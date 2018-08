UD Almería | La crónica Los errores condenan a un Almería inferior en Cádiz AGENCIA LOF El conjunto rojiblanco no hizo daño en ataque a un rival que marcó y no sufrió JUANJO AGUILERA Almería Viernes, 17 agosto 2018, 22:57

Ganó el que estuvo cerca del gol. Ni más ni menos. El Almería, gris en la primera parte, adoleció de estar verde en situaciones cruciales sirviendo en 'bandeja de plata' los puntos a un rival que gana la mayoría de sus partidos del mismo modo que se resolvió el duelo en el Carranza. Los errores sirvieron para ver un Almería inferior, incluso cuando el partido estuvo empatado, con influencia en el comportamiento. Temeroso para no encajar, se tiró en exceso hacia su área, defendió cerca de la meta de Fernando y el Cádiz mostró sus cartas. No marcó, pero su juego dejó secuelas porque el Almería, en la segunda parte, dio un paso al frente para, más junto, dejar menos espacios. Sin embargo, adoleció de 'osadía' para acercarse a la meta de un Cifuentes inédito casi hasta el final.

1 Cádiz CF Cifuentes; David Carmona, Kecocevic, Marcos Mauro, Matos; José Mari (Karim, m. 83), Álex Fernández; Salvador Agra (Salvi, m. 62), Ager Aketxe, Manu Vallejo (Juan Hernández, m. 70), y Mario Barco. 0 UD Almería Fernando; José Romera, Joaquín Fernández, Lucien Owona, Nano; Arzura (Sergio Pérez, m. 78), De la Hoz; Juan Carlos Real, Chema, Luis Rioja (José Corpas, m. 67), y Sekou (Sergio Aguza, m. 58). goles 1-0, m. 76: Álex Fernández. Árbitro Trujillo Suárez, perteneciente al colegio canario. Amonestó a Matos (m. 29), Salvador Agra (m. 55), José Mari (m. 70) y Aketxe (m. 87), del Cádiz CF, y a Sekou (m. 1), Lucien Owona (m. 27), Luis Rioja (m. 49) y Chema Núñez (m. 51), de la UD Almería. Expulsó al utillero de la UD Almería Bernardo (m. 27). Incidencias Partido correspondiente a la primera jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Ramón de Carranza ante 13.460 espectadores.

Quien tiene algo que temer padece el peor de los temores. Y de eso padeció el equipo rojiblanco en la segunda parte, incapaz de hacer daño arriba, donde el técnico rojiblanco probó con todo, pero sin encontrar nada. Los errores, que los hubo siempre, no pasaron factura hasta el minuto 75, en el que, tras un saque de banda mal defendido, Álex Fernández entró en el área como 'Pedro por su casa' para marcar el gol del partido porque el Almería no fue capaz de volver a equilibrar la contienda también, con más peso, porque el Cádiz impuso el guión del 'estilo Cervera', el mismo que le hizo ser sólido en las anteriores tres temporadas y que volvió a ser clave.

Sin presión

El debut rojiblanco lo planteó Fran Fernández con un once en el que se vieron muchas novedades, entre las que destacó la presencia de dos de los jugadores más importantes del filial la pasada temporada como Sekou y Chema y un equipo con pocas referencias del año pasado, todas en defensa, con Fernando, Joaquín, Owona y Nano.

De inicio fue el Cádiz CF el que llevó la iniciativa ante un Almería algo dubitativo en su comportamiento, aunque poco a poco el conjunto de Fran Fernández fue teniendo algo más de balón, viviendo en el medio campo defendido por el conjunto de Álvaro Cervera. Un desajuste defensivo, en el minuto 8, pudo costarle caro al Almería. La acción iniciada por banda izquierda acabó en saque de esquina. Este lo puso al centro del área Ager Aketxe y Kecocevic, de cabeza y picado, mandó el balón fuera por poco.

Se apagó el conjunto rojiblanco, que comenzó a sufrir con el control del balón por parte de José Mari y Álex Fernández, y el cuadro amarillo tomó posesión en campo rival, ante un Almería demasiado tirado atrás. En el 11, llegó la segunda ocasión cadista. La acción comenzó de nuevo por banda izquierda, con Matos como percutor y Manu Vallejo como ejecutor. El disparo del extremo local se marchó fuera por poco.

El cuadro cadista tuvo control del balón, aunque esto no le dio opciones para probar a Fernando bajo palos, pero lo cierto es que el Almería pasó por momentos de sufrimiento en los que perdió la posesión de balón, aunque no la intensidad. Eso fue lo que salvó al equipo rojiblanco para estar presente en el partido, en el que aguantó el temporal ante un rival con más presencia, que era el dominador y generador de todo lo bueno que pasó en los primeros 45 minutos de juego.

Sostenido atrás

El Almería, con un gran trabajo de Joaquín Arzura en el centro del campo para sostener a los suyos, se mantuvo vivo en defensa, pero se mostró como un equipo previsible, con el balón en largo como único recurso ofensivo que provocó, tras pérdida, la presencia cadista en campo rojiblanco, incómodo sobre el césped y casi pidiendo la hora. En el 41, la entrada por banda derecha de David Carmona acabó con remate fuera de Mario Barco.

En el 42 llegó el primer disparo de la UD Almería dirigido hacia la portería del veterano Cifuentes. Fue como consecuencia de una acción iniciada por banda izquierda por Luis Rioja que centró al área, despejó Marcos Mauro y el rechace lo enganchó Chema Núñez, cuyo disparo se fue fuera demasiado cruzado, en la única llegada rojiblanca antes de concluir una primera parte controlada por un Cádiz con balón, pero sin acierto en el remate.

La segunda parte comenzó con el Cádiz tratando de imponer su estilo de fútbol con alguna que otra salida a la contra que no logró sorprender a los de Fran Fernández, que evitó la continuidad cadista con muchos 'parones'. Más junto, el Almería le quitó las ideas a un Cádiz espeso e incómodo a la hora de encontrar espacios. En el 56, la ocasión fue para Mario Barco, pero la defensa rojiblanca, que mejoró en esa segunda mitad, sacó el balón.

El Almería, sin aparecer en ataque, sí que trabajó bien en defensa para evitar el 'vuelo' del Cádiz CF. El técnico rojiblanco cerró en el centro del campo con la presencia de Sergio Aguza para que Juan Carlos Real ocupara la posición de 'falso nueve', tras retirar a Sekou, con el incorporado en la media punta, desplazando a Chema a la banda. El Cádiz buscó, con la entrada de Salvi Sánchez, la opción de resolver el partido con la genialidad de uno de los mejores jugadores cadistas de la pasada temporada. De hecho, en el 63, fue el que dio un gran pase al área que remató Mario Barco y Fernando metió una mano salvadora.

El Almería era más sólido en defensa y peleó por no dejar espacios. En el 67, José Mari, tratando de hacer la guerra por su cuenta, buscó portería con un disparo desde cerca que se fue por encima del larguero. Sin embargo, un saque de banda en el 75 fue un 'puñal' para el Almería que se desangró por un error en la marca. Tocó Mario Barco, que le ganó la marca a Joaquín, y Álex Fernández, que entró sin oposición, marcó en presencia de Lucien Owona, que no llegó para tapar la cómoda incorporación del medio centro amarillo.

El Almería lo intentó, pero sin demasiado peso arriba, con solo un centro de José Romera, en el 83, que despejó Cifuentes, adelantándose a Sergio Pérez, que fue el recurso ofensivo utilizado por Fran Fernández para deshacer el centro del campo de tres retirando del terreno de juego a Joaquín Arzura. Solo al final, cuando el partido moría, pudo empatar el Almería con disparo lejano de Juan Carlos Real que no atajó bien Cifuentes y César de la Hoz, que no esperaba el fallo, no llegó a rematar para acabar cediendo los puntos a quien lo mereció.

El Almería, muy inferior en la primera parte, solo mejoró en la segunda pero en el plano defensivo. Aún así cometió errores intolerables, que nacen desde la propia formación del equipo, sin delantero referencia -marcado Sekou desde el primer minuto por una amarilla-. De los otros, uno lo aprovechó el Cádiz para hacer lo que viene consiguiendo temporada tras temporada, aprovecharla y marcar el partido.