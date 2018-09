UD Almería Esteban Saveljich pide «estirar la buena dinámica» teniendo «los pies en la tierra» Esteban Saveljich se ha hecho con el puesto de titular desde el primer día. / IDEAL El central argentino de la UDA pudo ver a sus compañeros «con alegría» tras las dos victorias seguidas y espera que en Soria puedan mantener la racha positiva JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 20 septiembre 2018, 01:07

Una victoria puede cambiar todo. Dos seguidas ya pueden conseguir que el estado anímico cambie de manera radical. El Almería ha pasado de no ganarle a nadie de su categoría ni en pretemporada (tres partidos) ni en la Liga 1|2|3 (cuatro encuentros) a lograr vencer al Málaga en la Copa del Rey y superar a un Real Zaragoza (campeonato liguero) que llegaba al Estadio de los Juegos Mediterráneos sin haber perdido ningún choque disputado en competición oficial y que aspiraba al segundo puesto. Desde fuera podría verse como pasar de una depresión bastante profunda a una euforia difícil de controlar. De escaparse los puntos en los minutos finales (Tenerife) y no poder empatar en la última jugada (Málaga) a que el tanto de la victoria contra los maños se produjo en el minuto 87.

Elementos que un vestuario puede agarrar para cambiar la dinámica interior para hacer que también se siga manteniendo la exterior. Pero lo mismo que hace nueve días todo era 'oscuro', desde dentro de la plantilla se intenta ver que nadie piense que todo es ahora 'rosa'. Porque se quiere «tener los pies en el suelo». Ni hundidos ni eufóricos. Saber que es «una competición muy igualada». Que todo puede pasar en cada uno de los partidos. No 'sacar pecho' por un triunfo liguero ni por haber pasado de ronda copera. Tampoco «sentirse inferior a nadie».

Cambio dinámica

Un pensamiento que ayer se encargó de decir y recordar Esteban Saveljich. El central argentino ha llegado a la UDA, tras la venta al Real Valladolid de Joaquín, para hacerse con el puesto de titular en el centro de la zaga. Para mostrar su experiencia en el terreno de juego. Como también en la parte interior del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Algo fundamental en un plantel con muchos jugadores nuevos, en los que hay un buen número que no sabe lo que es tener continuidad en el fútbol profesional, además de contar con una media de edad baja. Elementos a los que un veterano debe 'cuidar'.

El cedido por el Levante hizo casi de capitán en su comparecencia de prensa tras la primera sesión de preparación para el choque del domingo. Frases para dejar muy claro que en el vestuario el choque ante el Zaragoza les sirvió para reafirmar la buena sensación dejada la eliminatoria contra el Málaga. Dos pasos adelante que deben seguir reafirmando.

Y lo dice de un recinto en el que encajó una de sus derrotas más duras de su carrera. Fue el año pasado defendiendo la elástica del Albacete. «El año pasado perdí 5-1. No merecimos encajar esa dura derrota». Pero no se lo toma como una revancha. «Es un partido más y lo afronto con la misma ilusión. Quiero puntuar y que podamos ser protagonistas». Intentar, por tanto, que el tercer desplazamiento liguero tenga un distinto final al de los dos anteriores. En Cádiz y en Pamplona no sacaron nada positivo. Dando la sensación de no tener capacidad de reacción ante dos equipos que tampoco han empezado nada bien este curso. Para Los Pajaritos el mensaje de Esteban Saveljich fue muy claro: «No hay que conformarse nunca». Tampoco el dar nada por perdido. Ni cuando vayan por detrás en el marcador. Porque una asignatura, en la presente competición liguera es poder puntuar si el rival se pone por delante. Por ahora no lo han podido hacer.

Aunque contra el Zaragoza lograron que un equipo que les marcara un gol se quedara sin puntuar. Un cambio, que todo cuenta para modificar la dinámica. «Hemos empezado la semana con mucha alegría. No estábamos hundidos, pero ganar un partido nos hacía mucha falta y da confianza. Interiormente lo sientes y vienes a trabajar mucho mejor a los entrenamientos», dijo.

Espera que el crecimiento se siga viendo en los marcadores. Para ir dejando atrás los puestos de descenso y que el vestuario se lo siga creyendo. «Tenemos los pies en la tierra en una categoría difícil, donde las dinámicas son fundamentales. A medida que avance la Liga lo veremos mejor», apuntó el central cedido por el Levante esta campaña.

El argentino cree que hay plantilla para dar la sorpresa esta campaña en la Liga 1|2|3. Confía en los jóvenes, a los que no quiere ver distraídos por ningún motivo. «Los más veteranos somos el sostén del equipo. Los que asumimos la responsabilidad para que los más jóvenes se dediquen a jugar. Lo hacen muy bien». Si el fútbol es protagonista, «seremos un Almería muy competitivo», destacó.