UD Almería Ejercicio de autoconvencimiento Mandi, con la mirada perdida, habló ayer de pasar por encima del Zaragoza para demostrarse a sí mismos que el Almería puede. / J. J. A. Mandi apuesta por que «nosotros mismos tenemos que sacar adelante esto y cuanto antes cambiar el chip» | El centrocampista canario vuelve tras un partido de suspensión dispuesto a «pasar por encima al Zaragoza en todos los aspectos» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 15 noviembre 2017, 00:32

La respuesta a tantos males está en la cabeza. Mandi, que el viernes volverá seguramente al once después de no jugar por sanción en Albacete, considera que lo que le pasa a la UDA es un problema de cabeza y de demostración de capacidad interna. El equipo no tiene que demostrar nada a nadie, sino mirarse a sí mismo y hacer las cosas como no hace mucho. El canario lo tiene claro, en ese sentido, en el que hace una valoración sobre cómo era el equipo antes y cómo lo es ahora. «Tan malos no somos, lo único está en nosotros mismos, en la cabeza, si la cabeza no funciona no funciona ni el corazón, ni las piernas, ni nada. Nosotros mismos tenemos que sacar adelante esto y cuanto antes cambiar el chip y saber que si hacemos las cosas bien y vamos todos a una está claro que tenemos mucho que ganar».

La primera cita supone un duro trance ante el Zaragoza. Un partido donde hay mucho en juego. Es uno de esos duelos para ganar y sacar la cabeza o para perder y hundirse y hasta considerar que la destitución de Ramis es injusta. «La verdad es que a nadie le gusta estar en esta situación ni que tengan que destituir a alguien porque nosotros no hacemos el trabajo, pero tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva y salir con todo el viernes y pasarle por encima al Zaragoza en todos los aspectos, no sólo en el futbolístico, sino en espíritu combativo, en el hambre, en todo».

Una vez consumada la marcha del tarraconense, toca estar junto a Fran Fernández, que parece que será el técnico para ese partido -hoy da rueda de prensa para hablar del partido-. El medio centro fue claro cuando apuntó que «estamos a muerte con el entrenador, igual que como estábamos con el anterior».

Semana difícil

El Almería tiene una semana complicada porque afronta el octavo partido para salir de una crisis que comenzó tras empatar en León. La jornada, además depara un duelo ante otro equipo necesitado. No en vano, desde que descendió de Primera al término de la temporada 2012/13 su objetivo es el ascenso. «Sí, pero nosotros tenemos y sabemos que hay que salir con todo y hay que pasar por encima al Zaragoza en todos los aspectos, no sólo en los futbolístisco, sino en el espíritu combativo, en las ganas de ganar el partido y que cada balón y cada duelo salgan con victoria del Almería».

Eso se hará con otro fin. El canario tiene claro que no hay que demostrar nada a nadie, sí a ellos mismos. «Nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que haciendo las cosas bien, como ha pasado al principio, que ningún equipo nos ha pasado por encima, llámese Osasuna o Rayo Vallecano, ninguno».

Por qué

Sale a la luz una pregunta sin respuesta porque el mismo Mandi no lo tiene y se refiere a las imagénes mostradas por el equipo en esta Liga y que habla de la competitividad irregular del equipo. Saber por qué no está claro. «Eso es lo que no sabemos. Hay gente que sí, hay gente que no, puede ser porque estábamos cerca del descenso, la gente se despista, se pone tensa, nerviosa y no le sale ser el mismo». De todas formas, piensa que «por muy complicada que sea la situación si te funciona la cabeza y vas a tope con una idea al fin y al cabo sales de abajo».

También tiene claro el rojiblanco que lo sucedido hasta ahora no es por falta de espíritu competitivo en la plantilla rojiblanca, por lo que no dudó en tirar de 'recuerdos'. «Los números están ahí. Estas ocho últimas jornadas nos ha faltado eso, pero antes hemos jugado contra el Rayo con dos menos, se ha visto al equipo que con uno menos y estuvo más cerca el empate nuestro que el segundo gol de ellos. Contra Osasuna igual, salimos a un campo muy difícil con ellos apretando arriba, cada balón que salía de banda parecía que era un córner y el equipo salió, puso su hambre, su espíritu combativo. Contra el Nàstic la primera jornada lo mismo. Entonces, el espíritu lo hay, ahora hay que mirarse uno mismo y sacarlo de adentro y seguramente que si hacemos eso tenemos mucho ganado».

La duda de si podría ser por uno de los aspectos que apuntó Mandi, el referido al palo que supuso entrar en descenso, es algo que podría ser un motivo fundado. «Yo vengo también del año pasado de estar en situación parecida. Sí es verdad que por circunstancias, por la lesión, no estaba dentro del terreno de juego, pero sí que estaba en el equipo y son situaciones complicadas. A nadie le gusta estar ahí. Ya empieza el nerviosismo de la gente, de la afición y es normal. A todo el mundo le gusta venir al campo a ver a su equipo ganar, pero también es verdad que hay gente dentro del vestuario que se enfrenta por primera vez a esta situación, pero los que la hemos vivido tenemos que tirar del carro y cuanto antes sacar al equipo de esta situación que no se merece».

Con nuevo técnico

Toca salir adelante, puede que con Fran Fernández como técnico, en ese partido frente al Real Zaragoza. Pero también es cierto que no va a cambiar nada en cuanto a 'sentimentalismo' de los miembros de la plantilla de la UD Almería con el entrenador. «Estamos a muerte con el entrenador, igual que lo estábamos con el anterior. El entrenador hace el planteamiento y lo hace todo para darnos a nosotros pistas y ponérnoslo más fácil, pero ellos no pueden saltar al campo por nosotros».

Hacía responsable a los que forman el equipo de lo que sucede porque «nosotros somos los que estamos en el campo y los que tenemos que dar la cara por lo que ellos plantean. El fútbol es uno contra uno, son duelos todo el rato, sólo hay un balón y 22 jugadores en el campo y cada vez el balón está en un sitio. Si tú le ganas el duelo a tu contrincante al final estás más cerca de ganar el partido que de perderlo».

A eso se refirió de manera concreta porque considera que en fútbol está todo inventado y ganar los duelos directos es el primer paso hacia la victoria. «En fútbol poco se puede inventar, el fútbol lleva siendo fútbol desde hace muchísimos años y el fútbol son duelos individuales al fin y al cabo, después hay gente que tiene otras cosas, que te mete el gol por la escuadra, pero al fin y al cabo el fútbol son duelos individuales y si tú le ganas el duelo a tu contrincante y tus compañeros a los suyos, haces que el equipo contrario se merme y estés más cerca de ganar el partido».

El gol no entra

Sí es verdad que el problema del equipo unionista en este último tramo de la competición se refiere al gol, que no entra. «Otra cosa es que entre el balón o no, pero al menos ser competitivos y mermar al equipo rival al menos no pierdes, empatas o ganas, pero te vas a casa con la satisfacción de que has hecho tu trabajo, se han hecho las cosas bien y, yéndote así, la afición, si no se gana o se empata pero se hace demostrando cosas, al final ellos también se irán a casa contentos».

Luego, la victoria llegará con goles y puede que la situación mejore adelantándose en el marcador ante el Real Zaragoza, el viernes. «Nosotros vamos más allá. Tenemos que ser competitivos y a partir de ahí ya llevamos mucho ganado. Si todo el equipo es competitivo, está el equipo comprometido y vamos todos a una seguramente estará más cerca la victoria y más cerca ganar el partido. Sí que es verdad que cuando nos han metido gol la gente se viene abajo, puede ser también porque no están acostumbrados a verse en zona de descenso, pero si salimos con carácter, con espíritu combativo, con ganas y hambre estaremos muy cerca de ganar el partido».