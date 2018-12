Esteban Suárez: «El Oviedo tiene la necesidad imperiosa del ascenso» Esteban Suárez pronosticó en Radio Marca Almería un partido igualado en el que cree que habrá un empate. / REAL OVIEDO El que fuera portero de UDA y Real Oviedo reconoció en La Tribu de Radio Marca la presión que soporta el histórico conjunto asturiano JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 5 diciembre 2018, 12:14

La Tribu del Minuto 92, de Radio Marca Almería, volvió ayer martes a 'El Milla', en La Cañada, para analizar tanto lo ocurrido el pasado sábado ante el Extremadura como para valorar las opciones de la Unión Deportiva Almería de cara al doble desplazamiento que le espera al conjunto rojiblanco esta semana, primero en Copa ante el Villarreal y después en Liga ante el Oviedo.

Precisamente, pasó por los micrófonos de Radio Marca Almería un ex de ambos equipos como Esteban Suárez, que señaló que «va a ser un partido igualado, aunque suene a tópico. El Oviedo en casa, quitando el derbi, le está costando y además el terreno de juego no está bien». El guardameta reconoció que «el Tartiere es una plaza exigente y el Oviedo tiene la necesidad imperiosa del ascenso, mientras que el Almería no la tiene y está haciendo una temporada muy digna». De igual forma, apuntó que «han salido jugadores de la UDA importantes y a equipos de potencial económico, el Almería está con un presupuesto cortito y tiene que fichar lo que puede, como otros equipos de esta categoría. En Segunda hay mucha diferencia de presupuestos».

Sin alarmas

Los tertulianos, en general, no se mostraron preocupados por la racha de un mes sin ganar de la Unión Deportiva Almería. Sebas Miras apuntó que «yo lo que tengo es un sabor agridulce, ha habido muchos partidos que el Almería ha merecido ganar por juego y por ocasiones puntuales nos han puntuado. No estamos ni mucho menos tan mal».

Paco Díaz Casimiro, por su parte, señaló que «en la vida siempre hay que estar alerta, las cosas cambian muy rápido y no podemos olvidar que hay que consolidar la fortaleza en casa, creo que se está perdiendo fuelle. El fútbol es un estado anímico, cuando va bien todo sale, pero cuando vas perdiendo es complicado y difícil el poder revertirlo». Juanjo Padilla indicó que «el resultado ante el Extremadura fue justo, no he visto ningún equipo defender así. Las sensaciones del Almería son buenas, aunque por circunstancias no se ha podido ganar en estas cuatro semanas».

Sobre la Copa del Rey, Díaz Casimiro dejó claro que «Fran sabe que la Liga es donde hay que estar el 100% y que el partido del Villarreal se presta a las probaturas». Sebas Miras apuntó que «esta bien el planteamiento de Fran, darle la oportunidad a jugadores que no están teniendo minutos es algo que puede ser muy positivo para ellos».