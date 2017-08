UD Almería El estreno casero del cambio El Almería jugó su último partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ganando al Reus y logrando la permanencia. / CHEMA ARTERO Ramis pondrá en liza ante el Real Oviedo un equipo similar al que ganó en Tarragona | Los rojiblancos vuelven al Estadio de los Juegos Mediterráneos, en el que no juegan desde el 10 de junio, con aires renovados e intentando sumar el dos de dos JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Sábado, 26 agosto 2017, 00:16

El Almería del cambio ya está aquí. Con el refuerzo de la victoria en Tarragona en el primer partido del campeonato liguero, los de Luis Miguel Ramis, en su mayoría, vivirán su estreno con la camiseta rojiblanca ante el que es ya su público. Porque no lo han podido hacer hasta esta noche. La ausencia de amistosos en la provincia de Almería así lo ha provocado. Cuando la Feria de Almería esté llegando a su fin, los componentes del primer equipo de la UDA intentarán que los fuegos artificiales que determinan que la semana grande se acaba sean, además, por instalarse en la parte más alta de la clasificación. Algo que hace demasiado tiempo que no ocurre. Porque el de hoy será un encuentro 'histórico'. Desde hace más de cuatro años que los almerienses no asisten al Estadio de los Juegos Mediterráneos para ver a su equipo en zona de play off de ascenso. ¿Un cambio más? Puede. Lograr la segunda victoria consecutiva, al final del choque, supondría un espaldarazo, pese a que el entrenador insista en que hay que mantener los pies en el suelo. Pero cuando se ha estado más tiempo en el pozo que en la superficie, parece que es más difícil de lograr. El grado de euforia previo determinará, cuando se pite el término del encuentro, si aumenta o el golpe es duro. Porque esto es Almería, para lo bueno y para lo malo, y no hay punto medio.

Eso sí, cuando uno pueda mirar la alineación titular del equipo que presente esta noche el entrenador tarraconense, muchos dirán que no hay tanto cambio. Porque, si repite el bloque que dispuso de salida en el Nou Estadi de Tarragona hace seis días, tan solo cuatro jugadores no estaban el curso pasado. Vale que en posiciones clave, pero no es menos cierto que hasta siete componentes mantienen, a día de hoy, su status del pasado curso.

Más que los jugadores

Podría parecer que, por tanto, no hay demasiado cambio. Pero sí lo hay. El entrenador se ha cansado de repetir que, desde su llegada en el mes de marzo, no tuvo tiempo de planificar nada y siempre iba 'a calzón quitado'. No había tiempo para más que ir encuentro a encuentro sin casi ningún margen de error. Ahora todo es distinto. La planificación ha permitido, sin haberse gastado ni un euro en traspaso (solamente Owona que asumió los 70.000 para su salida del Alcorcón), que se vea a un equipo diferente al timorato y miedoso del pasado ejercicio. Cierto es que, como reconoció Rubén Alcaraz al término del choque del pasado domingo, el plantel llegaba «con muchas dudas» al estreno liguero. La pretemporada, a nivel de resultados y sensaciones, no fue demasiado buena. Algo ya olvidado después de que en tierras catalanas lograran sumar los tres primeros puntos del curso.

El Almería lleva dos temporadas sin poder ganarle a Anquela, actual entrenador del Oviedo

Y como esto del deporte, al igual que en muchos factores de la vida, va por sensaciones, para que aumenta la positiva y se aleje la negativa que ha estado instalada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en los últimos cuatro años, pues nada mejor que ganarle al Real Oviedo. Un equipo entrenado por un técnico que, en las campañas pasadas ha sido de los que más daño le ha hecho al Almería. Con el Huesca, sin ir más lejos, 2-0 en el Alcoraz y empate sin goles en el Mediterráneos. Sin olvidar que, un año antes logró imponerse en los dos choques disputados por ambos conjuntos con Juan Antonio Anquela de entrenador oscense.

Otro motivo más para pensar que puede haber un cambio. Lograr acabar con la maldición del preparador jiennense hacia con la UDA. Un técnico que ha estado en varias ocasiones con su nombre vinculado a la entidad almeriense y que nunca se ha llegado a una resolución satisfactoria.

Ramis y Anquela

Ahora llega por detrás del Almería, tras perder en su estreno liguero por 2-3 ante el Rayo Vallecano. En una cita, según Luis Miguel Ramis, en la que los ovetenses no merecieron caer. Pero lo hicieron. Así que su intento es que las dudas, aunque se esté en la segunda jornada no entren, en el Carlos Tartiere. Que de eso sabe en demasía el conjunto almeriense. Más bien, todo el entorno. A la par que Alfonso García, las prisas siempre han sido malas consejeras en el actual máximo dirigente. Hace dos campañas no tuvo paciencia con Sergi Barjuan y lo fulminó tras la séptima jornada. También habrá los que digan que en el pasado curso aguantó en demasía a Fernando Soriano, hasta la segunda vuelta. Tanto uno como otro, para estar hasta el final luchando por no descender al no ser capaces de encadenar dos triunfos seguidos en la gran parte de la competición.

El hasta ahora dueño de la entidad se sentará hoy en el palco del Estadio de los Juegos Mediterráneos para presidir el partido. Como ha hecho desde que comprara la mayoría de las acciones de la UDA y asumiera el control de la entidad. 14 años con sensaciones de todo tipo. Un ciclo que empezó, casi, como está ahora mismo. Peleando por no bajar a Segunda B.

Lo que ha hecho el primer equipo en las dos últimas campañas. Desaprovechando, hace dos años, ser el más 'rico' de la categoría. Desaprovechando, en este tiempo, el haber recibido el dinero extra por haber descendido de Primera durante dos ejercicios. Nada de eso ha servido para enderezar el rumbo de la primera plantilla y, como daño colateral, de toda la entidad. Cuatro años, contando también la última presencia en la máxima categoría, en los que la afición ha visto más derrotas que victorias de los suyos. Que ha presenciado triunfos como local, pero que verlo a domicilio era sinónimo de decepción. El pasado domingo se cambió la torna en relación a lo negativo lejos de casa. Si se mantiene la tendencia positiva como local, el cambio en la percepción del colectivo de jugadores y del entorno será total. Es lo que se busca.

Todo lo que llegue después ya será rodado. Porque, no hay que olvidar, el mercado de fichajes no ha terminado y los cambios pueden ser más en la próxima semana o que Ramis no pida más modificaciones en su plantilla. Aunque no dependa de él.