que se enfrentarán. Pero en la que, el que ahora parece ir mal, seguirá estando por delante del que parece ir mejor. Cuatro puntos son los que separan a ambos contendientes. Una diferencia que se puede quedar en la mínima expresión, lo que supondría que las rachas actuales se agrandan. O que, por el contrario, regresa a los siete que ha habido en semanas precedentes, lo que significaría que las rachas de ambos se cortan y todo 'vuelve a la normalidad'.

Una normalidad que Fran Fernández, entrenador de la UDA, entiende que se debe notar en el terreno de juego. Para que sus pupilos, junto a los aficionados que acudan al Estadio de los Juegos Mediterráneos, comprendan que la cita es «de vital importancia». No quiso que pareciera una frase hecha. Porque el zapillero lo argumentó en el hecho de que «el Extremadura es un rival directo». Con los mismos objetivos que el cuadro de la entidad presidida por Alfonso García.

Pese a que ambos estaban separados y dejando sensaciones muy distintas, el preparador almeriense se dedicó ayer a mostrar todo lo que puede pasar en un futuro más o menos cercano si el marcador cae de un lado o de otro. Si hace una semana, en la previa de la cita contra el Nàstic de Tarragona, Fran Fernández apuntó que jugaban «un examen parcial para no tener que ir en junio», en clara referencia a que seguía pensando en la permanencia y el choque debía suponer acercarla bastante más, ayer lo que apuntó fue el hecho de que ganar o no al Extremadura dejará el camino hasta Navidad sin piedras o con algunas 'chinas' hasta final de 2018.

Notas

Habló de notas. Ya no generales y sí del presente trimestre. «Estamos sacando buena nota», por ahora. En el equipo están valorando «lo que cuesta sumar un punto en esta categoría, porque no olvidamos de dónde venimos y nos quedan partidos en la primera vuelta para acabar el trimestre con sobresaliente». Para ello, superar la barrera de los 20 puntos se antoja fundamental. Algo que no hicieron en el Wanda. Tampoco contra el Deportivo en Almería. Como tampoco el pasado fin de semana en Tarragona. Tras la última victoria estaban con 17 puntos en 12 partidos. Ahora cuentan con 19 en 15.

También mandó un mensaje para una afición que ha respondido en lo que va de campaña, pero que en el último partido tuvo la 'excusa perfecta' para no ir al Estadio. Era lunes y a las 21.00 horas. Ahora, el de mañana, es en sábado y a las 20.00 horas. Por tanto, espera ver una gran cantidad de seguidores en la grada. «El jugador nota el calor de la grada, pero cuando hay murmullo, baja la confianza. El futbolista es el protagonista y necesita apoyo».

Para que puedan los jugadores intentar más y más cosas. Que sientan la confianza que les transmite la grada. Para lograr un crecimiento que, según Fran Fernández, se está notando desde que comenzó el curso. «El equipo está creciendo con el balón, necesitamos mejorar un poco más a la hora de crear jugadas de gol, pero estamos en el buen camino», apuntó. Dejando claro que espera la mejor versión ante el Extremadura, tal y como se ha visto cuando el equipo ha jugado de local. «El Almería de casa se parece al que queríamos, porque hemos rozado la perfección en algunos compromisos. Nos gustaría tener más continuidad y lo conseguiremos», aseveró en plena confianza hacia los suyos tras lo que está viendo en el primer tercio de la competición.

Un pensamiento que también tendrá el nuevo cuerpo técnico del Extremadura sobre sus jugadores. De ser un equipo 'débil', ahora ha pasado a tener al máximo goleador y reforzar el sistema defensivo. «El Extremadura defiende muy bien y sale muy rápido al contragolpe», una de sus armas. Pero tiene más. «Es el más goleador fuera de casa», aunque pensando más en el propio Almería que en lo que proponga el cuadro extremeño. «Nosotros seguiremos nuestro plan de partido habitual, conscientes de nuestras virtudes. Le concedemos atención al rival, pero sobre todo a nosotros, porque en casa nos tienen muy en cuenta», destacó.

Por último, pidió paciencia. «A todos nos gustaría ir ganando 3-0 en el minuto diez, pero es prácticamente imposible. El Extremadura es un rival muy directo y va a ser un partido largo e igualado.». Como lo son la casi totalidad de encuentros en esta categoría.