UD Almería La dureza en la UDA, desde el principio Ramis, entrenador del Almería, valora de forma positiva la pretemporada JORDI FOLQUÉ Almería Lunes, 31 julio 2017, 22:16

La UDA ha pasado ya lo que se podría decir como el tramo más duro de la pretemporada. A tres semanas del inicio del campeonato liguero, ahora las sesiones bajarán un tanto en intensidad para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada en Tarragona. Saben los técnicos del cuadro rojiblanco que un buen comienzo de competición es clave para estar en la parte alta todo el torneo y no, como en las anteriores campañas, peleando hasta el último instante por no bajar.

De ahí que las tres semanas que llevan de entrenamientos estén siendo especialmente duras. Así lo cree el primer entrenador. Luis Miguel Ramis, valorando lo vivido hasta el momento, ha hablado para UDA Radio. “La temporada será dura y exigente, y buscamos que los jugadores lo comiencen a sentir ya en la pretemporada con los entrenamiento y con los partidos que estamos disputando”.

Dos victorias y una derrota ha sido el balance de las dos semanas que el plantel ha estado entrenando fuera de la capital almeriense. Este martes regresan a 'su' casa. Aunque hay cierta preocupación por el estado del césped del anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, confían en que esté mucho mejor de como lo dejaron. En estos días “hemos trabajado muy bien y en un ambiente de tranquilidad, además de que hemos tenido quince días de convivencia que nos ha servido para conocernos mejor no sólo dentro del campo, sino también fuera. Hemos marcado una buena línea y una unión importante”.

Estaba previsto una semana, pero el mal estado del terreno de juego en Almería obligó a irse unos días antes y pasar por La Manga Club como previo a la estancia en La Cala de Mijas. "Los entrenamientos han sido muy intensos y de calidad gracias a la actitud de los jugadores, que encima lo han soportado todo muy bien porque son pocos los futbolistas que tienen algún tipo de molestias”.

Lo que sí lamenta es estar esperando todavía a los jugadores que den un plus de competitividad al equipo y que no se hayan producido las salidas de jugadores con los que no cuenta. Pero ejerce de hombre de club y lo asume. "Me gustaría tener cerrado ya el equipo, pero no es un aspecto excesivamente importante; de hecho no me preocupa porque sé que se está trabajando en ello y vendrán buenos jugadores que no tendrán problemas de adaptación”.