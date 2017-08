Diamanka, el primero en salir de la UDA UD Almería rescinde el contrato de Diamanka. / IDEAL El club anuncia la rescisión del contrato del senegalés JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 10 agosto 2017, 19:40

Era un secreto a voces pero ahora se ha hecho oficial. Pape Diamanka ya no es jugador de la UDA. El centrocampista senegalés ha rescindido el año que le quedaba de contrato con los almerienses, tal y como era intención de la entidad rojiblanca. Desde que acabó la anterior campaña ya sabía que no entraba en los planes ni del entrenador ni del propio club y se le encomendó para que buscase equipo. Una vez conseguido, el acuerdo ha sido total para la desvinculación.

El mediocentro, que no ha dejado buenas sensaciones en su año en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, llegó el pasado verano utilizando la misma táctica que ahora para salir del Real Zaragoza. El cuadro maño no contaba con él y se ofreció a la UDA. Tras unas semanas de negociaciones para el finiquito y rescisión del contrato con los aragoneses, pudo salir y, a continuación, firmar por el Almería. Mismo procedimiento que ha ocurrido ahora.

Pese a que partía con la vitola de tener que ser uno de los referentes en el centro del campo para Fernando Soriano, después de que al maño el club no pudiera contratarle sus primeras opciones, muy rápido se vio que no sería la temporada de Diamanka. Expulsado en el segundo encuentro en Oviedo, desde ese instante no se sintió cómodo en ninguno de los partidos que disputó. Un penalti absurdo cometido en Murcia y algunos episodios más que le impidieron tener continuidad, pese a las oportunidades que le dio el preparador maño.

Con Ramis, el centrocampista pasó directamente al ostracismo. Aunque, por diversas circunstancias de bajas por lesión o sanción, tuvo que utilizarlo en algún partido. El resultado fue el mismo. Es decir, desapercibibo. Su estilo de juego tampoco casó mucho con la grada.

Diamanka es la primera de las salidas que tiene programadas la entidad rojiblanca en los próximos días de jugadores con los que no cuenta. Álex Quintanilla, Antonio Marín, Iago Díaz y Carlos Selfa deben ser los siguientes. Pero ninguno corría tanta prisa como Diamanka al ser una de las fichas más altas con las que contaba, hasta ahora, el Almería.