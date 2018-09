UD Almería Esfuerzo máximo; fútbol en proceso Fran Fernández ofreció ayer la rueda de prensa previa a la cita de mañana en Pamplona. / UDA Fran Fernández pide un aumento de la aportación futbolística para poder ganar partidos | El entrenador de la UDA sigue destacando la implicación de los suyos, pero insiste en que las victorias llegarán cuando la calidad también haga acto de presencia JORDI FOLQUÉ Almería Viernes, 7 septiembre 2018, 00:38

Ni tres días completos después de su última comparecencia pública, Fran Fernández se sentó de nuevo delante de la prensa. Aunque haya pasado poco tiempo, sí que ha servido para poder valorar y reflexionar sobre lo vivido. Tanto en el choque frente al Málaga como por el cierre definitivo del mercado de fichajes. De lo primero, sin tener la 'euforia' normal y típica después de un encuentro y saber, por la visión en varias ocasiones, de lo que pasó en la noche del lunes. De lo segundo, comprobando, con todos ya entrenando, lo que puede ser la campaña hasta que se abra de nuevo la opción de fichar el 1 de enero.

Y todo antes de afrontar la cuarta oportunidad para que el Almería logre la primera victoria de la temporada. Será mañana en «uno de los campos más difíciles de la categoría», como así lo calificó ayer el entrenador del cuadro rojiblanco. Un Fran Fernández que sigue buscando su premio, en forma de triunfo, en un equipo completamente nuevo y al que sigue intentando encajar las piezas que han ido llegando este verano, hasta el último día, con hasta 17 incorporaciones. Por ello, el almeriense insiste en pedir «paciencia» para que el grupo pueda trabajar de la mejor forma posible. Para lograr encauzar un rumbo, en cuanto a resultados, que es similar al de Osasuna, al que se medirán este sábado.

El preparador rojiblanco sabe, como profesional del fútbol, que todo lo marcan los resultados. Pero lo que no quiere, o al menos intenta que así sea, es que los jugadores se sientan cada vez más presionados si esa buena racha de marcadores tarda en producirse. «Trabajamos para rebajar esa presión y tensión. El futbolista tiene que centrarse en su rol. No en ganar o perder», apuntó en su comparecencia en la mañana de ayer.

Elogio y crítica

Espera que sus futbolistas hagan en los partidos lo que él está viendo en los entrenamientos. De esa manera, según su criterio, se podrá lograr que el marcador les sea favorable y no que el casillero de victorias se mantenga a cero. Un inicio negativo que tiene que ver con el aspecto futbolístico. El que considera que se debe mejorar. Elogios por el esfuerzo. Críticas por el juego desplegado. «El equipo lo ha dado todo en cuanto a esfuerzo, pero en lo futbolístico todavía no. Hay muchos automatismos que crear, seguimos conociéndonos... trabajamos para tener un modelo de juego propio. Esto requiere un tiempo. En este aspecto hay que tener un poco de paciencia, si bien en cuanto a la llegada de resultados positivos no la podemos tener». Un discurso que repite en cada una de sus comparecencias de prensa para hacer ver que se está en un proceso que puede ser lento.

Un punto de los nueve primeros disputados puede dejar en el ambiente del vestuario un poso de intranquilidad. Sobre todo si muchos componentes no tienen experiencia en la categoría o la que tienen no alcanza ni la centena de partidos en la Liga 1|2|3. Porque lo mental es, en la gran mayoría de ocasiones, tan importante para lo bueno como para lo malo. Por tanto, más trabajo psicológico que futbolístico para que no se convierta en una obsesión el sumar el primer triunfo liguero de la temporada. Añadido, además, a que, contando los choques de pretemporada, no se haya logrado ganar a ningún rival de la categoría en los seis encuentros que han disputado ante rivales directos.

Fran Fernández tiene muy claro que las armas con las que cuenta son diferente a la del pasado curso. La hoja de ruta marcada por el presidente de la entidad, con una gran bajada del presupuesto, es distinta a la del pasado ejercicio. Aunque continúa dando la cara por los suyos. A los que tiene que dirigir hasta el final de la campaña o hasta que le indiquen otra cosa distinta.

Por todo, Fran Fernández no tuvo reparos en dar un nuevo voto de confianza. «El equipo está bien y no haremos excesivos cambios a expensas de ver cómo están las nuevas incorporaciones». Quiere ver, otra vez, al mismo bloque, aunque tenga varias piezas que siguen esperando su oportunidad.