UD Almería Eteki apuesta por un cambio de mentalidad ofensiva para ganar fuera de casa en Liga El Almería lleva dos victorias seguidas, ambas con la participación como titular de Yan Eteki. / AGENCIA LOF El centrocampista camerunés reconoce que el Almería debe dar un paso al frente y plantear un partido al ataque desde el inicio ante el Numancia JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 21 septiembre 2018, 02:03

La UDA volverá el domingo a un partido liguero fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Una circunstancia que podría ser negativa. Las dos anteriores se saldaron con derrota y dejando mala sensación el equipo entrenado por Fran Fernández. Aunque la última vez que dejaron Almería para jugar un choque oficial fue hace 10 días cuando los rojiblancos lograron una victoria en La Rosaleda para dejar en la cuneta de la Copa del Rey al Málaga. Dos imágenes muy distintas las que ha ofrecido el plantel almeriense en sus visitas si han sido en Liga o en el torneo copero.

En el vestuario rojiblanco saben que el camino es el de la segunda parte en tierras malagueñas. Al menos, de los choques que ha disputado fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Porque entienden que tampoco el inicio del segundo periodo de Pamplona debe ser la referencia por lo poco que duró y al 'caerse' el equipo cuando Osasuna se puso por delante en el marcador. Ni referencia, por lo muy negativo, de lo ocurrido en el primer desplazamiento en el Ramón de Carranza. Ahí no hubo ninguna opción de que el Almería puntuara.

Estreno Fue titular por primera vez en Liga con la UDA el pasado domingo ante el Real Zaragoza. Último Su despedida con el Sevilla Atlético fue contra el Numancia, jugando los últimos 10 minutos.

La teoría la tienen clara. Hablado en el vestuario y, también, sobre el césped del campo de la Vega de Acá. El lugar de entrenamiento de esta semana para el primer equipo rojiblanco. En el que se ve la intención de Fran Fernández para el choque en Los Pajaritos de este próximo domingo. Un campo «de los más difíciles de la categoría», como ayer reconoció Yan Eteki ante la prensa. Pese a su poca experiencia, dos años afronta el inicio de su tercera campaña en esta categoría a sus 20 años, ya sabe lo que es jugar en Soria y lo que se puede encontrar la UDA allí. Por eso ya marca el estilo de juego. «Nosotros creemos en el triunfo porque disponemos de las piezas necesarias. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar».

Nada de encerrarse

El camerunés, titular y cuajando un gran partido frente al Real Zaragoza, considera que el camino que debe seguir ahora el plantel es el de ser «más ofensivos». El mensaje fue muy expresivo y para que todos lo entiendan. «No podemos salir y meternos atrás», fue su pensamiento expresado a pocos días de jugar en Soria. Tanto para sus propios compañeros como para la idea de afrontar el encuentro por parte del cuerpo técnico. «Fuera nos está costando un poco más, aunque ahora que venimos de dos triunfos, saldremos en Soria a por todas, a por el partido», apuntó el exjugador de la cantera del Sevilla y que llegó este mismo verano a la UDA tras un traspaso.

El hecho de haber ganado dos partidos de forma consecutiva, en menos de una semana, ha hecho que todo se pueda ver de distinta manera en el equipo. Creer más en sus propias posibilidades para sumar puntos ante los rivales de la Liga 1|2|3. Lo que esperaban los jugadores rojiblancos desde el inicio del campeonato. Incluso, en la pretemporada en la que no lograron vencer ninguno de los tres partidos que jugaron ante conjuntos de Segunda A.

Esta confianza tiene la tercera parada en tierras castellanas. La que debe servir para seguir aumentando el grado de creer en sus opciones. Algo que Eteki considera fundamental en una competición en la que la igualdad técnica y táctica es palpable y que depende de otros aspectos para sumar o no puntos. «Las victorias nos hacían falta para darnos un empujón en una categoría donde el estado de ánimo hace mucho».

El 'empujón' que pudo dar él ante el Real Zaragoza mostrando su buen hacer en el centro del campo. Sabiendo lo que debía hacer con el balón en sus pies, siempre pasando lo más rápido posible a un compañero, y, sobre todo, lo que debía hacer cuando el esférico lo tenía el conjunto rival. Liderar la presión y poder ser un muro para que los centrales tuvieran menos trabajo. Una labor que empezó la temporada haciendo Joaquín Arzura, perdiendo su sitio en Málaga. Eteki está demostrando que puede ser importante en el equipo. Como así lo está asumiendo Fran Fernández. El que le pide que ayude de forma constante a sus compañeros. «Me pide que sea yo mismo. Que haga las ayudas en el campo. Si fallo no venirme abajo, animar al compañero y, sobre todo, ser un equipo». Un comentario tanto particular como a nivel colectivo. Que nadie se pueda 'desconectar' durante el encuentro.

Fuerza controlada

Lo que también le pide es que pueda 'medir' sus intervenciones. Las que pueden provocar, en el intento de robar el esférico, que sea una falta que venga acompañada de una tarjeta amarilla. Por su posición es el que más puede estar expuesto a ello. Lo sabe de la misma manera que no tiene intención de cambiar su forma de jugar. Ni tan siquiera si ve que los colegiados le 'toman la matrícula'. Comprende la labor arbitral, aunque les manda un mensaje de que su fuerza no es con maldad. «Muchas veces son más estrictos porque voy fuerte a por el balón . Puede parecer que voy con intención de hacer daño, pero no es así». Por lo que «ellos hacen su trabajo y yo el mío». Y hasta la próxima en la que se vean.

Que será, salvo sorpresa, el domingo en Los Pajaritos. Un nuevo partido para ir tomando su mejor estado de forma. Siendo él un claro ejemplo de las palabras de Alfonso García cuando dijo que había varios componentes del plantel que no habían podido hacer la pretemporada y estaban con un déficit de forma física. Eteki reconoció que está «bien, aunque no al máximo». Agradeciendo la labor de sus compañeros. «Me ayudan a integrarme cuanto antes y no fue difícil gracias a ellos».