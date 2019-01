UD Almería «Este equipo no ha tocado techo» El argentino, en uno de los ejercicios que realizó el equipo. / J. J. A. Esteban Saveljich asegura que «todavía nos falta mejorar en muchas facetas del juego» | El central argentino del Almería no duda en señalar como claves del rendimiento «las ganas de hacer las cosas bien y las ganas de crecer» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 16 enero 2019, 00:22

Ni los 29 puntos, que están cerca de los mejores registros históricos de la UD Almería al término de la primera vuelta del campeonato, ni tan siquiera el hecho de llevar ocho jornadas de Liga consecutivas sin perder hacen que las miras de este equipo se vean saciadas. Queda mucho. Ese es el discurso correcto que nace de la humildad de un vestuario que no ha hecho nada todavía. Está a 21 puntos de los ansiados 50 que, dependiendo de cuándo se consigan, pueden o no hacer variar el discurso. El de Esteban Saveljich, que ayer pasó por rueda de prensa, no es ni más ni menos optimista que hace unas semanas, cuando compareció por última vez. «Sigo manteniendo y sigo diciendo que la tabla la voy a ver en mayo y ahí, cuando me pregunten, diré para qué estamos».

Como cuando juega, el central de la UDA, a quien agradece que le abriera las puertas del viejo continente para salir de su país, sabe sacar ventaja. «Si seguimos con esta dinámica de hacernos fuertes en casa, creo que las cosas van a ser mucho mejor y que vamos a estar más cerca de los de arriba que de los de abajo», expuso. Pero inconformista expresó que «este equipo no ha tocado techo», después del análisis. Este incluye la aseveración de que «todavía nos falta mejorar en muchas facetas del juego, nos falta mejorar cuando jugamos fuera de casa que en los primeros quince minutos no nos creen ocasiones de gol, que eso es un déficit que estamos teniendo».

De todas formas, el argentino alabó que «hemos hecho una primera vuelta muy buena y creo que, si seguimos con la humildad de trabajar como lo venimos haciendo y tratar de escuchar cuando las cosas están mal y tratar de corregirlas, creo que tenemos mucho para mejorar y mucho para sumar», con un comportamiento que, según el argentino, tiene 'truco' o clave. «Las ganas de hacer las cosas bien y las ganas de crecer. Creo que las ganas de crecer son lo fundamental. Hay chicos que es la primera vez que juegan en Segunda y se les nota que no se conforman con estar aquí en el club, no se conforman con que el club los fiche y le hagan dos años de contrato y se relajan. Eso es lo que hace que todos tiremos para el mismo lado, que ellos quieren mejorar, quieren más y eso hace que el club, después de unas temporadas no muy buenas, hoy esté pasando una temporada tranquila».

Lo que viene

El club ha venido el paquete de entradas para los dos próximos partidos como un beneficio y lo puede ser también para el equipo el hecho de ganarlos. Ante el Cádiz ofrece una venganza que Saveljich no ve. «Creo que los partidos que vienen ahora son muy emocionantes, para vivirlos como se vivió el del otro día. Creo que el otro día competimos de igual a igual y creo que era justo si ganamos. El partido de la primera vuelta no lo vi si soy sincero. No estaba todavía aquí. Revancha no, ha pasado mucho tiempo, ha cambiado el equipo, ha cambiado el método de jugar, revancha no, sí que lo tomamos como otro nuevo comienzo».

Un partido que seguramente se juegue también en la grada. «No viene un equipo que no trae gente, los del Cádiz siempre vienen con gente, hacen ruido, así que hay que sentir que los que somos locales aquí somos el Almería y no el Cádiz. Lo mismo vale para Osasuna, que también es un partido totalmente complicado. Necesitamos el apoyo de toda la gente». Y es que el rojiblanco creyó como necesaria la apuesta del público desde la grada. «Cuando vi el otro día que había sido la entrada más pobre de lo que fue la temporada no es que no me gustó sino que me dio tristeza porque creo que el Almería de estas últimas tres temporadas es la que mejor lo está pasando».

Saveljich habló de ilusión «por tener un final de temporada más tranquilo». Así consideró fundamental «el apoyo de la gente. Lo dije el otro día al terminar el partido que estos dos partidos que vamos a tener en casa son muy importantes porque pueden llegar a desmarcar para qué lado vamos a estar, porque son dos equipos que vienen arriba nuestro y si conseguimos descontarles puntos son dos partidos que tenemos que ganar».

Arengó a la afición porque, según dijo, «necesitamos que venga más gente, que nos dé su apoyo, su cariño y eso el jugador lo siente, le anima más. Vas al campo del Oviedo y, cuando el partido está medio trabado, el empuje que te da la gente para el jugador es fundamental, así que espero que estos dos partidos venga la gente, que no vea el Madrid, que el Madrid ya para mí va estar a mitad de tabla, va a ganar el Barcelona de Messi», dijo bromeando.

El rival y los retos

Los unionistas se han metido en la cabeza lo de ir partido a partido, no mirar más allá del que hay programado para el próximo sábado. Un equipo peligroso con sus propias características, buscando el gol por fuera. «Sí, más que nada porque tiene un centro delantero que todos lo conocemos, que su forma de actuar es jugar bien de espaldas e ir a buscar los centros al área, no es un jugador que vaya al espacio. El año pasado me ha tocado jugar con el Cádiz los dos partidos, estando en Albacete, y también siempre han jugado por fuera y hemos sacado ventaja tapando la parte de fuera de ellos. Por fuera manejan su juego porque tienen dos jugadores muy rápidos, pero durante la semana el técnico nos dirá cómo quiere que nos pongamos a parar el juego de ellos».

La victoria ayudará a ver las cosas de otra manera. «Lo que dije en su momento era que mirar la tabla a estas alturas no es sinónimo de nada. Si te soy sincero, yo me pongo a mirar la tabla ahora y veo que estoy a seis del playoff. No va a servir de nada si no mantenemos lo que venimos haciendo». Y se mejora, porque las pájaras del inicio de los partidos fuera de casa complican los retos, aunque sin respuesta que justifique las mismas. Dijo no tener respuesta. «Antes de salir la arenga es entrar desde el minuto uno fuerte, pero lo que nosotros hacemos aquí en los primeros quince minutos todo equipo en su casa lo quiere hacer, es evidente. No lo sé por qué. Hay que tratar de buscar el equilibrio y tratar de pasar esos minutos que nos cuestan partidos. Siendo sinceros, con el Oviedo sí que lo pudimos remontar, pero el otro día si a los 14 segundos entra esa pelota iba a ser muy complicado darle la vuelta al partido. Hay que tratar de mejorar y pulir los pequeños detalles si queremos ser un equipo competente», sentenció.

Solidez en casa

De todas formas, para mirar hacia el futuro y ver las cosas desde un punto de vista más positivo incluso, «lo primordial es hacerse fuerte en lo que es jugar acá. Que si nos tienen que ganar que nos ganen, pero nosotros saliendo del campo sin reprochar nada, sin decir podría haber hecho esto o lo otro, creo que si nos tienen que ganar acá tienen que dar el triple de lo que damos nosotros, que eso es bastante difícil. Y fuera de casa tratar de salir como estamos en los últimos partidos y tratar de meter la mentalidad que metemos acá cuando jugamos en Almería».

Lo que sucede es que si eso pasa y se mejora las metas serán altas. «Sí, pero si esto te lo digo a principio de temporada también te digo que vamos a ascender directos. Si te digo que ganamos todo en casa y no perdemos fuera, seríamos como el Levante, que ascendimos con ochenta y pico de puntos, pero es imposible».

Ni aquel Levante, ni siquiera el Huesca de la pasada temporada se ven reflejados en ningún equipo de la actual Liga. «No, creo que no, que el año pasado sí que estaba muy marcado el tema del descenso. En la primera vuelta había equipos que estaban muy complicados, y el año pasado el ascenso el Huesca hizo una muy buena primera parte, pero después llegó un momento, no recuerdo si con cincuentaitantos puntos, que se estancó y no podía sumar. La temporada que se hizo en el Levante se repite una no sé cuantas veces porque ese año salía todo».