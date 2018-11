UD Almería Extremadura, extremo... duro Entramado. El Extremadura deja pocos espacios en defensa, como si tejiera una tela de araña que la UDA deberá superar para ganar. / J.J.A. La UD Almería quiere aderezar la imagen con una victoria, tras tres jornadas sin ganar, ante un rival al que sí le casan los resultados JUANJO AGUILERA Sábado, 1 diciembre 2018, 00:44

Si ganar a cualquier equipo es complicado, hacerlo frente a un rival que puede no haber cambiado su filosofía pero sí los resultados es hartamente duro de conseguir. La UD Almería tiene esa afrenta para el partido de hoy, a las ocho de la tarde, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde recibe a un rival que parecía descolgado como consecuencia de sus malos resultados y que está 'vivito y coleando' como consecuencia de la llegada de los buenos. Son solamente dos victorias conseguidas de forma consecutiva, pero ambas le han valido al Extremadura para salir del descenso y, algo también importante en estos 'trances', alimentar la autoestima, perdida como consecuencia de esos triunfos que no daban la razón al trabajo realizado.

La confianza del Almería está en su sitio por más que sean tres las jornadas que lleva sin saborear la victoria, aunque solo sea una la derrota y los merecimientos varios. El partido perdido en el Wanda Metropolitano ante el Rayo Majadahonda fue merecido, del mismo modo que las victorias en casa, ante el Deportivo de La Coruña, y la pasada semana en el Nou Estadi de Tarragona debieron llegar y solo se llegó al empate. También es cierto que en Tarragona se adelantó cuando menos lo merecía, pero le empataron cuando más había hecho por sentenciar el encuentro. El caso es que todo eso, los posibles recelos por la llegada del Extremadura y los que son consecuencia de esos resultados 'adversos', pasa a un segundo plano cuando lo único importante es lograr la victoria, que sería la sexta del campeonato liguero.

Sumar es importante

Es un día importante por lo que supone sumar y que un rival directo como el conjunto de Almendralejo no lo haga -es, en la práctica, un partido de seis o siete puntos, si se añade el posible golaveraje-. La competición es muy larga y los 50 puntos están ahora mismo a 31 de distancia, reducible mejor de tres en tres y, a la vista de que estos son complicado sumarlos lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, es obligado no fallar en este en los compromisos que hay a la vista. El de esta noche se antoja largo y nunca será definitivo marcar pronto, aunque una ventaja sí que puede ser. El Extremadura se caracteriza por estar vivo hasta el último momento y lo mismo que le remonta también consigue remontar o, cuando menos, empatar cuando se vio por debajo en el marcador.

Lo expuso el jueves Fran Fernández. El técnico de la UD Almería casi pidió una paciencia encubierta en sus declaraciones. «Nosotros tenemos que saber que es un partido muy largo. A todos nos gustaría ponernos 3-0 en el minuto 10, pero va a ser casi imposible. Va a ser un partido muy igualado ante un rival muy directo y tenemos que ser conscientes todos de la importancia que tiene el partido». De hecho, lo definió como un partido «vital que nos va a marcar el resto de jornadas que quedan en la primera vuelta y tenemos que afrontarlo con esa importancia». El aviso a navegantes pide que todos, el entorno más que la plantilla, sean conscientes de las dificultades que entraña jugar con un equipo que se defiende bien y ataca con peligro, buscando a Eric Gallego, su máximo goleador.

El Almería debe saber macerar el partido, no impacientarse. Se es consciente de ello porque no es la primera vez que pasa. El Real Zaragoza, por ejemplo, empató en el 67 y el Almería confió en sus posibilidades para marcar cuando las esperanzas eran pocas, las de hacerlo y para que el equipo maño empatara después. Ante el Sporting incluso consiguió remontar. «Los partidos no hay que ganarlos en el minuto 5 o 10, sino que se pueden ganar en el 80 o el 85. Hay que estar preparados», deseó el técnico.

Sin Juan Carlos Real

Este solo tiene un problema que, aunque haya efectivos preparados para situarse en la posición, lo cierto es que la baja de Juan Carlos Real por la expulsión sufrida en Tarragona supone un problema. El gallego, notable en muchos partidos, había firmado dos partidazos en las dos últimas citas competitivas, frente al Dépor y ante el Nàstic. Chema Núñez, que jugó en el Metropolitano frente al Rayo Majadahonda, o Juanjo Narváez, que empieza a ser el jugador del que se esperan cosas interesantes -ya puso la firma a dos goles ante equipos importantes como la UD Las Palmas y el Deportivo- y que siempre que entró lo hizo para actuar en banda, se barajan como sustitutos. Lo cierto es que hoy habrá que trabajar en ataque, pero también en defensa porque el Extremadura saca 'petróleo' de las pérdidas rivales y la UD Almería no debe, sabiéndolo, darle en el gusto a los de Rodri, por lo que tendrá más opciones quien más aporte en el balance.

Lo demás sí puede ofrecer cambios en defensa, por ejemplo, porque la vuelta de Esteban Saveljich, ya recuperado, dará la consistencia que pudo faltar frente al Nàstic -los dos goles encajados fueron consecuencia de la 'medida' en el marcaje-. El argentino sería la única novedad en esa línea, con otra duda en el centro del campo, con la posible entrada de Yan Eteki en lugar de Joaquín Arzura, toda vez que el camerunés llegó a Almería el jueves pasado para jugar el sábado y ahora lleva entrenando con el equipo desde la primera sesión de la temporada.

Así, lo normal es que de inicio juegue René bajo palos, con José Romera, Lucien Owona -imborrable del once tras la exhibición goleadora en Tarragona-, Esteban Saveljich y Andoni López, en defensa. Por delante, la pareja formada por Yan Eteki y César de la Hoz. La segunda línea de ataque la podrían formar José Corpas y Luis Rioja o Juanjo Narváez, por las bandas, con Chema Núñez o el citado Narváez -válido también para esa posición-, en la mediapunta, y Álvaro Giménez -recuperado de sus molestias-, en punta.

Todo para no solo alcanzar la veintena de puntos, sino para superarla y mantenerse invicto en un Estadio de los Juegos Mediterráneos que se da tan bien a la UDA como al Extremadura jugar fuera. Los rojiblancos no han ganado en tres de los siete partidos disputados como local, el Extremadura perdió esa misma cifra cuando jugó a domicilio.

Diferencias

Lo que sí hay son diferencias. El Almería tiene un abanico de jugadores con llegada y gol, mientras el Extremadura lo basa casi todo en lo que pueda hacer un Eric Gallego que suele ganar en la pelea uno contra uno, que marca y deja segundas jugadas en un equipo más complicado a domicilio que en casa. De hecho, aunque nunca dejó su puerta a cero como visitante y se quedó sin marcar en dos partidos, hace más goles a domicilio que en casa y también encaja menos como forastero que cuando actúa como anfitrión.

Su fútbol es compacto ahora, con la llegada del nuevo técnico, Rodri, con el que ha sumado dos de las cuatro victorias que lleva en su casillero. Su máxima está en reducir el error a costa de no dejar espacios atrás. Cuantos más jugadores ocupen plazas atrás más difícil será entrar para los rivales, pero está marcado por la versatilidad que pretende sacar el técnico azulgrana a sus jugadores. Líneas de cuatro juntas, cuando no tiene el balón, y a explotar la velocidad a la contra. Hoy, seguramente jugará con el mismo once que ha jugado de inicio desde la llegada al banquillo. Los mismos que jugaron en Reus lo hicieron ante el Málaga y lo harán hoy en Almería.

De hecho, el técnico azulgrana ha convocado a los mismos que para el partido de la pasada semana en la que se enfrentó y consiguió la victoria frente al Málaga, dejando por vez primera su portería a cero. Rodri, desde su llegada, ha utilizado a 19 jugadores, los que conforman la convocatoria para hoy y Álex Barrera, que estuvo en el primer partido en Reus, pero se cayó de la convocatoria para el del Málaga. En cualquier caso será un rival duro.