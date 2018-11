UD Almería «Me enfado porque no tenía constancia de la cena y me entero en el entrenamiento» Fran Fernández y Miguel Ángel Corona dieron su opinión sobre la cena que la pasada semana se realizó por parte de la plantilla. / AGUILERA Mientras que Fran Fernández apunta que «los jugadores deben informar al entrenador», Corona (director deportivo) entiende que «no hace falta» JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 16 noviembre 2018, 01:05

La UDA quiso mostrar ayer unidad entre todas las partes que conforman la parcela deportiva del club. Y todo por una cena que se está convirtiendo en el centro de atención en el club desde hace más de una semana y que, ayer, propició que dirección deportiva, cuerpo técnico y capitanes estuvieran en la sala de conferencia del Estadio de los Juegos Mediterráneos para calificar que «intento de desestabilización por parte de IDEAL y Radio Marca», el haber hablado de dicha cena en las últimas horas.

Fueron palabras de Miguel Ángel Corona (director deportivo) quien dijo que él no había «organizado ni estado» en la citada cena con los jugadores, cuando en la información facilitada por este diario no se nombra al talaverano en ningún momento del artículo publicado ayer. Pero hubo más. Porque insistió en que «estas informaciones vienen orientadas a intentar desestabilizarnos». Una situación «que no van a lograr porque nadie va a quebrantar» la unión que hay y lo que «estamos construyendo», afirmó el responsable de la parcela deportiva del Almería tras la sesión de ayer.

Tras su intervención. fue Fran Fernández el que habló en la sala de prensa. El entrenador, que había dicho tras perder contra el Rayo Majadahonda que «no se había gestionado bien la semana», ayer quiso 'matizar' que «las declaraciones que hice tras el partido de Madrid, en el sentido de que la semana no había sido del todo buena, ni mucho menos me refería a esta cena». Una situación que ya estaba advirtiendo durante la pasada semana. «Se lo dije tanto a los jugadores y al cuerpo técnico. Era algo que estaba viendo en los entrenamientos del miércoles, jueves, viernes y el día del partido».

Blanco o negro

Nadie habló más y todos se marcharon de la sala de prensa. Junto a los dos que dieron su opinión, también estaba sentado Ángel Trujillo, como primer capitán. Detrás, de pie, Ibán Andrés (secretario técnico), René Román (segundo capitán), Jesús Muñoz (segundo entrenador) y Víctor Fortes (preparador físico). El mensaje parecía el mismo de todas las partes del apartado deportivo del club.

Pero después se fueron al estudio de UDA Radio Miguel Ángel Corona y Fran Fernández. En esta ocasión, para hacer una conexión y entrar en directo en Radio Marca Almería. Y aquí, con matices, el director deportivo y el entrenador mostraron un punto distinto a un hecho concreto. El informar, por parte de los jugadores, al entrenador sobre la existencia de una cena.

Mientras que el responsable de la parcela deportiva indicó, en varias ocasiones, como también hizo en la sala de prensa, que «es habitual que los jugadores, por su cuenta, organicen comidas, cenas o meriendas. No creo que tengan que decirnos si han organizado algo» , el que se sienta en el banquillo mostró un pensamiento totalmente distinto. Quizás para no llevarse ninguna 'sorpresa' cuando le cuenten lo que ha pasado en la noche, tal y como sucedió el jueves 8 de noviembre por la mañana. «Creo que los futbolistas deben juntarse para hacer sus cenas o sus comidas, pero creo que también deben informar al entrenador», señaló Fran Fernández.

Y lo argumentó, sin querer entrar en detalles «internos». Reconoció que le molestó que las informaciones que le llegaban desde primera hora de la mañana se fueran confirmando en el propio entrenamiento. «Me llegan informaciones por la mañana de que han visto a algunos jugadores, pero no sabía nada más de la cena». Unas informaciones que apuntaban a que esos jugadores, sin dar nombres concretos, «que se habían visto», no estaban a la hora que deben estar en sus respectivos domicilios por la noche. Porque, al no tener constancia el entrenador de la cena, no pudo ampliar el horario que su propio régimen interno indica para estar ya en el descanso antes de un entrenamiento matinal.

Una sesión en la que, conforme pasan los minutos, Fran Fernández se va enterando de detalles. «No sabía absolutamente nada y me entero cuando ya estamos entrenando», afirmó en la entrevista, en la que estaba el propio Miguel Ángel Corona. Para finalizar, el entrenador mostró su enfado bien a las claras. «Me enfado porque no tenía constancia de esa cena».

Para querer poner punto y final a un episodio que provocó una mala sensación en el entrenador de la UDA hace una semana. Que fue un capítulo más, según Fran Fernández, de unos días en los que, en lo deportivo, no le gustaron nada al técnico rojiblanco. Que acabó con la derrota en el Wanda Metropolitano frente al Rayo Majadahonda. Que, como así dejó claro el zapillero, fue un reflejo de lo acontecido durante los días previos a la cita en la capital de España. Y que, tras saberse de la existencia de esa cena, el propio entrenador del Almería prefirió no hablar más de «cosas un poco más internas».