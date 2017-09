Un equipo con garantías para competir Corona se muestra satisfecho del arranque de la UD Almería en una categoría muy competida. / J.J.A. El director deportivo de la UDA asegura que no quiere «un equipo que, aunque en 90 minutos pueden pasar mil cosas, veas que no tienes opciones de ganar» | Corona analiza que es pronto para sacar conclusiones, pero «veo cosas que me gustan» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 5 septiembre 2017, 01:35

Aunque inconformista, Miguel Ángel Corona puso 'las cuentas sobre la mesa' en torno a la plantilla de la que dispone la UD Almería para afrontar los primeros meses de competición, hasta enero de 2018 que vuelva a abrirse el mercado para traer, o no, lo que ahora no se tiene. El director deportivo de la UD Almería no conoce la satisfacción plena, como todos en todas las facetas de la vida -nadie está contento- y en fútbol pasa todos los días, pero bien es verdad que ese 'resquemor' lo tienen todos.

Por lo pronto, el talaverano no duda en asegurar que con lo que hay se puede competir porque ve cosas que le gustan. De hecho, en el análisis sobre los tres primeros partidos, que también lo hizo, habló de la evidencia de que «la competición va a ser más de lo que ya conocemos y, por generalizar, cuando decimos en un partido que puedes ganar, perder o empatar, tienes que hacer por que pase sobre todo lo primero. Lo hemos hecho en los tres, uno lo has ganado, otro lo has perdido y otro lo has empatado. Hemos cumplido el tópico. Eso está bien y es una buena señal. Lo que no queremos es ser un equipo que, aunque en 90 minutos pueden pasar mil cosas, no tienes opciones de ganar. Eso no queremos ser».

Sensaciones

Lo que ha completado la dirección deportiva para la UD Almería satisface a Corona. «Siempre nos gusta ser, no sólo en esta parcela sino también el míster, autoexigentes y siempre nos queda la sensación de querer más competencia. A partir de ahí dudo que un solo equipo de la categoría no haya buscado ese estado de satisfacción plena, pero creo que tenemos garantías para competir y creo que el míster también es un especialista en conseguir recursos, con lo cual podemos arrancar».

En ese sentido, el de la plantilla, ha habido puestos por cubrir, pero no porque no se haya buscado. «Cuando no llega ese jugador específico que complete y dé más competencia a esa zona en concreto es porque consideramos que no había esa posibilidad que la diera».

De todas formas, confesó que «tenemos alternativas a esa posición y a producir competencia y no queremos estar con este tema hasta Navidad, con lo cual ahora hay que estar centrados en sacar rendimiento cada día y cada partido y nosotros no vamos a dejar de trabajar ni a dejar de ver el mercado, todas las posibilidades que existan y en diciembre veremos a ver cuáles son».

Sí que es cierto que se ha encontrado algo que desconocía en el fondo. Desveló que una conversación con el director deportivo del Real Oviedo destapó que jamás se había encontrado un mercado tan caro. «Hablar del mercado que me he encontrado puede ser un poco aventurero porque no he conocido otros mercados en esta posición. Es cierto que al final la experiencia en el mundo del fútbol te da ciertos conocimientos de todas sus equinas y recovecos». Así, la situación actual «es fruto de esos aumentos en los ingresos de los clubes, los famosos derechos de televisión quizás este verano, por primera vez, se ha empezado a ver esa negociación que llevaron a cabo hace año y medio o así».

En cualquier caso, en lo que ha trabajado para confeccionar la plantilla rojiblanca tiene que ver con el hecho de casar «la necesidad del equipo de hacer buena temporada con la necesidad de ese jugador en concreto de hacer buena temporada. Hemos intentado vincular ese hambre, ambición, querer y vamos a ver si conseguimos que ese binomio redunde en que ellos a nivel particular sus carreras vayan a más y entonces seguramente el equipo tenga una buena temporada».

La trayectoria

El talaverano tuvo tiempo para analizar la trayectoria del equipo y, aunque dijo ser pronto para sacar conclusiones que redunda en esa sensación de falta de ensamblaje, cohesión, automatizar mecanismos, conocimiento entre los jugadores, aunque advirtió de que faltan esas cosas, «veo cosas que me gustan, veo un equipo que fuera de casa produce como para ganar el partido, lo hemos en Tarragona y en Soria, donde sólo en la primera mitad, pero tras el gol anulado de falta tenemos tres ocasiones para ponernos 0-1. Eso me gusta». Del mismo modo que resaltó el hecho de que «no concedamos tanto y me gusta que jugamos al límite», destacando los 90 minutos de Tarragona «de muchísimo desgaste y no ahorrarse ningún esfuerzo»; contra el Oviedo, donde «con 0-1 tuvimos una desconexión de dos minutos que nos pudo costar el 02, pero un Oviedo que en el minuto 25 de la segunda parte renuncia al partido completamente, salvo las transiciones que pueda hacer con Saúl Berjón y veo un equipo que lo encierra». De Soria rescató «un primer tiempo muy bueno y una desconexión del segundo tiempo que obviamente la debemos manejar».

Todo, lo consideró el fruto de una categoría «supercompetida, muy igualada. No ha ganado nadie las tres jornadas, tampoco las ha perdido nadie. Salvo el Tenerife, no ganó nadie dos partidos. Me parece que es evidentísimo que la competición va a ser más de lo que ya conocemos y cuando decimos en un partido que puedes ganar, perder o empatar, tienes que hacer por que pase sobre todo lo primero. Lo hemos hecho en los tres. Eso está bien y es una buena señal. Lo que no queremos es ser un equipo que en 90 minutos pueden pasar mil cosas, pero no tienes opciones de ganar».

Del mismo modo que, desde conocimiento, avisó a equipos como Granada, Osasuna o Sporting escuchar «a jugadores, dirigente y personal técnico hablar con naturalidad que su objetivo es ascender y deben andar con cuidado porque puede pasar cualquier cosa». De todas formas, sí que consideraba que «el potencial de estos equipos ha sido muy fuerte. No recuerdo en Segunda pagándose traspasos del importe de Aridane, Quique y compañía».