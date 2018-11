UD Almería «El elogio debilita» Fran Fernández, director de juego de la UDA, pide mesura y que los elogios no se suban a la cabeza. / AGENCIA LOF Fran Fernández huye de las alegrías, «que sigamos con la misma intensidad, la misma fe en el trabajo» | El entrenador rojiblanco lo avisa antes de jugar ante un rival «con muchísimas variantes tácticas, de los más ricos quizás de la categoría» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 10 noviembre 2018, 00:27

La frase se le escuchó a Luis Enrique, en su época de entrenador del FC Barcelona, y viene como anillo al dedo ahora que el Almería está a solo tres puntos de la zona de playoff después de haberse disputado ya doce partidos de Liga y tres de Copa del Rey, cuyos resultados casan con un rendimiento interesante que, aunque con la pega del resultado fuera, han hecho que se abra la 'caja de elogios' para el joven equipo rojiblanco. Fran Fernández huye de los 'fuegos de artificio', solo se centra en el trabajo, que es el camino hacia el éxito.

El equipo indálico jugará mañana domingo en el Wanda Metropolitano un partido rodeado de muchas cosas interesantes, la visita a un campo donde en junio de 2019 se disputará la final de la Champions, será, el de mañana, un partido ante un equipo al que nunca se han enfrentado los rojiblancos antes, que viene de abajo, pero que parece como si llevara muchos años en la categoría y el ambiente de partido importante, casi escogido para probar la continuidad a todo lo hecho, sobre todo en casa, durante este casi tercio de la competición.

Los retos

El rojiblanco, que destacó muchas cosas del rival en su intervención de ayer -«es un equipo con muchísimas variantes tácticas, de los más ricos quizás de la categoría», dijo-, también puso interés en hablar del elogio y de los retos. «Tenemos como reto esta semana de, una vez más, intentar conseguir tres puntos fuera de casa y sobre todo, lo más importante, hacer un partido completo, de inicio a final. El resultado puede ser diferente, pero tenemos que hacer un partido bastante completo». Otro de los retos perseguidos es salir al Estadio '5 estrellas' abstraído de los elogios. «Después de todo el elogio que está recibiendo el equipo, espero que ese elogio no nos debilite, que sigamos con la misma intensidad, con la misma fe en el trabajo que realiza en el día a día y creo que eso es lo que nos va a llevar al éxito».

El zapillense no prometió victoria, pero sí intentarlo. «Solamente el 20% de los partidos que se han producido como equipos visitantes se han ganado en Liga. Es muy difícil en esta competición ganar fuera, solamente dos de diez partidos y nosotros queremos conseguir esa media, pero sabemos también que tenemos muchísimas dificultades como equipo visitante. Tenemos que solucionarlas, estamos trabajando en ello y yo pienso que podemos hacer un buen partido el domingo».

Ese día tiene un partido difícil ante un rival al que el peso de la novedad no le está afectando. «Ni mucho menos. Creo que está realizando muy buenos partidos, sobre todo en su campo, y es un rival que propone muchísimas cosas en el mismo partido incluso, con cambios de sistema. Tiene futbolistas que a nivel asociativo tienen bastante calidad, futbolistas rápidos al espacio. Creo que es un equipo de los más completos que estamos viendo en este inicio de temporada y nos va a poner las cosas muy difíciles».

Respeto

Por eso, la palabra respeto apareció para analizar más en detalle a un rival con capacidad para variar sus formas. «Respeto porque es un equipo que ha conseguido el ascenso y ha mantenido el bloque, con su cuerpo técnico, y que están trabajando muchísimo y muy bien».

En ese sentido, no dudó en advertir de que «es un equipo con muchísimas variantes tácticas, de los más ricos quizás de la categoría. Puede jugar con 3, 4 o 5 atrás; si tienen que jugar de una forma más elaborada desde atrás, lo hacen y además con bastante ritmo y calidad; si tienen que jugar al contraataque, tienen futbolistas muy rápidos al espacio y que también lo hacen bien...».

Además, de que el equipo majariego es versátil en cuanto a forma de jugar y puede jugar con tres centrales. «Es cierto que este rival lo está utilizando o lo ha utilizado de una forma más como esquema, de tres centrales, pero nos hemos enfrentado a equipos como Numancia, Zaragoza, muchos equipos que no lo utilizan como esquema, pero sí como sistema a lo hora de hundirse un central atrás y reiniciar el juego de ataque. Tenemos ya experiencia y creo que hemos trabajo bien en ese aspecto contra equipos que utilizaban ese sistema anteriormente».

Por eso, dijo confiar en sus armas por el valor que le da a la plantilla, en la que vuelve a estar disponible Yan Eteki. «Sí, siempre es complicado con esta plantilla hacer un once e incluso la convocatoria. Están todos trabajado bien y pondremos a los que creamos que nos van a dar más» en un recinto que genera ilusión visitarlo. «Sí, muchísimo. El Metropolitano, el Carranza, El Sadar. Hay estadios en esta categoría que a mi persona y creo que a muchos miembros del equipo que nunca han estado nos ilusiona especialmente. Son campos históricos y muestra la dificultad que tiene esta competición, que haya tantos equipos, tantos históricos que han estado tanto tiempo en Primera División y lo difícil que va a ser. Nos quedan 30 partidos todavía, nos queda un mundo».

Sensaciones

Con el séptimo puesto en la mano, a los rojiblancos se le abre la puerta para vivir otro tipo de sensaciones. La primera, la de enfrentarse a un rival que está por debajo en la clasificación, un hecho, el de enfrentarse a equipos con peor posición en la tabla, hacía años que casi no pasaba. Dijo desconocer esa sensación, si ayudará o no. «No lo sé hasta que no llegue el domingo. Verte el séptimo en la tabla, como se está diciendo, no sé si va a ser mejor o peor. No nos hemos visto tan arriba de momento y vamos a ver qué sucede el domingo».

En ese sentido, escenificó dos supuestos. «Si los tenemos de una forma positiva, que el equipo está bien, está trabajando bien y lo vemos como quiero verlo yo, que nuestro único objetivo a día de hoy es conseguir 20 puntos lo antes posible, nos vendrá bien a nivel motivacional y de confianza, pero si lo vemos como si nos vamos a subir un poquito y que estamos viendo que estamos dejando muchos equipos por detrás, a lo mejor no nos lo tomamos tan bien. Hay que seguir centrados en ese trabajo diario y en cómo estamos haciendo las cosas».

Otro de los aspectos a ver sin saber el resultado habla sobre la presión ambiental. En el Wanda no parece que la haya porque el público que pueda ir a ver los partidos del Rayo no parece que pueda ser, por ejemplo, la que dan otros estadios como Carranza, Los Cármenes o El Sadar. «Es cierto que en algunos campos, durante esta temporada donde hemos ido como visitante, cuando el equipo rival nos ha apretado no hemos estado bien del todo, por ahí nos puede venir bien, no lo sé, el domingo lo veremos».