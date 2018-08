UD Almería J. Etxeberria: «Hemos analizado más su partido en Cádiz que el nuestro contra ellos» Joseba Etxeberria, entrenador del equipo tinerfeño ha manifestado que tras la pretemporada los equipos se transforman. / CD TENERIFE El técnico del CD Tenerife declara que contra la UD Almería quieren hacer un partido serio y que los dos equipos «sabemos lo que nos jugamos» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA. Viernes, 24 agosto 2018, 01:28

La actitud mostrada en el segundo tiempo en campo del Nástic y no la del primero, es lo que espera de su equipo Joseba Etxeberria, entrenador del CD Tenerife, para el envite con la UD Almería. Un partido sobre el que ha declarado en la rueda de prensa previa al mismo y expuesta en la web del club, que nada tiene que ver el amistoso jugado por ambos en la pretemporada. «Hemos analizado más el partido del Almería contra el Cádiz que el nuestro contra ellos». En relación a las declaraciones de Juan Carlos , jugador a sus órdenes la pasada Liga y ahora en el equipo almeriense, no entró al trapo. «Cuando un jugador no juega, lo normal es que se queje».

Seriedad y concentración

El objetivo de hacer un partido serio es la principal idea del técnico tinerfeño sobre lo que espera de su equipo para el encuentro a disputar en el Juegos Mediterráneos. «Al Almería no se les vio cómodo contra el Cádiz. Intentaremos hacer un partido muy serio, corrigiendo los errores que cometimos en Tarragona. Tenemos que minimizar esos errores y la falta de concentración que tuvimos», manifestó.

Igualmente, sobre el envite contra el equipo almeriense, argumentó que nada le dicen los apuntes del amistoso jugado entre ambos en la pretemporada. «La competición te transforma. Los dos equipos sabemos lo que nos estamos jugando, no se va a parecer en nada al de Marbella», aunque muchos jugadores coincidirán. Hemos analizado más su partido contra el Cádiz que el nuestro contra ellos», comentó.

Ve una Liga con más nivel

En relación al plantel de jugadores que dispone, está satisfecho. «Tenemos una plantilla equilibrada, con jugadores diferentes en cada línea que te permiten cambiar cosas. Veremos las opciones que hay, quedan días de mercado y de momento hay que hacer un buen partido«. Sobre la Liga que comenzó el pasado fin de semana, advirtió que será muy dura e intensa. »Hay 19 equipos que hemos estado en Primera y nueve han jugado en competiciones europeas. Hay que apretar, no nos podemos creer mejores que nadie, pero tampoco peores. Hay que trabajar con humildad, con ambición y sin conformarnos«, expuso.

También sobre la categoría, añadió que no habrá la calma. «El nivel ha subido, por prestigio de los clubes que han descendido y los que han subido. No se va a permitir la mínima relajación de nadie». En cuanto a las declaraciones de Juan Carlos, al que tuvo a sus órdenes la pasada Liga y ahora milita en la UD Almería, en las que el jugador manifestaba que no tuvo buena relación con el, se mostró comedido. «Cuando un jugador no juega lo que quiere es normal que se queje. No tengo nada que reprocharle y le deseé lo mejor. Su comportamiento fue impecable», resaltó.