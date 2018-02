UD Almería Elogios en la prensa para el Almería y Rubén Alcaraz por el 0-3 en Sevilla Soleri se escapa de Álex Muñoz. / AGENCIA LOF Coincidencias en las crónicas al catalogar al equipo almeriense de muy superior y el gran alivio que le supone el logro de los tres puntos JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 20 febrero 2018, 01:20

A nivel individual, referente a los protagonistas de la UD Almería, uno por encima de todos para los medios que cubrieron la información del encuentro. No fue otro que Rubén Alcaraz, elogiado desde los titulares de algunas crónicas, por ser el autor de los dos primeros tantos almerienses.

En la prensa escrita de Sevilla se resaltaba la clara superioridad almeriense y el muy complicado panorama que tiene el filial de Luis García Tevenet. El diario ABC, del Grupo Vocento, en la edición digital para Sevilla, titulaba: 'Sigue en caída libre' y se narraba que el filial sevillista fue impotente ante el dominio almeriense. «El Almería goleó 0-3 al Sevilla Atlético, con un doblete de Rubén Alcaraz y un tanto del exsevillista Juan Muñoz, y le infligió su sexta derrota seguida. Los sevillistas afrontaron el inicio con espíritu de revancha tras su polémica derrota de la primera vuelta (3-0) en Almería. A los diez minutos del segundo tiempo, llegó el 0-2 Rubén Alcaraz ante un Sevilla Atlético, que no tuvo arrestos para reaccionar a la doble desventaja y permitió que el Almería viviese con comodidad hasta el final del encuentro».

Por su parte, Estadio Deportivo abría la información con el titular 'Paso hacia la salvación del Almería, que desahucia al Sevilla Atlético' e informando que apenas hubo apuros, para la UDA. «Sólo asustó el cuadro local con un remate de Carlos Fernández, su atacante más peligroso, salvado por un defensa sobre la línea y aunque los aficionados reclamaron que el balón entró por completo el árbitro asistente ordenó que el juego continuase. Sin embargo, parecía más cerca el tercer gol visitante, que subió al marcador el exsevillista Juan Muñoz, que en la recta final remató a placer una asistencia de Morcillo en la enésima contra en ventaja del Almería e hizo el 0-3 definitivo».

Diario de Sevilla destacaba en el titular 'La calculadora dice que es posible; las sensaciones, no' y en la crónica se pudo leer que los de García Tevenet estuvieron 'atados' ante los de Lucas Alcaraz». Sólo falta la fecha para que el descenso sea una realidad. El Sevilla Atlético volvió a mostrar una inoperante versión ante el Almería, que goleó al colista de la clasificación, en un encuentro marcado en rojo en el calendario y que se entendía vital para mantener con vida las muy escasas opciones de permanencia que aún latían en el filial hispalense».

Superioridad almeriense

Por su parte, el diario As también destacaba en el titular de la crónica digital la excelente actuación de Rubén Alcaraz, resaltando en el mismo que 'El Sevilla Atlético no asusta y Rubén Alcaraz castiga'. En este medio se exponía, entre otros argumentos sobre lo que deparó el derbi andaluz, que la UD fue superior. Además se exponía que supo aprovechar a la perfección las oportunidades de gol que se le presentaron y que no pasó apuros. «El Almería se lleva un partido muy meritorio mostrando su clara superioridad sobre el Sevilla Atlético, que se acercó muy tímidamente a la portería rival. Rubén Alcaraz comenzó avisando y terminó con un doblete que sentenció el encuentro».