Yan Eteki: «El Almería ha sido mi primera y única opción para salir del Sevilla» Viernes, 24 agosto 2018, 08:30

Anunciado su fichaje y presentado. Así fue el día de Yan Eteki. El camerunés tuvo claro que ficharía por la UDA. «Cuando surgió la posibilidad de venir al Almería no me lo pensé. Era mi primera y única opción. Me habían hablado muy bien de la ciudad y del club. La apuesta que ha hecho la entidad es digna de agradecer», apuntó en su puesta de largo.

Sus características son claras. «Soy un medio centro defensivo, aunque también puedo jugar más adelantado. Aporto contundencia y estoy para respaldar a mis compañeros». Lo que se llama un jugador de equipo. Con prácticamente 70 partidos (68) en la Liga 1|2|3 con el filial sevillista a sus 20 años.