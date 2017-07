UD ALMERÍA Estupiñán firmó por la UDA gracias a Lucas Alcaraz El que fuera su técnico en el Granada le habló bien del club almeriense JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 20 julio 2017, 13:58

El Almería ha aprovechado su estancia en La Manga Club para ofrecer las primeras palabras de Pervis Estupiñán como jugador rojiblanco. El defensa ecuatoriano, que ha llegado a la UDA en calidad de cedido por el Watford inglés, ha reconocido a los medios del club que hubo una persona que influyó decisivamente en su decisión de aceptar el ofrecimiento rojiblanco.

Lucas Alcaraz, exentrenador del cuadro almeriense y que lo fuera del americano la pasada campaña en el Granada, le recomendó que fichara por el plantel entrenado por Luis Miguel Ramis para seguir con su evolución futbolística. "El Almería se interesó mucho por mí desde el inicio y enseguida contacté con Lucas Alcaraz, que fue técnico mío en el Granada y que aquí también fue míster. Lucas me habló muy bien tanto de la ciudad como del club y no me lo pensé", a ha apuntado el lateral zurdo.

Llegar a Almería cumpía una premisa que tenía tanto el Watford como el propio jugador que era "seguir en Europa". Lo hará en un equipo de la Liga 1|2|3 y peleando el puesto con Nano González, el teórico lateral izquierdo titular. Ambos, aunque defensas, tienen 'alma' de extremo. Una situación que la UDA buscaba en el mercado por el tipo de juego que quiere implantar Luis Miguel Ramis. Al respecto, Miguel Ángel Corona consideraba prioritario la contratación de un segundo lateral zurdo para no verse como en la pasada campaña, tras la marcha de Sebastián Dubarbier antes de la apertura del mercado de invierno. "El puesto del lateral izquierdo es una posición muy específica y nosotros teníamos claro que queríamos disponer de dos jugadores porque el año pasado no fue posible. Pervis nos da las características y cualidades que precisan nuestro juego y que demanda el entrenador. Estupiñán es un futbolista de largo recorrido con facilidad pasmosa de sumarse al ataque. Es rápido, habilidoso e incluso con desborde. Tiene juventud y hambre, dos ingredientes interesantes".