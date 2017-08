UD Almería «Estoy encantado de generar ilusión» Luis Miguel Ramis, entrenador de la UDA, ha destacado la aportación de todos en esta pretemporada. / IDEAL El técnico del Almería valora que hayan tenido cinco semanas para inculcar sus ideas y que no sea todo «a vida o muerte» | Luis Miguel Ramis afronta la cita de mañana en el Mediterráneo reconociendo un mejor trabajo JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 25 agosto 2017, 01:07

Luis Miguel Ramis, entrenador del Almería, no quiere que nadie piense que esta temporada será muy diferente a la del pasado curso solamente porque se ha ganado el primer partido. El preparador catalán quiere tener los pies en el suelo y, sobre todo, desea que los suyos tengan esta mentalidad. Ya se lo dijo al plantel antes del primer entrenamiento de la semana el pasado martes, cuando les indicó que no pueden perder ni un minuto. Es su discurso desde que llegó al club en el mes de marzo y sigue pensando lo mismo. Cuando algo funciona es mejor no tocarlo. De ahí que, de cara al choque de mañana ante el Real Oviedo, la pregunta pueda ser si saldrán los mismos que actuaron de inicio frente al Nàstic de Tarragona. Lo normal sería que repitieran todos. Porque es el bloque que más minutos ha disputado, salvando la presencia de Pablo Caballero en ataque en lugar de Hicham, durante la pretemporada. Pero la apuesta por el delantero argentino le salió muy bien con el gol que marcó y que supuso, a la postre, los primeros tres puntos en el casillero de los rojiblancos.

Algo que no pudo hacer el Real Oviedo. Los astures cayeron en su feudo en el primer choque de la campaña (2-3) ante el Rayo Vallecano. Para Luis Miguel Ramis, lo sucedido en la primera jornada no deja de ser una mera anécdota. Porque cree que los de Anquela pondrán las cosas muy difíciles al Almería y si se quiere dejar los tres puntos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos habrá que hacer un encuentro muy completo.

Tampoco es que se quisiera centrar mucho en el rival. Como tampoco en los que no podrán estar este sábado en la convocatoria. Siguen siendo baja Juan Muñoz, hasta dentro de 2-3 semanas seguirá fuera de los planes del técnico por lesión. Por su parte, Nauzet Alemán ya estuvo con el grupo desde el miércoles, pero le queda un tiempo todavía para estar disponible. El que sí puede entrar en la lista de convocados es Tino Costa. Del argentino ha hablado en sentido positivo, pero sin asegurar que pueda estar entre los 18. Su presencia, de ser una realidad, supondría la salida del almeriense Callejón, que sí estuvo en Tarragona y que volvería a ser una pieza clave en el filial. Como también puede estar Javi Álamo. El extremo canario, que se lesionó ante el Granada en el último amistoso disputado en Baza, recibió ayer el alta médica. Una nueva opción para el ataque de la banda derecha. Que entre o no en su posición natural en lugar de Gaspar Panadero es una de las grandes dudas.

Estreno en casa

Pero con más o menos nombres en la mentalidad del preparador catalán, lo que sí tiene claro es que es el estreno del Almería ante los suyos. Que la gran mayoría no los ha visto en acción desde que acabó el pasado ejercicio. Ni partido de presentación ni ningún otro en la provincia. Un aliciente más para hacer las cosas bien. «Empieza la temporada para nosotros en casa y con ganas e ilusión de dejar una buena carta de presentación en el primer partido aquí. Intentaremos dejarla siempre que juguemos. Sí puede tener ese tinte especial por muchos jugadores que han llegado esta pretemporada. Encontrarse con su estadio, con su afición y con su aliento».

Pero no quería ser 'agorero' o 'soso' y dar la sensación que lo hecho en Tarragona no tenía ninguna trascendencia. «Estamos muy contentos de haber empezado la Liga ganando. Y estamos contentos de que genere ilusión. A ver si pensamos que porque yo sea bastante comedido y equilibrado, no estamos contentos. Pero también digo que tengo claro cómo funciona la alta competición y hay que disfrutar, aunque perdamos, de los entrenamientos a diario. Quizás nos autoexigimos algo más».

Después de cuatro años, aunque sea tras la primera jornada, el Almería juega como local en la parte alta de la tabla. Generando, al menos por el resultado, optimismo. «Estoy encantado de que la gente se ilusione y puedan venir cada vez más aficionados al partido, siempre teniendo los pies en el suelo. Es mi misión. Porque enfrente tendremos equipos con la misma ilusión, con mucha categoría y que nos van a poner las cosas en mucha dificultad».

El Almería ganó en Tarragona sin la presencia de los fichajes más mediáticos. Sin ningún tipo de prisa para que estén en el grupo. Por partes, Tino Costa. «Está bien y ha entrenado esta semana con el grupo. Se ha sentido bien y ha acumulado minutos. No te puedo decir el número de minutos que pueda jugar. Depende de la decisión que tome en cuanto al once titular y según se vaya desarrollando el partido y las necesidades que pueda tener». En cuanto a Nauzet Alemán, «se siente bien y por eso se ha integrado en el grupo. Pero no es lo mismo acumular 30 minutos de entrenamiento que 15 de partido. Iremos poco a poco. La idea, salvo que sea imprescindible, no es tener jugadores con molestias. Se llamen como se llamen». Claro mensaje a todos.

Como claro ha sido el proceso para designar a los tres capitanes. «Los compañeros deciden el primer capitán (Morcillo). El club, en sus distintos departamentos, elige un segundo (Joaquín). Creo que es acertado su criterio porque se ha elegido un jugador de la casa y salido de la cantera. De nuestra parte (entrenadores), también elegimos a otro. Entendíamos que debía ser uno que hubiera llegado este año. Cuanto antes se sientan integrados y cómodos en el club, además de asumir responsabilidades nada más llegar, creemos que es mejor. Esta fórmula es buena y lo refuerza en todos los sentidos», sentenció.

El sábado se situará de nuevo en el banquillo de la UDA en el Mediterráneo. Aunque con la misma intención del pasado curso en cuanto ganar puntos, llegando de una muy distinta manera. «Hemos tenido la suerte de trabajar con tranquilidad una pretemporada. Sin las premuras de un partido a vida a muerte deportivamente hablando porque era así. Cada vez que nos dejábamos algún punto era como una hemorragia que no se podía tapar. Eso provoca tensión. No sólo en el trabajo diario de los propios jugadores».