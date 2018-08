UD Almería Un director general, un canterano que emigra a EE UU y un adiós a 'redes' Fran Fernández, con Javi Fernández, ha optado por abandonar las redes sociales tras considerar injustas las críticas. / JUANJO AGUILERA La Tribu del Minuto 92 ayer, en Radio Marca Almería, tuvo como protagonistas a Fran Fernández, Corona, Javi Fernández (Ejido) y el joven Jesús Fernández JAVIER NAVARRO ALMERÍA. Miércoles, 22 agosto 2018, 08:32

Intensa, como siempre, fue la tertulia de ayer en Radio Marca Almería. Por los micrófonos de Radio Marca Almería pasaron profes como el futbolista veterano Jesús Martínez; el director deportivo del Oriente, Juanjo Padilla; y el jugador Francis León, además del director general del Club Deportivo Ejido, Javi Fernández. Junto a ellos, la UDA y, sobre todo, Fran Fernández y Corona, también fueron protagonistas de la tertulia.

Sin duda, el adiós de Fran Fernández a las redes sociales, a consecuencia de lo que considera «injustas» críticas al equipo, centraron parte del debate, así como las manifestaciones de Miguel Corona, asegurando que no hay motivos para la alarma.

Jesús Martínez argumentaba que «los profesionales tienen que tener más tolerancia a la crítica, pero sobre todo, si tienen que responder a ella, deben aportar argumentos. Lo que no vale es que se diga que no hay que criticar y listo. El equipo causó sensaciones negativas en Cádiz y es normal que se diga. Cuando cause buenas sensaciones, entonces será el momento de decirlo».

LAS FRASES«Observo a Corona hablando con poca humildad para ser casi nuevo en el cargo» «Seguro que Fran Fernández trabajará ahora los fallos de Cádiz hasta ser pesado para mejorar» «Fran Fernández tiene capacidad para sacar esto adelante»

Y sobre Miguel Ángel Corona, añadía que «veo a un Corona que sigue hablando como futbolista cuando ya no lo es. Ahora es el director deportivo del club y, además, un director deportivo que está empezando. Lo veo hablar con poca humildad para estar empezando. La afición está muy quemada y no creo que negarle la opción a la crítica sea el remedio».

Padilla, por su parte, se quedaba «con el vaso medio lleno» y aseguraba que «yo vi cosas positivas en Cádiz, como el espíritu de lucha y el orden del equipo. Estoy seguro de que, con lo que no funcionó en el Carranza, Fran trabajará ahora con cada futbolista hasta ser pesado, hasta conseguir arreglarlo».

Mientras, Francis León terciaba en el asunto y afirmaba que «yo también considero que Fran es un entrenador muy metódico. Quizás no le venga mal lo de aislarse un poco y dedicarse sólo a su equipo porque capacidad tiene para sacar esto adelante».

Un director y un canterano

La Tribu contó, además, con la intervención de Javi Fernández, director general del CD El Ejido, que reconocía durante su intervención que «estamos trabajando en la incorporación de un jugador polivalente para la zona de delante, que puede llegar antes del primer partido no, pero que en todo caso, vendrá para completar lo que hay».

Javi Fernández se mostraba «satisfecho por la pretemporada y por la plantilla que se ha configurado, aunque ahora viene el momento de comprobar cómo evoluciona todo».

Finalmente, también pasó por Radio Marca Jesús Martínez Jr, un joven canterano que anoche mismo partía a Estados Unidos con una beca para estudiar Marketing Deportivo y Educación Física y jugar en la Universidad de Missouri con los Vikins, después de pasar por La Cañada Juvenil.