UD Almería Ensayo general con lo que hay La UDA se mide al Elche con el equipo que, a día de hoy, más opciones tiene de ser el titular en Cádiz JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 10 agosto 2018, 01:10

Si lo visto en Motril ante el Melilla fue una buena 'pista' por parte de Fran Fernández, lo de hoy en Elche debe convertirse en el ensayo general del Almería ante el inicio del campeonato liguero que comenzará, para la UDA, dentro justo de una semana en el Ramón de Carranza. Cierto es que restan siete días para que la Liga 1|2|3 2018/2019 pueda dar el pistoletazo de salida. Y en este tiempo pueden pasar cosas en el conjunto rojiblanco. Llegada de fichajes, que se vayan otros que están en el primer equipo, además de otras más mundanas como una leve lesión o que el técnico cambie de opinión porque en los últimos días, como en la bolsa, unos suban en su pensamiento a la par que otros se caigan del once.

Pero si todo va como parece, el preparador rojiblanco puede poner esta noche en liza el 'mejor' equipo de lo que hay ahora mismo formando el plantel. Principalmente, no repitiendo ninguno de los once titulares que actuaron el miércoles en Motril frente al Melilla. Dos partidos en apenas 48 horas que obligan a que la carga de minutos no sea excesiva en ninguno de los que hoy viajen hasta la localidad ilicitana y que salieran de inicio en el Escribano Castilla.

Con esos condicionantes, el once que jugaría como titular hoy sería, prácticamente, el que terminó en Motril. La única duda es si Fran Fernández pondrá en liza para la foto del comienzo a Nano. El lateral izquierdo lleva ya un par de semanas que no juega ningún amistoso. Recibió esta misma semana el alta médica, pero con él no se quiere cometer ningún riesgo. Porque, hasta la llegada de un nuevo lateral izquierdo, es el único de la primera plantilla específico para dicha demarcación, tras la lesión (de baja hasta 2019) de Samu de los Reyes.

Posible once

Con esa duda al margen, el resto de la formación no debería variar mucho de Fernando en la portería. La baja de René para Cádiz, por sanción, deja al exguardameta del UCAM como el único del primer equipo disponible para el estreno liguero. Si Fran Fernández lo quiere ver con la que puede ser defensa titular, jugará. Si tampoco quiere ningún riesgo, a siete días de la cita en el Ramón de Carranza, pues se quedará en el banquillo.

Para la zaga, Romera se ha ido ganando la titularidad. Por lo hecho por él mismo y porque su 'competencia' ha ido cambiando. Adri Montoro ha estado gran parte de la pretemporada lesionado. Antonio Navas tiene ficha del filial y jugó de titular en Motril. Mientras que Corpas es un extremo que ha bajado unos metros su posición por aquello del reparto de minutos que ha venido buscando Fran Fernández durante toda la pretemporada.

En el centro de la zaga, Joaquín Fernández parece un fijo para el técnico almeriense. Ha asumido el cargo de primer capitán. Por ahora le ha tocado ejercer en el vestuario. El inicio del campeonato está cerca y debe portarlo también en los partidos. Junto a él, por lo (no) visto en Motril, Lucien Owona.

En el centro del campo hay menos efectivos, pero más opciones. Aunque pueda parecer paradójica la frase, todo dependerá de si Fran Fernández quiere un centro del campo más poblado o dejar un doble pivote y un media punta más cerca del área rival que de estar organizando. Joaquín Arzura y Aguza jugaron en Motril apenas diez minutos. Lo que 'debería' hacerles titular esta noche. Pero la aportación de De la Hoz fue muy positiva. Ambos no juegan juntos desde el segundo amistoso, frente al Águilas. No es descartable que los tres estén en Cádiz de inicio, aunque eso sería dejar el banquillo sin pivotes del primer equipo, salvo que en siete días se contrate a uno, tal y como dijo Alfonso García al considerarlo «fundamental».

Para esta noche, Juan Carlos Real saldrá de titular. El gallego debe hacer la labor, con sus características, de Pozo. Un enganche con más gol. Su participación significaría que por detrás tendría a dos y no a tres en el centro del campo. Aunque, eso sí, en El Ejido jugó de 'falso 9', siendo el perjudicado el senegalés Sekou. El africano, si ha superado o para superar la prueba planteada por el dueño del club, debería tener esta noche su particular 'clavo ardiendo'.

El que no tendrán que agarrarse Luis Rioja y Chema. Dos de los que mejor sensaciones han ido dejando en esta pretemporada y que se están ganando, a nivel ofensivo, poder ser titulares en el Ramón de Carranza. En Motril saltaron al terreno de juego cuando faltaban 10 minutos para acabar la cita contra el Melilla. Hoy, por tanto, estarán de inicio. Pero sabiendo que, aunque tengan ese 'privilegio', alguien como Corpas mostró su mejor versión precisamente ante un rival que conoce de haberse enfrentado la pasada campaña cuando militaba en el Marbella en el Grupo IV de Segunda B.

Pero hoy será el Elche el que les ponga la prueba. La que deben superar para que las dudas no entren en Fran Fernández. Porque ya no quedarán más 'bolos' antes de la Liga.