UD Almería «El equipo a veces hace soñar» Los rojiblancos celebran un primer gol que les puso en el camino para poder soñar. / AGENCIA LOF Alfonso García se plantea el horizonte de las próximas ocho jornadas para saber el objetivo JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Lunes, 7 enero 2019, 00:17

Satisfacción plena en el seno de la UDA, aunque queriendo ser cautos y manteniendo los pies en el suelo. El 2-0 favorable a los de Fran Fernández deja a los rojiblancos cerca de los puestos de playoff. A los que quería llegar su rival de ayer en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Un Real Mallorca que se vio superado por la intensidad de los jugadores almerienses. Unos rojiblancos que dieron un nuevo paso en su intento por escalar posiciones y creerse, además de hacer creer, que es su año y pueden lograr grandes cosas esta temporada.

Tras cinco años de mucho sufrimiento, verse más cerca de los puestos de ascenso que del descenso es algo que, día a día, se debe valorar como realidad y no pensando tanto en el pasado. Como quieren hacer ver a todos los que acuden al Mediterráneo. Como se lo quieren hacer ver a Alfonso García. El presidente, en declaraciones a UDA Radio tras acabar el partido ante el Mallorca, ya empieza a ver que la realidad es muy distinta a la vivida en ejercicios pasados. Pero prefiere ser cauto. Tanto que ayer dijo que se ponía a él y al equipo un horizonte de ocho jornadas. Si el Almería, tras la cita 29, está en posición de pelear por el ascenso, creerá que es posible. Mientras, ser cautos en una competición tan igualada como la Liga 1|2|3.

Alfonso García

Desde la época de Javi Gracia, con el que se logró el ascenso, no estaba tan bien clasificado a esta altura de competición. De ahí que no es extraño que dijera que el actual Almería «hace soñar». Sobre todo viendo partidos como el realizado ayer contra los de Vicente Moreno. Para el máximo dirigente rojiblanco, «ha sido un buen partido de fútbol, sobre todo en la segunda parte. Todos los balones divididos los hemos ganado y eso hace que se gane».

Ayer tuvo que hablar, como en otras ocasiones, de la actuación arbitral. Aunque con un poco de ironía. No era para menos al ser pitados tres penaltis a favor de la UDA, algo que ni se recuerda. «De los cuatro, el penalti más claro es el que no se ha pitado. El primero que le hacen a Álvaro y que no señala», comentó.

Para ponerse ya en modo futuro. «Si dentro de ocho jornadas el equipo ha logrado varias victorias más, podremos pensar en otras cosas. Pero hay que mantener los pies en el suelo». Siendo, siempre, el objetivo de la permanencia el único en la mente de todos los que conforman la UDA. «El equipo hay veces que te hace soñar, pero el objetivo es llegar lo antes posible a los 50 puntos».

Aunque antes de que se alcancen esas ocho jornadas llegará el final del mercado de invierno de fichajes. Un mercado en el que la UDA no puede acudir para contratar si antes no se producen bajas. Pero Alfonso García no descarta nada. «Siempre pensamos, como cualquier equipo del mundo, en reforzarnos. Pero hay que analizar mucho las posibilidades reales que se nos presenten. Es difícil traer a alguien que no esté jugando. Si hay algo que merezca la pena, lo intentaremos». Sin contar con un Iván Martos que, teniendo ficha del filial, se ha hecho con la titularidad en el lateral izquierdo. «Iván Martos lleva varios partidos muy bien. Lo que se pretende al tener el filial es que puedan ayudar al equipo».

Y todo tras cerrar una primera vuelta como local habiendo cedido únicamente una derrota. La que se llevó el Málaga al inicio de la competición. «El Málaga no mereció ganar. También hubo varios empates que merecimos más. Fuera hemos tenido mejores resultados que en otros años y eso es lo que nos hace soñar», para insistir en ese sueño.

René Román

En el vestuario no querían soñar tanto como el dueño de la entidad, aunque son conscientes, sobre todo los que repiten del pasado curso, que están haciendo una campaña que no se recordaba en Almería en el último lustro. Como así lo reconoció René Román. El ayer primer capitán del equipo quería destacar todo lo bueno que están haciendo, poniendo el objetivo en lo que todavía falta por lograr para conseguir la permanencia en la categoría. «El equipo siempre da la cara y creo que merecíamos tener más puntos. Hay que trabajar para que no se pierdan más puntos en casa. La imagen está siendo buena. El día a día es importante y se trabaja muy bien», señaló el gaditano que ayer tuvo uno de sus partidos más cómodos.

Y eso que el principio de año nunca suele ser cómodo. «Después del parón siempre cuesta arrancar. Hasta el minuto 30 no hemos cogido el ritmo que queríamos. Después ya sí hemos sido muy dominadores». Una sensación que desea se alargue en el tiempo para dejar bien a las claras que este Almería puede y debe aspirar a algo más que lograr la salvación de forma agónica. «Esta victoria nos sirve para reforzarnos y creer en todos nosotros».

Aunque sabiendo que las campanas no pueden sonar antes de tiempo. Para ello están los veteranos como el cancerbero que acaba contrato el próximo 30 de junio. «No podemos perder de vista el objetivo de los 50 puntos. Cuando lo logremos, ya veremos las jornadas que restan para ver si podemos tener otros objetivos. Siempre pensando que lo más importante es la permanencia». En la línea del presidente del club y valorando que los 28 puntos que tienen, a falta de una jornada para alcanzar el ecuador, son números de equipo que no debería tener problemas para lograr la media centena en las 22 jornadas que restan para acabar la Liga.

Un objetivo que espera lograrlo con los compañeros que tiene actualmente en el vestuario. «Lo mejor de este equipo, al estar recuperados todos, es que la competencia es buena y salimos beneficiados todos». Según René, «me gustaría que siguiéramos todos los que estamos. Para venir alguien se necesita que alguien se vaya y eso no lo deseo». Mirando a un colectivo que lo conforman ya más de 25 jugadores.