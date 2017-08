UD Almería Ensayo general para terminar de colocar las piezas antes de que lleguen los puntos Tino Costa y Mandi pugnan por un balón en el entrenamiento de ayer celebrado en el campo principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos. / UDA Luis Miguel Ramis le dará sus primeros minutos a Tino Costa y se podrá ver el esquema que prefiere de cara al estreno liguero en Tarragona JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Sábado, 12 agosto 2017, 00:23

Quedan ocho días para que se estrene el campeonato liguero, en el caso de la UDA. Para que, de verdad, el balón comience a dar puntos. Para que el más mínimo error sirva para tener que ir a remolque del resto de equipos. Una circunstancia que ha sido así en el caso del Almería en las últimas campañas. Empezar mal y no tener capacidad para revertir de forma importante la situación. Solamente para mantener la categoría al final de la campaña. Pero no para, como mínimo, mirar ni tan siquiera al centro de la tabla clasificatoria.

Y de todo ha habido, en cuanto a pretemporadas, a lo largo de estos cuatro últimos años. Buenas, muy buenas y un tanto irregulares. En este último grupo se podría incluir la que concluye hoy en Baza (20.30 horas) ante el Granada. Porque ha habido de todo. Principalmente, probar a muchos jugadores. La mayoría nuevos porque a los 10 fichajes (se han estrenado ya ocho) hay que unir los que han tenido minutos viniendo del filial y que han sido, en algunos casos, importantes para los planes de Luis Miguel Ramis. Todos verán hoy si, de verdad, entran en los planes del preparador tarraconense de cara al inicio del curso.

Cambios En Águilas jugaron los teórico suplentes y hoy se espera un equipo completamente nuevo. Tino El argentino deberá tener en Baza sus primeros minutos en el último ensayo de la pretemporada.

Porque lo de hoy se podría considerar como el ensayo general de cara a la primera cita importante del ejercicio. Aunque no tiene que poner el once que pondrá de salida en el Nou Estadi de Tarragona, sí que debe parecerse bastante. En algunos casos parece clara su apuesta. En otros, en cambio, el puesto tiene a dos 'gallitos' para ocuparlo. Al menos, un par que ha demostrado poder ser de la partida y no desentonar. Eso sí, otra cosa ya será el partido del campeonato liguero.

Precedentes

Luis Miguel Ramis, viendo los precedentes de la propia UDA, sabe que el comienzo del campeonato marcará si el equipo sigue, por quinta campaña consecutiva, tocando más los puestos bajos o, por el contrario, revertirán la situación y el aire fresco de haber hecho limpieza da sus frutos para cambiar la mentalidad de un vestuario que ha vivido más derrotas que victorias en las últimas campañas.

En cuanto a los puestos, por lo visto en Águilas, último amistoso disputado, Fernando tendría que ocupar la puerta del Almería. Se ha repartido los minutos con René, siendo el gaditano el que disputó la cita en tierras murcianas el pasado miércoles. En tierras murcianas jugaron teóricos suplentes y futbolistas del filial. Si es así, además de hoy también lo será el domingo en Tarragona el titular en el marco.

En defensa, si es lo contrario a Águilas, la zaga que disputaría hoy de inicio el choque tiene solamente una variante en relación a los que acabaron de titulares la pasada campaña. La presencia en el lateral derecho de Fran Rodríguez. Junto al exReal Zaragoza, los 'habituales' Joaquín, Morcillo y Nano. Curiosamente, el almeriense es de los jugadores que menos minutos han disputado a lo largo de toda la pretemporada. Siempre como central, pero lleva 131 minutos, y en los últimos tres amistosos no acumula más de 60. Owona y Trujillo han disputado más minutos que el de Huércal de Almería. En cuanto al lateral izquierdo, no parece que el malagueño haya perdido su sitio en favor de Pervis, pero el ecuatoriano ha dejado una buena impresión en los partidos disputados.

Ver a Tino Costa

El gran atractivo para la cita de esta noche en Baza es saber si Tino Costa disputará sus primeros minutos como rojiblanco. Lleva esta semana entrenando con sus ya nuevos compañeros y el argentino debería tener, al menos, una media hora en la fase que está llevando para tener la forma óptima lo antes posible. Pero no solamente verlo en acción. También la función que desempeñará y si ocupa uno de los dos puestos en el doble pivote, por Mandi o Rubén Alcaraz, o si forma el trío con los dos mencionados. Sea lo que sea, no será más que un ensayo y la opción de ver al argentino sobre un terreno de juego con la rojiblanca.

Mandi y Rubén Alcaraz, demostrando que el de Águilas fue el amistoso más de 'segunda' de toda la pretemporada, se quedaron sin jugar. Lo habían disputado todo como titulares en las cuatro citas anteriores. Les tocó descanso. Como tampoco jugó Fidel. El onubense, que se perdió el estreno con el Levante por su paternidad, ha ido cogiendo forma de la misma manera que ha visto a un jugador como Gaspar Panadero siguiendo la línea de crecimiento que mostró al final de la pasada campaña. La banda izquierda está bien cubierta con los dos.

No así la derecha. Javi Álamo sigue sin encontrar el punto para ser importante. Hicham jugó como extremo en Águilas, como en otros choques ha estado en esa demarcación en propio Gaspar. No es extraño que el club siga buscando, para su undécimo fichaje, un extremo derecho. Es el puesto que está, ahora mismo, sin una competencia clara o un dominador definitivo.

También fue titular en Águilas José Ángel Pozo. En una función distinta a la que viene ejerciendo desde que llegó a la UDA y encontró en la mediapunta su mejor sitio. Ramis probó con tres centrocampistas. El malagueño era uno de ellos, pero sus acompañantes eran Javi Pérez y Álex Corredera. El primero que se puede haber ganado un sitio entre los grandes y, el segundo, que tiene ficha del filial. Habrá que ver la aportación real del '10' del Almería.

Y arriba, por méritos Hicham lleva dos goles. Pablo Caballero no ha anotado todavía. Salir con dos delanteros o hacerlo con uno y que el otro espere en el banquillo. Porque Juan Muñoz no estará hoy ni tampoco en Tarragona. Cuando los ensayos ya serán realidades.