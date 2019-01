UD Almería Esteban Saveljich, pura jerarquía Esteban Saveljich, con la mirada fija en controlar el balón. / AGENCIA LOF El central argentino cedido por el Levante es el líder de la UD Almería en el sistema defensivo | La llegada del jugador de Tandil a la entidad ha deparado una mejora para la parcela en el juego de destrucción de los de Fran Fernández JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 15 enero 2019, 01:00

Hay quien asegura que los ataques ganan partidos y la defensa campeonatos. El campeonato de la UD Almería no es otro que el que conduce a lograr permanencia, al menos por ahora. El futuro dirá, conforme se vayan cumpliendo plazos, si se puede aspirar a más o con llegar cómodos al final de temporada se habrá cumplido. Lo que sí es cierto es que el equipo rojiblanco ha dado muestras de su capacidad de crecimiento y, aunque los jugadores y el cuerpo técnico aseguren que aún quedan escalones que subir en este aspecto -el del nivel de juego-, hay quienes dan un rendimiento óptimo desde su primer día como rojiblanco.

Es el caso de Esteban Ariel Saveljich (Tandil, 20 de mayo de 1991). Su llegada siempre fue deseada desde el día siguiente al que se fue para comprometerse con el Levante, el club que le cedió a principio de temporada. El jugador argentino con pasaporte montenegrino vivió una buena primera etapa como indálico, en la temporada 2015/16, en la que llegó en el mercado invernal de la mano de Néstor Gorosito para aportar algo que hoy en día es un valor al alza, incalculable, cuando hay que hablar de aspectos que no son solo números. Estos son siempre fríos, pero 'El Flaco', que no da puntada sin hilo, mide cada paso, yerra poco en lo tangible y va más allá en lo intangible.

Liderazgo

Tan deseado, se buscaron sus servicios cuando en el Levante UD no era de los utilizados y en Almería hacía falta, se lamentó su 'marcha' como cedido al Albacete Balompié, la pasada temporada, y sembró de ilusión a la afición unionista cuando se produjo el anuncio de su vuelta al Estadio de los Juegos Mediterráneos como consecuencia de la salida de Joaquín Fernández. Un cambio en el que el Almería no ha perdido, si bien ambos aportan casi las mismas cosas en cuanto a sensaciones, con el huercalense apuntando a un crecimiento que seguramente le permita llegar lejos y con el argentino demostrando estar acostumbrado a la pelea que se le exigen a los jugadores de su posición, además de la experiencia.

Esteban Saveljich se ha hecho dueño del 'bastón de mando' que parecía suelto en el equipo indálico. Líder, es pura jerarquía, el que manda en algo tan importante como la defensa, la voz cantante en el equilibrio de un equipo que, pese a no haber conseguido mantener su puerta a cero nada más que en cinco partidos -solo cuatro equipos tienen peores números en esa faceta-, ha mejorado su balance defensivo con el paso de las jornadas como lo demuestra el hecho de que solo ocho equipos del campeonato liguero de Segunda División han recibido menos goles que los rojiblancos, algunos de ellos con presupuestos desorbitados en comparación con el que tiene la UD Almería.

El caso es que Esteban Saveljich es un defensa que le ha dado estabilidad en la zaga a los rojiblancos y en el seno del club indálico el central argentino ha encontrado la estabilidad que también ha dado en la faceta defensiva, cuando le han respetado las lesiones. Llegó tarde, como se sabe, porque lo hizo en el último segundo antes de que cerrara la primera ventana de fichajes, y no pudo jugar hasta el envite disputado en El Sadar frente a Atlético Osasuna. De ahí en adelante jugó los cinco partidos siguientes. Lesionado en el choque ante Las Palmas, reapareció dos semanas después frente al Sporting para volver a caer, esta vez con un proceso gripal que no le dejó jugar en Tarragona, casi volviéndose desde el avión.

Solidez

Desde el duelo ante el Extremadura, donde vio su segunda amarilla de la temporada, la cual anulada después por el Comité de Competición cuando se demostró que él no había estado en la acción en la que lo amonestaron, no se ha perdido ni un partido en una fase de seis en los que la UD Almería ha ganado en solidez defensiva, con cuatro goles encajados, pero sobre todo concediendo pocas oportunidades a los rivales. Salvo el Elche, en el último partido del pasado año, que disparó cinco veces entre los tres palos, Alcorcón, Lugo y Oviedo lo consiguieron dos veces nada más y Extremadura y Mallorca solo una.

En ese trabajo ha sido influyente y mucho un jugador inconformista que mide sus actuaciones, que comete pocas faltas -poco más de una por partido jugado, pues lleva 19 en 16 partidos-, sale vencedor en los duelos aéreos y sus subidas para participar en el juego de ataque, siempre a balón parado, han dado más de un susto a sus rivales, con un balón al larguero frente al CD Lugo, como uno de los ejemplos.

No ha visto puerta todavía, pero seguramente con su rendimiento no tardará en divisarla. Al tiempo. Tampoco es un central con olfato de gol pues de su etapa en España solo existe el dato de un gol marcado precisamente con la UDA en Mendizorrotza frente al Alavés -el día que fue expulsado Quique González- y que no lo haga tampoco que sea preocupante que no lo haga si sigue dando el rendimiento que depara en la parcela defensiva para un equipo almeriense cada vez más sólido en su comportamiento.

Como se recordará, Esteban Saveljich se 'hizo' de la UD Almería en enero de 2016, cedido por Racing aunque llegado de Defensa y Justicia, para disputar, en aquella temporada, 17 partidos. Se perdió uno, disputado frente al Mallorca por estar con la selección de Montenegro, con la que jugó los 90 minutos de un amistoso frente a Grecia, y se perdería dos más, ante Numancia y Nàstic como consecuencia de una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna derecha. De los partidos en los que fue alineado solo faltó a los últimos tres minutos del partido en Elche por expulsión.