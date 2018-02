UD Almería «Como no te enchufes en todos los partidos, todo lo que has hecho no sirve para nada» Trabajo. Juan Muñoz entrena con intensidad en la sesión de trabajo llevada a cabo ayer. FOTOS / J. J. A. Juan Muñoz se muestra más contento «con el trabajo del equipo desde principio de semana» que con su segundo gol en Liga JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 21 febrero 2018, 01:14

Para el utrerano Juan Muñoz, que el pasado domingo marcó su segundo gol de la presente temporada frente a su equipo de procedencia, el domingo al término del partido en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros se acabaron las alegrías. Ante la Cultural Leonesa, el próximo sábado, hay tres puntos en juego de una gran importancia en un partido que, el sevillano, advierte de la dificultad que tiene. Muñoz, que jugó los últimos quince minutos del partido ante el Sevilla Atlético, asegura que la Segunda División es otra cosa: «Como no te enchufes en todos los partidos y hagas borrón y cuenta nueva, todo lo que has hecho no sirve para nada».

La suya es una conclusión que tiene reciente demostración. Se basaba el delantero rojiblanco en el tropiezo frente a Osasuna, que llegó después de la victoria conseguida frente al Lorca, en el Artés Carrasco. Y así es como afronta el partido del próximo sábado frente a la Cultural Leonesa, para la que también miraba hacía atrás. «Tenemos que tener mucho cuidado. Ya tenemos el partido de ida, allí en León, que hicieron un gran partido. Nos trajimos un punto, pero tenemos que pensar más que en el contrario en nosotros. Tenemos un partido importantísimo para nosotros, muy complicado, pero que podemos sacarlos con solvencia».

Gol en Sevilla

Al rojiblanco se le recordaba su gol en el partido frente a un equipo 'amigo'. De hecho, está cedido por el Sevilla. «La verdad es que era un partido muy importante para nosotros porque sabíamos que eran tres puntos que nos valían para dejar un poco más abajo en ese caso al Sevilla Atlético, pero me quedo con el trabajo del equipo desde principio de semana. Sabíamos lo que teníamos que hacer, teníamos las ideas claras y la verdad que sí, después, es un campo que conocía muy bien, intentamos hacerlo de la mejor manera posible y por suerte nos trajimos los tres puntos, que era lo más importante».

Su trabajo, en esos quince minutos y el realizado durante las últimas semanas, en las que hubo partidos en los que no entró en convocatoria, lo alabó Lucas Alcaraz, que incluso le puso como ejemplo. «Eso siempre es reconfortante para un jugador, no sólo para mí. Que el míster te diga esas cosas en público, a la prensa y a la gente, la verdad que desde aquí le doy las gracias. Como ya dije al principio de año, vengo a trabajar, a poner mi granito de arena para el equipo, que es lo más importante».

En ese aspecto, el de aportar, influye el alto número de compañeros de demarcación. «Yo lo veo muy bien. Cualquier club lo que quiere y lo que desea es un delantero que meta 20 goles. Este año, por desgracia, no lo ha tenido el Almería o hasta ahora no lo tiene, pero de momento estamos trabajando bien todos los delanteros, también tenemos en este caso a Rubén -en referencia a Alcaraz-, que ahora está haciendo goles, pero el trabajo empieza desde la portería. Tenemos que seguir trabajando como lo llevamos haciendo, no pensar más allá de la jornada de la Cultural y seguir trabajando día a día».

La importancia de ganar

Importante será también superar a la Cultural Leonesa por la repercusión clasificatoria que tendría la victoria. Juan Muñoz se mostraba cauteloso ante la cita del sábado. «Lo veo primero muy difícil porque ganamos en Lorca un partido muy complicado, venimos de ganar y al final viene Osasuna y nos gana. La Segunda División es lo que tiene, como no te enchufes en todos los partidos y hagas borrón y cuenta nueva, todo lo que has hecho no sirve para nada».

Puso atención a ese aspecto sobre el encuentro ante los de Rubén de la Barrera. «Un partido muy importante y ahora sólo queda trabajar durante toda la semana, hacerle caso al cuerpo técnico, que nos diga los pros y los contras de la Cultural, e intentar dejarlo a siete puntos».

Puede influir el hecho de tener un estadio con un buen número de espectadores, a través de la apuesta del club de permitir que los abonados puedan adquirir hasta cuatro entradas a la mitad de precio. «Claro. No te vale de nada que en las últimas cinco jornadas llenemos el campo, pues tenemos que ir sumando afición y equipo, ser todos uno, ser una piña. Ellos seguir animando como lo están haciendo, seguir apostando por nosotros y dando la cara que nosotros seguro que la daremos en el campo».

Y toca darlos. Ahora llega una fase en la que se echará la vista atrás con cierto lamento. Ante la Cultural, en la primera vuelta, el Almería sólo sumó dos puntos en ocho jornadas, que le costaron el cargo a Luis Miguel Ramis. No hay miedo, pero sí intención de que, obviamente, no suceda. «Intentamos dar un mensaje en el vestuario, el míster lo intenta dar, quedan quince jornadas, pero no tenemos que intentar llegar a un cierto límite de puntos o llegar a 'cuarentaitantos', como todos los años. Lo que tenemos que hacer es tener la cabeza y ser muy conscientes de que todos los partidos van a ser muy complicado, tanto fuera como dentro, e ir sumando de tres en tres, si podemos, pero pensando en el partido próximo, no en las últimas cinco jornadas».